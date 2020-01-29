«Мраморный» лед сковал воду в канале Грибоедова

В минувшее воскресенье, ко всеобщему удивлению, в Петербург все-таки пришла зима. Выпал снег, похолодало до 6 градусов мороза, а в области ночью и вовсе было минус 17. И даже водоемы начал постепенно сковывать лед. Необычные зимние узоры заметили горожане утром в среду, 29 января, на глади канала Грибоедова. Вода застыла так, словно превратилась в мрамор… прекрасное дополнение к гранитной набережной. Фотографиями этого явления петербуржцы поспешили поделиться в социальных сетях.

Петербуржцы заметили узорный покров каналаФото: СОЦСЕТИ

- Чудеса природы на канале Грибоедова, - поделились петербуржцы снимками. – На воде образовался интересный покров.

Горожане увидели в воде "вату, жир и одеяло"Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые сравнили лед с мраморомФото: СОЦСЕТИ

Пользователи сетей сравнили лед с мрамором, ватой, жиром и даже одеялом. Однако были и такие, чье воображение позволило разглядеть в канале Грибоедова плывущие «души умерших».

- Река Стикс, ведет в подземное царство мертвых. Скоро Харон появится, - сравнил комментатор канал с рекой из греческой мифологии, по которой души умерших перевозил тот самый Харон в царство Аида.

"Души мертвых в реке Стикс"Фото: Олег ЗОЛОТО

Не все так мистически отнеслись к необычному виду льда. Некоторые петербуржцы решили, что так ажурно вода замерзла из-за загрязнения.

Менее романтичные жители разглядели в реке только грязьФото: СОЦСЕТИ

Не все так мистически отнеслись к необычному виду льда. Некоторые петербуржцы решили, что так ажурно вода замерзла из-за загрязнения.