Топ-5 трендов, которые изменят рынок недвижимости Петербурга

Уход в «цифру», покупка квартир онлайн и жилье для души. Какие тенденции уже сформировались на рынке недвижимости и к чему готовиться тем, кто планирует покупать квартиру через несколько лет?

Глобальная цифровизация

Мы уже привыкли к тому, что большинство товаров и услуг можно получить в Сети в один клик. Доверие к онлайн-сервисам растет, и этот процесс не остановить.

- Цифровизация - один из главных трендов, который в дальнейшем будет только укрепляться, - считает заместитель генерального директора компании «Ленрусстрой» Максим Жабин. - Это позволяет горожанам экономить время и тратить его на важные для них вещи: общение с близкими, саморазвитие или отдых. У нынешнего поколения очень высокие запросы, поэтому процесс перехода в Сеть будет продолжаться.

Логично, что сфера недвижимости тоже активно уходит в цифру. Виртуальные прогулки по жилому кварталу, помощь искусственного интеллекта в выборе квартиры, покупка недвижимости без выезда в офис застройщика - все это уже не фантастика, а повседневная реальность. Подтверждением этого является открытый в 2019 году в Петербурге первый онлайн-магазин квартир.

- Перед стартом работы сервиса мы прогнозировали, что в первые месяцы покупатели с осторожностью отнесутся к новой услуге, но такого не произошло. По итогам декабря прошлого года, доля сделок онлайн составила 38 процентов от общего числа продаж. Большая часть покупателей - это как раз те самые миллениалы, которые чувствуют себя в Сети как рыба в воде, - говорит генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - Для них удобен наш формат - такой же, как в любом другом интернет-магазине: выбираешь - складываешь в корзину - отправляешь заказ - загружаешь все необходимые документы - подписываешь договор электронной подписью, и все, он уходит на регистрацию. Оплата только после регистрации в Росреестре. Если квартира приобретается в ипотеку, одобрение кредита также проходит онлайн, а покупателю всего один раз за весь период сделки нужно будет выйти в офлайн, чтобы посетить банк для подписания кредитного договора. Но, думаю, и эта необходимость со временем уйдет.

На вопрос, что стимулирует решать такие серьезные вопросы, как приобретение недвижимости, в Интернете, покупатели отвечают вполне предсказуемо: это удобно и очень быстро. Не нужно никуда ехать, можно купить квартиру из любой точки мира или даже стоя в пробке. Кроме того, при покупке онлайн, как и во многих интернет-магазинах, клиент получает хорошую скидку.

В то же время на рынке недвижимости Петербурга по-прежнему немало тех, кто предпочитает традиционный, «ламповый» способ покупки. Для многих горожан возможность «прочувствовать» будущее жилье не менее актуальна, чем удобство процесса.

- Им необходимо своими глазами увидеть жилой комплекс, зайти в квартиру или шоурум и только после этого принять решение о заключении договора. Многим в таком серьезном деле, как покупка квартиры, важно живое человеческое общение, - считает директор по маркетингу ГК «Красная стрела» Марина Агеева. - Ну а когда решение принято, на помощь приходят онлайн-услуги. В нашей компании можно через Интернет оплатить бронь. Покупатель может выбрать интересующую квартиру на сайте и прямо там же, на сайте, оплатить картой резерв на две недели. Также онлайн можно подать документы на ипотеку, просто прислав их в наш отдел продаж по электронной почте или через мессенджеры. Для снижения ипотечной ставки и просто для ускорения процесса мы используем электронную регистрацию договоров в Росреестре.

НОВЫЕ ПРАВИЛА И РОСТ ЦЕН

Летом прошлого года изменился порядок продажи жилья в новостройках. С 1 июля 2019 года продавать жилье можно исключительно по новой схеме - через эскроу-счета.

- В 2019-м начался переход на новую схему финансирования строительства. В новых проектах застройщик не получает деньги дольщиков напрямую, средства размещают на эскроу-счетах в аккредитованных банках, а стройка идет за счет банковского проектного финансирования. Но доступ к кредитам получат не все, а прежде всего надежные и крупные застройщики. К примеру, в проекте «Огни залива» третью очередь мы начинаем с использованием эскроу-счетов, - поясняет начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова. - По прежним правилам реализуются те проекты, которые на 1 июля 2019 года достигли определенной степени готовности.

Что это означает для покупателя? Пока купить квартиру можно по той же схеме, что и раньше, но постепенно предложений по старым правилам будет становиться все меньше, а стоимость квадратного метра подрастет.

- Для дольщиков переход на проектное финансирование - это плюс, так как их деньги защищены. Но есть и минус: кредитование строительства банком приводит к его удорожанию. За прошлый год рост цен в преддверии перехода на новую схему финансирования составил порядка 12-15 процентов. Думаю, по мере перехода на эскроу-счета в течение года цены вырастут еще на 10 процентов, - добавляет Светлана Денисова

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ Y

Миллениал сегодня - основной покупатель на рынке жилья. Это поколение россиян, родившихся после 1981 и до 2000 года и взрослевших в эпоху цифровых технологий.

