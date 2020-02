«Ее первый парень был, как Саша Белый – держал район»: Мать Бузовой рассказала о романах дочери и о том, как ее били в школе

«У ОЛИ БЫЛИ РЫБКИ, К НИМ В АКВАРИУМ Я СУНУЛА КИПЯТИЛЬНИК»

- Она у меня очень неугомонная. Хотела объять необъятное, и жнец и на дуде игрец. Я такая же была. Я Анечку носила спокойно, даже без токсикоза, а Оля уже в 32 недели торопилась наружу. Но все обошлось. Самое смешное. Если Анечка вообще не любила ползать, то Оля такой был бутузик! Куда бы я ни ходила, она просто носилась по квартире на четвереньках. Она в девять месяцев уже стояла. С рождения плавала в ванне ,потом в бассейне. Причем Оля любила плавать на животе, а Анечка, когда мы ее бросали в бассейн, переворачивалась на спину и просто всплывала, рациональная наша. Оля всем и сразу интересовалась: и пела, и танцевала, и вожатой в лагере была.

Оля ползала всюду за мамойФото: Артем КИЛЬКИН

- Кем она была на утренниках?

- У нас все было очень просто. Она была елочкой, зайчиком, снежинкой, осенью, ночкой и цыганкой. Делали наряды из того, что было. Было зеленое платье, я пришивала мишуру и вот елочка, цветное платье и венок становилось образом осени, цветная шаль на голове, бусы - вот вам и цыганочка. Я любила шить, но Оле, к сожалению, это не передалось. Зато фантазия била ключом: из ничего сделать модное – это ее. Фотография с аппликациями сердечек на попе, креативные прически, необычные аксессуары тому яркое подтверждение.

Ольга Бузова на утренникеФото: Артем КИЛЬКИН

- Как в школе училась?

- Дневник вот у нее нашла. (Ирина Александровна достает дневник, на котором красуется три наклейки Бритни Спирс). Училась только на 4 и 5. Вот, сами посмотрите. Зато частенько видны замечания – «неудовлетворительное поведение». Я и сама себя не очень хорошо вела себя в школе. Она ведь такая нестандартная, например, если сменная обувь, то это тапки с мишками. Если прически, то обязательно необыкновенной формы, голый живот - обязательно брюки клеш. И в этом вся она. Как разноцветная райская птичка. Постоянно горит желанием быть не такой, как все.

Дневник Оли с Бритни СпирсФото: Артем КИЛЬКИН

- Какие питомцы у нее были?

- Рыбки были, пока я кипятильник сдуру туда не поставила. Бывает, знаете (смеется). Я решила, что они замерзли. Короче, затмение временное нашло… Потом у нас были красноухие черепахи. Собака Ева – бобтейл. Ее щенком принесли с выставки Аня с папой. И еще мы выкормили целый помет английских мастиффов.

Оля училась на четверки и пятеркиФото: Артем КИЛЬКИН

- В детстве вы считали Олю вундеркиндом…

- Она очень рано пошла в школу. В пять лет я ее отдала. Это прощай, садик. Потому что в четыре года она уже читала, писала и задачки решала, знала дроби. Дед, например, спички ей раскидает: «Сколько тут? А вот сейчас, убрал?». У нас в роду доминировали принципы строгого воспитания. Вот куда я ее отправила в 5 лет в школу?! Абсолютно неправильный мой родительский поступок, основанный на популяризированном в то время примере семьи Никитиных. Я не понимала, что психологически Оля не могла чувствовать себя комфортно с детьми, которые ее на два-три года старше. Вот девочка ее бьет, например. А я ей говорила: «Сама разбирайся, договаривайся». У меня была тогда именно такая позиция. Все ее основные черты характера именно из детства. Ольга постоянно своей жизнью нам доказывает, что справилась, что лучшая, что самостоятельная, что сильная. Мы же с папой оба с красными дипломами. Раньше чем было еще гордиться? А Оля до сих пор об этом помнит. Спустя годы я с ужасом думаю, что она смогла пережить и преодолеть в очень юном возрасте. И, кстати, она любит эту школу до сих пор.

