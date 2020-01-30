"Я сыграл эту роль": Сергей Зверев - о решении уйти из шоу-бизнеса

Эпатажный стилист, "король гламура" и суперзвезда Сергей Зверев, похоже, всерьез раздумывает над тем, чтобы уйти из шоу-бизнеса. Об этом он рассказал на киностудии "Ленфильм", где сегодня, 29 января, прошёл предпремьерный показ документального фильма "Без Байкала?", снятого в защиту знаменитого озера.

- Эта роль уже сыграна. Это мне уже не интересно, - рассказал Зверев "Комсомолке". - Но тут есть разные нюансы, поэтому надо думать.

Зверев представил остросоциальный документальный фильм "Без Байкала?".Фото: Олег ЗОЛОТО

В последнее время Сергей Зверев активно занимается проблемами экологии. Он убирает мусор с берегов Байкала, проводит одиночные пикеты у Кремля и старается привлечь к этой деятельности как можно больше людей. Иногда - и довольно часто - даже в ущерб своей сценической карьере. Так, по словам Зверева, он отказался ото всех новогодних корпоративов, чтобы еще раз слетать на Байкал и снять стройплощадку завода по разливу бутилированной воды в поселку Култук.

- Говорят, что я потерял популярность, - отмечает звезда. - Но если я стал меньше мелькать по телевизору, это не значит, что я стал менее популярен. Я считаю, что сделал больше здесь и здесь был нужнее, чем в нелепой роли на экране.

По словам Зверева, он может податься в политику, если люди этого захотят.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Зверева, он, избавившись от надоевшей роли, мог бы пойти в политику - но только если его об этом попросит народ.

- Мне часто пишут в соцсетях: "Идите в политику!","Мы хотим вас видеть губернатором!" - признается артист. - Надо, конечно, все это адекватно воспринимать. Чего летать-то? Я бы в первую очередь хотел себя видеть честным и порядочным гражданином своей страны. Все остальное не так важно.