- Так как поколение Y предпочитает активный образ жизни и ему важна близость к центру, оно выбирает квартиры именно там или как минимум с метро в шаговой доступности. При этом молодые люди готовы часто менять жилье, но не хотят или не могут приобретать его в собственность, а значит, делают выбор в пользу аренды. Поэтому очевидный тренд на ближайшие 15-20 лет - развитие сегмента апартаментов и создание доходных домов. Именно в этом направлении планирует развиваться компания «Ленрусстрой». Современный потребитель не всегда знает, что значат эти понятия, поэтому мы будем объяснять покупателям разницу в терминах и нюансы, - говорит Максим Жабин.

Для миллениалов можно строить апарт-комплексы - с общей столовой, спортзалом и единой системой обслуживания. При этом такой формат интересен и старшему поколению.

- Апартаменты можно купить и потом сдавать, получая доход. Обслуживанием такого жилья занимается управляющая компания, минимизируя хлопоты собственника, - продолжает Светлана Денисова. - Формат постепенно укрепляется на рынке, сектор предложения расширяется, и со временем компания «БФА-Девелопмент» тоже предложит рынку свои проекты в этом сегменте.

Если же «игреки» решатся на покупку квартиры, то выбирать они ее будут очень тщательно. Миллениалы привыкли к большому выбору, хорошо ориентируются в потоке информации и внимательно изучают предлагаемые варианты. Молодые покупатели хотят видеть в своем дворе и рядом с ним ландшафтный дизайн, стоянки для велосипедов и самокатов, бесперебойное Wi-Fi-покрытие, просторные холлы, эргономичные планировки, общие зоны для встреч и активного отдыха. Для них важно, чтобы работать, общаться с друзьями можно было не только дома, но и во дворе.

- Миллениалы общительны, поэтому сегодня трендом становится создание комьюнити-сообществ. Если говорить о жилье, то они будут рассматривать его не как форму владения и собственности, а как некий социум для себя. Это как раз то поколение, которое будет использовать цифровые технологии, чтобы сделать жизнь комфортнее, но оно ни в коем случае не исключает общения друг с другом, - добавляет Максим Жабин.

ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД

Для большинства покупателей приобретение собственного жилья - одно из самых важных событий в жизни, поэтому без эмоций решение квартирного вопроса не обходится никогда. И тем не менее этот процесс становится все более осознанным и рациональным. Предпочтение отдается удачно расположенным, безопасным проектам с эргономичными планировками.

- Никто не будет спорить с тем, что продуктовый магазин, фитнес-центр рядом с домом - это удобно, а детский сад и школа в пешей доступности экономят не только время, но и деньги на проезд. Все понимают, что близость метро, остановки общественного транспорта, автомобильные магистрали - это мобильность, которая так важна жителю мегаполиса, - говорит директор по маркетингу и продажам ГК «Лидер Групп» Виталий Виноградов. - Поэтому сегодня покупатели выбирают жилье, основываясь не на каком-то одном критерии, а на комплексе важных для себя факторов.

Со временем меняется отношение и к планировкам. Ушли в прошлое огромные коридоры, бессмысленные перегородки и слишком вытянутые комнаты.

- Сегодня прослеживается несколько тенденций: наиболее популярны квартиры с глубокими лоджиями, террасами, европланировки, полная отделка. Подобных форматов стало больше, чем 3-4 года назад. И все же запросы разнообразны: большинство покупателей предпочитают классические планировки и застройщики с этим считаются. Например, в проекте «Огни залива» БФА предлагает как классические с разделением кухни и гостиной, так и европланировки, - говорит Светлана Денисова.

Своя аудитория появилась у малоэтажных жилых комплексов, удачно расположенных в пригородах Петербурга. Горожане делают осознанный выбор в пользу спокойного уклада жизни в пригороде, где тише и безопаснее, где чистый воздух, где нет пробок и очередей в детские сады и школы.

- В малоэтажные комплексы люди переезжают за новым качеством жизни. И речь не только о чистом воздухе, видах из окон на сосновый лес, свободной парковке. Семьи с детьми часто выбирают малоэтажку из-за атмосферы спокойствия. Именно об этом говорят покупатели квартир в наших ЖК «Неоклассика» и «Неоклассика-2» в Пушкине и ЖК «Горки Парк» рядом с «Охта Парком», - говорит Марина Агеева. - Небольшое количество жителей, как правило, знакомых между собой, - залог безопасности на территории малоэтажного ЖК. Все соседи, как это водится в маленьких европейских городках, знают друг друга если не по имени, то в лицо. В малоэтажных ЖК комфортно жить общительным, дружелюбным, открытым людям. И еще нужно помнить о гораздо большей, чем в многоэтажках, роли комьюнити в жизни дома - сообщества социально активных и ответственных жильцов. В таких проектах обычно квартиры покупают для себя, а не для перепродажи или сдачи в аренду. Это также влияет на безопасность: в доме не появятся неизвестные временные жильцы.

