2020-01-30T14:34:51+03:00
Происшествия

Жительница Туапсе пропала по пути из Петербурга домой на BlaBlaCar

Сейчас следователи и администрация сервиса поиска попутчиков пытаются проследить маршрут женщины через ее аккаунт
Анна ПОСЛЯНОВА
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На ориентировку просят обратить внимание перевозчиков BlaBlaCar, владельцев придорожных кафе и АЗС. Фото: Южное следственное управление на транспорте СК РоссииНа ориентировку просят обратить внимание перевозчиков BlaBlaCar, владельцев придорожных кафе и АЗС. Фото: Южное следственное управление на транспорте СК России
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32-летнюю Ксению Литвинову из Туапсе ищут по всей России. Женщина решила встретить Новый 2020 год с друзьями в Петербурге. В конце декабря она вышла из квартиры в доме №1 по Приморской улице в Туапсе, а уже в первых числах января выехала из города на Неве обратно. Но домой так и не вернулась.

– Чтобы добраться из Петербурга до Туапсе, женщина использовала приложение BlaBlaCar, – сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России. – До места назначения она так и не доехала. С родителями созванивалась 2 января, пояснив, что осталось несколько часов до Краснодара, – и больше на связь не выходила.

Сейчас мобильник Ксении недоступен.

– Ксения была, предположительно, единственной пассажиркой, – пояснил «Комсомолке» координатор поисково-спасательного отряда «Дон» Николай Чуприков. – По предварительной информации, 2 числа она сама высадилась в Ростове-на-Дону. Почему она это сделала, сможет ответить только водитель.

Следователи уже связались с администрацией сервиса поиска попутчиков. Через аккаунт Ксении постараются проследить ее маршрут и получить данные о водителе. Администрация BlaBlaCar отреагировала на требование предоставить информацию адекватно и готова помогать в поисках.

– От МВД ожидается биллинг телефона, – добавляют поисковики. – Затем начнется поиск на местности в Ростовской области. Будем привлекать добровольцев.

С родственниками Ксении держат постоянную связь. Дело осложняет то, что они находятся за 10 000 километров от предполагаемого места исчезновения женщины, в Белогорске Амурской области (Литвинова и сама оттуда родом). А потому общаться с ними правоохранителям и поисковикам приходится только по телефону и видеосвязи.

– Мы понимаем, что времени прошло уже очень много, – отмечают поисковики. – Но все же просим обратить внимание на ориентировку всех перевозчиков BlaBlaCar из Петербурга по маршруту «Петербург – Ростов» или «Петербург – Краснодар» с датой 1-2 января, а также владельцев придорожных кафе и АЗС. Не оставайтесь равнодушными: пропала молодая красивая женщина.

КОНКРЕТНО:

Имя: Литвинова Ксения Сергеевна, 32 года.

Приметы: рост 150 сантиметра, глаза карие, волосы черные до плеч, на лбу небольшой шрам, на подбородке родинка.

Была одета в: серую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.

КУДА ПОЗВОНИТЬ:

Южное следственное управление на транспорте СК России: 8 (938) 169 34 27.

ПСО: 8 (951) 500 96 13 (в Ростове-на-Дону), 8 (908) 675 71 92 (в Сочи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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