Ничто не забыто

Петербург, как никакой другой город, знает цену победы. В Северной столице о героях войны вспоминают не только 9 Мая.Каждый год здесь отмечают дату окончания битвы за Ленинград- одного из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. А День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады является священным праздником для всех ленинградцев-петербуржцев.

Поэтому и военных памятников в Петербурге много. Это не только известные каждому горожанину монументы, но и новые мемориалы, которые открываются в недавно построенных жилых кварталах. Проходя мимо таких скульптур, люди останавливаются, смотрят, читают, задумываются об истории места, итогах и уроках войны.

А таких мест в Петербурге много. Например, Уткина Заводь. В дни блокады там проходили бои,в которых погибли многие защитники города. Долгое время память об этом хранили исторические документы и музеи, а в 2013 году Группа «Эталон» установила в Уткиной Заводи мемориал. Он стал данью уважения воинам и простым людям, отдавшим свои жизни за победу, за светлое будущее родного города. Теперь жители комплекса «Ласточкино гнездо» (мемориал расположен по соседству с домами) будут чаще вспоминать о защитниках Родины и рассказывать своим детям о солдатах и тружениках тыла, ковавших победу.

В 2016 году на набережной реки Смоленки открылся обновленный памятник рабочим завода имени Калинина, основанного в 1869 году. Монумент посвящен боевым и трудовым подвигам рабочих завода: со второй половины XIX века предприятие игра ло ключевую роль в оборонной промышленности России, а его вклад в заслуги победы в Великой Отечественной войне трудно переоценить. Ранее монумент находился на территории завода, расположенного на Уральской улице, где «Эталон ЛенСпецСМУ»(входит в Группу «Эталон») строил свой жилой комплекс «Самоцветы». Сейчас дом сдан и заселен,а обновленным памятником могут любоваться не только жители комплекса, но и все петербуржцы, а также гости города. Художественная композиция памятника,получившего вторую жизнь, выполнена в форме факела. Десятиметровый постамент выполнен из гранита, сам памятник - из кованой меди.

В 2018 году в Приморском районе открылся памятник авиаторам. И снова при поддержке Группы «Эталон». Место было выбрано не случайно: именно здесь в годы войны находился первый российский аэродром,располагались авиационные заводы.

Памятник «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома» стоит в Приморском районе. Фото: ГК «Эталон».

Архитектурная композиция называется «Первым летчикам России,героическим авиаторам Комендантского аэродрома» и представляет собой два готовых к взлету самолета У-2, известных всем как кукурузник и прославленных в фильме «Небесный тихоход». Памятник символизирует стремительное развитие российской авиации в XX веке. Благодаря застройщику удалось воплотить в жизнь такую замечательную идею- увековечить память о первых летчиках Комендантского аэродрома, защитниках нашей Родины.

- Мы серьезно относимся к любому историческому наследию в нашем городе.Память нужно хранить, будь то память об истории места, память о заводе, который помогал двигаться к победе. Однако прежде всего это память о людях. Я надеюсь, что восстановленные и новые монументы станут местом притяжения не только для жителей наших комплексов, но и близлежащих кварталов, - говорит президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Мужество и сила духа жителей блокадного Ленинграда должны навсегда остаться в нашей памяти»

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. Фото: ГК «Эталон».

Дорогие ветераны,защитники и жители блокадного Ленинграда, петербуржцы! Поздравляю вас с великой датой - Днем полного снятия блокады Ленинграда!

Это одна из самых трагических и печальных страниц истории нашей страны. О мужестве блокадников слагались песни и снимались фильмы. Каждый день жизни в блокадном Ленинграде -это подвиг, который не меркнет в памяти поколений. На долю защитников и жителей города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе.

Группа «Эталон» уделяет особое внимание ветеранам войны, демонстрирует чуткое отношение к истории. Мы не просто возводим дома, но и восстанавливаем памятники, которые напоминают нам и подрастающим поколениям о подвигах отцов, дедов и прадедов. Эти мемориалы хранят историю места и память о людях, которые отдали свои жизни за наше счастливое будущее.

Низкий поклон блокадникам, фронтовикам, труженикам тыла и детям войны! Примите искренние слова благодарности за вашу силу духа, мужество и героизм, проявленные в тяжелые дни блокады, за сохранение и восстановление любимого города.

Пусть в ваших домах всегда будут мир и благополучие! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, тепла и долгих лет жизни!

Президент Группы «Эталон» Геннадий ЩЕРБИНА.