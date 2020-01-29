День рождения авто: от керосинового двигателя к новым технологиям

29 января 1886 года Карл Бенц зарегистрировал патент на первый в мире безлошадный экипаж. Трехколесная самодвижущаяся карета с двигателем внутреннего сгорания получила название Motorwagen. Однако консервативное общество поначалу не восприняло всерьез разработку немецкого инженера.

Дебют российского автопрома

В России первый автомобиль был создан в 1896 году совместными стараниями экипажной фабрики Петра Фрезе и машиностроительного завода Евгения Яковлева. «Самоходный экипаж» с двигателем в две лошадиные силы и весом три центнера его создатели представили на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Максимальная скорость автомобиля составляла 21 км/ч, что совсем неплохо для того времени. Конечно, сегодня такие скорости уже не впечатляют. Даже не самые свежие модели вполне способны «выжимать» до 100 и выше км/ч. К слову, сейчас самым быстрым авто признан 16-цилиндровый Bugatti Chiron. В его арсенале 1500 «лошадок», способных за 2,5 секунды разогнаться до 465 км/ч.

Автомобиль из коллекции Военно-технического музея в Черноголовке.Фото: Нина КУРЯШКИНА

Все первые модели работали на бензиновом моторе, между тем дизельный двигатель появился на три года раньше первого российского авто. В 1893 году Рудольф Дизель построил первый такой двигатель. По замыслу изобретателя работать он должен был вовсе не на солярке, а на арахисовом масле.

Приобретать самоходные экипажи самые прогрессивные российские господа стали только спустя десять лет, после их изобретения. И впервые появившись на улицах Москвы, Питера и Нижнего Новгорода безлошадные кареты произвели настоящий фурор. А у особо восприимчивых консерваторов даже вызвали ужас – самые воинственные из них бросали в «адовы машины» камни и прочие подручные средства. Поэтому владельцы инновационных экипажей нередко были вынуждены искать помощи у полицейских.

Фото: Лариса Попова.

Выдержка из «Петербургской Газеты, датированная16 августа 1895 года: «Сенсацию произвело на Волхонском шоссе появление изящного экипажа, бойко катившего по улицам без лошадей. Экипаж приводился в действие скрытым в нем керосиновым двигателем. В этом оригинальном экипаже катались три пассажира. Это первый в столице самодвижущийся экипаж».

Газетная заметка произвела эффект разорвавшейся бомбы. А спустя несколько месяцев репортеры этого же издания заметили на столичных улицах и другие автомобили, «сделанные наподобие одноконных дрожек на резиновых шинах». Но пик популярности автомобилей в России пришелся на 1900—1913 годы. Страсть к быстрой езде у русского человека в крови, как верно подметил классик, поэтому в Москве и Питере любители автогонкам стали организовывать целые клубы. Так, в современной столице стал действовать Московский клуб автомобилистов, а в Питере – «Всероссийский клуб автомобилистов» и «Общество автомобильной и велосипедной езды».

Но самым элитным автоклубом стал питерский СПАК – Санкт-Петербургский автомобильный клуб, покровителем которого стал великий князь Сергей Михайлович Романов. Попасть туда могли только самые сливки общества, ведь вступительный взнос составлял 25 рублей – деньги по тем временам огромные. Помимо этого члены клуба должны были ежегодно платить еще 50 руб. Кстати, клуб, вместе с гаражом, пунктом прокатом и магазином запчастей располагался в доме 61 на Невском проспекте. Впоследствии было принято решение объединить всех автомобилистов в единое движение для развития «механического спорта» и 15 мая 1904 года было образовано Российское автомобильное общество, впоследствии получившее название «Императорское автомобильное общество».

Лекарство, ставшее топливом

Однако ни один безлошадный экипаж того времени не сдвинулся бы с места без главного компонента, изобретение которого невозможно переоценить. В 1825 году английский физик и химик Майкл Фарадей опытным путем выделил горючую углеводородную смесь из нефти, которую получал с Ближнего Востока. Так появился бензин. Похоже, великий ученый был неравнодушен к запаху бензина, поэтому и дал ему такое название– это арабское слово переводится как «благовоние». Однако до изобретения первого авто, бензин использовался исключительно как антисептик и продавался только в аптеках. Поэтому почетное звание первой в истории человечества заправки получила немецкая аптека городе Вислох, где в 1888 заправила свой автомобиль Берта Бенц, жена немецкого инженера-создателя первого автомобиля.

Фото: открытые источники в Интернете.

Первые бензоколонки появились в России 1911 году. Для этого Императорское автомобильное общество заключило договор с Товариществом «Бр. Нобель» об открытии «бензиновых станций». Спустя три года в крупных городах страны работало уже 440 таких станций.

С тех пор радикальные изменение претерпели не только модели автомобилей, но и топливо. Прогресс развивается стремительно – еще в 90-х годах прошлого столетия автозаправочные станции предлагали автомобилистам ограниченное число марок топлива, которые сейчас являются устаревшими. Советские авто заправляли не только 80-м, но и 76-м бензином, а распространенный сегодня АИ-95 считался необходимым только для особо требовательных к топливу автомобилей, не говоря уд о 98-м, считавшимся элитным и не пользовавшимся массовым спросом. Но время неумолимо и вместе с новыми марками авто изменились и взгляды их владельцев.

По словам эксперта сети АЗС «Газпромнефть» - самой многочисленной в Центральном Федеральном округе, благодаря развитию нефтепереработки на АЗС крупных сетей появились бензины и дизельное топливо с улучшенными характеристиками. В их составе специальные присадки и моющие компоненты, которые удаляют отложения и препятствуют образованию нагара. Появляются и современные высокооктановые бензины, например - с октановым числом 100 Повышенный «октан» не только полнее раскрывает потенциал современных моторов, но и предохраняет их от детонации при езде с повышенной нагрузкой – во время подъема, разгона, резкого маневрирования или в экстремальную жару. Производители считают, что в перспективе традиционная автомобильная отрасль будет все больше ориентироваться именно на высокооктановое топливо, которое также будет все более технологичным.

Немного статистики

В современном мире автомобиль давно стал надежным помощником и привычным средством передвижения для всего человечества. Без личного или общественного транспорта невозможно представить себе комфортную жизнь. Кстати, по данным Аналитического агентства «АВТОСТАТ» в России на 1 июля 2019 года в среднем на каждую тысячу человек приходится 306 собственных «легковушек».

Фото: Лариса Попова.

Лидером по числу личных автомобилей является Самара – здесь каждый третий горожанин является автовладельцем. На второй строчке рейтинга находится Краснодар. Третье место занимает Санкт-Петербург, в котором на 1000 жителей приходится 330 автомобилей. Столица занимает лишь восьмую строчку рейтинга, ведь благодаря столь бурному ритму жизни москвичи с каждым годом все большее предпочтение отдают общественному транспорту. Здесь обеспеченность легковыми авто составляет 293 машины на тысячу человек. Далее по плотности авто места в рейтинге делят между собой города со схожими показателями. Так, в Нижнем Новгороде, Уфе, Омске, Новосибирске и Челябинске количество машин на тысячу душ колеблется от 290 до 276 единиц.