ЗАПРОС НА КРАСОТУ И УДОБСТВО

2019 год прошел под знаком благоустройства и экологии, и на рынке новостроек это тоже отразилось.

- В обществе созрел запрос на благоустройство городской среды, и новые проекты соответствуют актуальному тренду. Так, ЖК «Огни залива» строится на чистых почвах намыва, окружен водой и свежим воздухом побережья, - говорит Светлана Денисова. - К сожалению, иногда заявленные удобства не соответствуют реальности. Бывает, что на крошечной дворовой территории заявлен ни много ни мало собственный парк, хотя речь идет всего лишь о нормативном озеленении. Радует, что наши покупатели весьма критичны, не позволяют себя обмануть и делают осознанный выбор в пользу качества и настоящей экологичности.

Концепция благоустройства внутренней территории у каждого застройщика своя, но компания стремится сделать проживание в своем проекте максимально комфортным. - Среди современных трендов в благоустройстве новостроек - участки как для активного отдыха и шумных игр, так и для более спокойного времяпрепровождения. Если раньше детская игровая площадка, как правило, была «одной на всех» - от годовалых малышей до подростков, то сейчас они оснащены современным оборудованием и разделены по возрасту. Такая организация пространства позволяет свести к минимуму риски конфликтов, которые порой случаются между старшими и младшими детьми, - говорит Виталий Виноградов. - Кроме того, все чаще застройщики задумываются о создании «дворов без машин» - это важно для безопасности и комфорта жителей. При такой планировке территории больше полезной площади можно отвести под функциональные зоны для спокойного и активного отдыха, а взрослые могут не бояться за детей.

Впрочем, удобство и комфорт - это не только элементы благоустройства и экологичность. Современный человек ценит время, и застройщики помогают своим клиентам его экономить.

- То, что раньше мы делали самостоятельно, все чаще делегируем сервисам или специальным службам: приготовить еду, сделать генеральную уборку, выполнить мелкие ремонтные работы или даже выгулять пса, - говорит Анжелика Альшаева. - Бизнес эти потребности видит и расширяет спектр услуг, заботится о комфорте и экономии времени клиента. Например, в прошлом году в «КВС» был открыт отдел вторичной недвижимости. Теперь мы можем предложить клиенту комплексное решение его жилищного вопроса в режиме «одного окна». Жизненные обстоятельства постоянно меняются: рождаются дети, люди переезжают, находят более комфортную квартиру. Раньше такие покупатели обращались в агентство, сейчас они могут и продать старую недвижимость, и купить новую через нас. Причем, если новую квартиру клиент покупает в новостройке «КВС», услуги нашего агента по продаже вторичной недвижимости будут для него бесплатными.

Некоторые компании идут еще дальше: стараются помогать своим клиентам на всех этапах: покупка квартиры, заселение и эксплуатация недвижимости.

- Сейчас мы налаживаем взаимодействие с управляющей компанией, для того чтобы вести наших клиентов от момента покупки жилья до фактического проживания в наших проектах. Мы хотим контролировать этот процесс, чтобы оценивать качество. Для этого будем улучшать качество предоставляемых услуг, переводить их в цифровое поле, - добавляет Максим Жабин.

МНЕНИЕ

Анна ХУДЯКОВА, социолог, независимый эксперт по урбанистике:

- Сегодня люди выбирают не просто жилье, а образ и стиль жизни, поэтому все чаще застройщики развивают в своих проектах wellness-философию - это сочетание физического и ментального здоровья. Это взаимосвязь среды и архитектуры и эмоционального здоровья человека. Поэтому при проектировании жилых домов застройщики начали применять мировые тренды, которые позволяют настраивать правильный микроклимат: функциональность и удобство планировок, обилие естественного освещения, чистоту воздуха и воды, удобные сервисы, личные и общественные пространства, гармоничное сочетание цветов, материалов и архитектуры. Все это можно объединить понятием «человекоцентричность», когда в основе проекта находится человек и его потребности.

НА ЗАМЕТКУ

Планировки

Было: избыток неиспользуемых площадей - большие коридоры, темные углы, вытянутые комнаты.

Стало: эргономичные планировки без «лишних» метров с гардеробными, просторными кухнями, большими окнами. Тенденцией последних лет стали европланировки, в которых кухня совмещена с гостиной.

Двор

Было: дворовое пространство зачастую было проходным, использовалась для стоянки автомобилей.

Стало: теперь это социальное пространство, в котором встречаются соседи, проводят время любители спорта и пассивных радостей.

Местоположение

Было: районы на границе города и области застраивались многоэтажными жилыми домами, много домов строилось на территории Ленобласти.

Стало: география спроса изменилась, спрос перетек из Ленобласти и пригородов в Петербург.

Классы

Было: классы эконом-, комфорт-, бизнес- и элитное жилье обладают определенным набором опций.

Стало: появление в проектах массового сегмента опций, ранее характерных для бизнес- и премиум-класса.