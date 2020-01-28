Экспертиза признала уникальную кровлю СКК аварийной

Экспертиза, заказанная компанией «СКА Арена», которая подготовит спортивно-концертный комплекс «Петербургский» к Чемпионату мира по хоккею 2023 года в рамках концессионного соглашения с городом, пришла к выводу, что мембрана СКК – главное, что делает объект уникальным, – аварийная и что ничего не остается, как ее демонтировать.

– Действительно, мы заказывали экспертизу у «Проектного института №1», для которого ее подготовила «Геореконструкция», – подтверждает гендиректор компании «СКА Арена» Игорь Забиран.

Анализ состояния СКК институт строительного проектирования «Геореконструкция» провел еще два года назад. Предметом изучения стала главная конструктивная изюминка комплекса – стальная мембрана диаметром 160 метров, состоящая из 56 металлических «лепестков» толщиной 6-12 миллиметров.

При обследовании кровли эксперты отметили «увлажнение всех слоев», «потерю связи между слоями» и «наличие воды между слоями гидроизоляции и на мембране». Главным образом, сырость, судя по выводам специалистов, привела к настолько серьезной коррозии, что «несущая способность мембраны не обеспечивается», а ее «техническое состояние аварийное». Единственное, что, по мнению экспертов, спасет уникальное покрытие, – полная замена «лепестков».

Окончательный проект будущего спортивного комплекса концессионером еще не представлен, так как соглашение с ним заключили только 16 января. В современную ледовую арену с парком планируют вложить 24-25 миллиардов рублей, при этом город выделит максимум 10 миллиардов. Новая арена должна вмещать свыше 20 тысяч зрителей.

Сейчас идет процесс передачи участка концессионеру. Компания уверяет, что никакой жилой застройки вокруг будущего комплекса не будет. Действительно, судя по кадастровой карте, часть пространства у СКК и земля под ним уже выделены под спортивные объекты, еще один участок предназначен под парки, скверы и сады. Однако в актуальной редакции Генплана вся потенциально зеленая зона вокруг СКК остается в зоне средне- и многоэтажной жилой застройки. Впрочем, концессионное соглашение не предусматривает жилищного строительства. А любое отклонение от соглашения будет равносильно его неисполнению.

Предложение взять СКК под охрану как выявленный объект культурного наследия Комитет по охране памятников пообещал рассмотреть после 31 января: именно тогда истекут необходимые 40 лет с момента его постройки.