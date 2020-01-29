В новом заказнике «Шунгеровский» организуют экскурсии и откроют экотропу

Новый заказник вот-вот появится в Петербурге. Им станет Шунгеровский лесопарк и долина реки Кикенка в Стрельне.

– Особо ценными природными объектами этих мест считается массив хвойных, смешанных и лиственных лесов, ландшафт долины реки Кикенки с лугами, ивняками и мелколиственными лесами, – рассказывают в Комитете по природопользованию Петербурга.

Сложную процедуру присвоения Шунгеровскому лесопарку нового статуса начали еще в 2017 году, когда его поставили в очередь на комплексное экологическое обследование. В середине 2018-го географы и биологи изучили 356 гектаров зелени и подтвердили, что эти места действительно ценные.

Под охрану в качестве заказника «Шунгеровский» планируют взять 330,6 гектара. Он будет состоять из двух участков: 325 гектаров займут городские леса, а потому его условно назвали «Лесной»; еще пять гектаров охватят долину реки, участок «Кикенка» будет длинным (около 500 метров), но узким (60-100 метров).

Под охрану планируют взять 330,6 гектара.Фото: Яндекс.Карты

Сейчас проект постановления Правительства Петербурга, который присвоит лесопарку статус заказника, проходит государственную экологическую экспертизу. Специалисты оценят предполагаемые границы, режим и другие важные моменты. Результаты экспертизы будут готовы 26 февраля.

– Сейчас в лесопарке есть свалки, в том числе уже поросшие зеленью. Ими займемся в первую очередь, – пообещала в ходе общественных обсуждений начальник отдела развития системы особо охраняемых природных территорий Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга Нино Нацваладзе. – Планируем поддерживать и восстанавливать дренажную систему, проложенную в довоенные годы (сейчас она в упадке). Постепенно приведем территорию в порядок.

С новым «званием» в Шунгеровский придут и новые запреты: нельзя будет строить, разбивать сады и устраивать огороды, копать почву и тревожить растительность, беспокоить птиц во время гнездования (с середины апреля до середины июля) и выгуливать собак без поводка.

На границах заказника появятся стенды, а грунтовые дороги, по которым пока еще ездят в лесопарке, перегородят шлагбаумами или каменными валунами. Сейчас в парке частенько устраивают заезды на мотоциклах и лошадях. Но уже в ближайшем будущем следить за спокойствием и порядком будут сотрудники ЧОП и специалисты Дирекции, которые будут патрулировать заказник.

Наблюдать за ценной флорой – а это, например, восемь видов региональных краснокнижных мха и лишайника – будут на особых «пробных площадях». Фото: Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга

А вот с шумом от соседней кольцевой сделать, увы, ничего нельзя: по словам Нино Нацваладзе, шумозащитные экраны должны проектировать и устанавливать при строительстве дорог, добавлять же их постфактум сложно и малоэффективно.

К слову, запреты не отразятся на работе линий электропередач, опоры которых стоят в лесопарке. Для поддержки работы ЛЭП предусмотрели рубки и проезд ремонтной техники по грунтовым дорожкам. Исключение из правил сделали и для специалистов, обслуживающих водопроводную систему парков Стрельны: этот федеральный памятник частично попадет в зону заказника.

Наблюдать за ценной флорой – а это, например, восемь видов региональных краснокнижных мха и лишайника – будут на особых «пробных площадях», которых запроектировали одну либо две. Изучать животных тоже обещают бережно. Прогуляться по заказнику обычные петербуржцы смогут или в составе экскурсий, проведение которых хотят наладить, или в одиночку по экомаршруту, который оборудуют из природных материалов.

КОНКРЕТНО:

На сегодня в Петербурге 18 особо охраняемых природных территорий, в том числе:

– 3 ботанических сада (имеют федеральный статус),

– 8 заказников,

– 7 памятников природы.

Еще около 30 объектов претендуют на то, чтобы попасть в их число.