Все фотографии Оли мама бережно хранит домаФото: Артем КИЛЬКИН

«В ШКОЛЕ ИЗДЕВАЛИСЬ УЧИТЕЛЯ И ДЕВОЧКИ»

- В школе над ней издевались?

- Понимаете, Оля везде успевала. И спортом занималась, и пела. Особенно любила учить языки: английский и немецкий. В дневнике у нее не было ни одной моей подписи. Я расписывалась только в конце года. Считала, что у нее учеба, как у меня работа - свои зоны ответственности. Но некоторые учителя ее не любили. Их ее внешний вид выбешивал. Поэтому на родительском собрании в 9 классе сказали: «Оля плохо влияет на девочек. Скажите детям, чтобы объявили ей бойкот». И многие в классе перестали с дочкой разговаривать. Я только потом узнала. Как-то Оля с каким-то мальчиком переписывались в туалете на стене: «Красивый мальчик, хорошая девочка». Поймали ведь только Олю, хотя многие дети этим грешили. Она никого не сдала. Просто потом папа с ней красил эти туалеты. Многие подобные истории я только сейчас узнаю. Не жалуется моя дочка в принципе.

Оля модницей была с детстваФото: Артем КИЛЬКИН

- Это ее закаляло?

- Конечно. В ее представлении для нее нет невозможного. Ей в школе учителя говорили: «Ты наркоманка, продаешь шубы и покупаешь гадости». Фантазировали про нее всякую чушь. Она хотела перевестись в другую школу после 9 класса, но я ей сказала: «Если уйдешь, значит, признаешь свою слабость, сдашься, всю жизнь тогда будешь убегать от проблем. А они будут считать себя победителями». Оля согласилась: «Хорошо, я останусь». До сих пор не знаю, правильно ли я поступила или нет. Бойкот одноклассников, психологический террор взрослых - она все выдержала. Так что теперь все комментарии хейтеров и любой негатив в СМИ для нее, как детский лепет. Ольгу уже не сломать. Она поплачет, потом улыбнется и пойдет дальше.

- Оля вспоминает свое детство, обиды?

- Она не помнит обид. Только я помню все обиды, которые наносили ей на протяжении всей ее жизни. Есть такое выражение: «Слабый мстит, сильный прощает, а счастливый забывает». Я бы мстила некоторым, а вот Оля - счастливый человек. Она забывает. Я этому пытаюсь у нее научиться. Но не всегда выходит.

Оля с дедушкой и младшей сестройФото: Артем КИЛЬКИН

- А что именно вы не можете забыть?

- Ее очень обижала в младших классах девочка с параллельного класса, задиристая такая. Поджидала ее после уроков, даже била. Оля рассказала мне, я же ответила: «Разбирайся сама». Напротив нашего дома у Оли, оказывается, было убежище - на берегу Черной речки у заброшенных гаражей. Она туда в такие моменты прибегала и там плакала. Сама переваривала обиды, пыталась справиться. Возможно, поэтому сейчас ее очень легко «купить» лаской, заботой и вниманием. Потому что… ну, наверное, маловато было, - неожиданно расплакалась мама Ольги.

– Девочки ее обижали, наверное, из-за того, что за ней мальчишки бегали. Оля всегда такая яркая была. Она не хотела прогибаться, шла до конца. А обид не запоминает. У нас традиция есть: в мой день рождения Олечка мне устраивает праздник за границей. Это необыкновенная возможность нам с ней поговорить по душам, обсудить события прошлого, эмоции настоящего и помечтать, построить планы. Именно на этих трепетных посиделках я многое узнаю про свою девочку. Например, Оля вышла за аттестатом на сцену. Платье шелковое и короткое прилипло к телу. Близкая ее подруга крикнула: «У Бузовой платье в попе». Я это помню до сих пор, а она нет.

Оля с детства была подвижной девочкойФото: Артем КИЛЬКИН

- Она вообще не помнит никаких обид?

- Оля, возможно, слишком восторженно относится ко всему. Она всегда будет визжать от розочки с шариком, будто в первый раз видит, даже если вы ей подарите в тысячный раз. Оля обладает счастливой способность каждый раз заново испытывать эти эмоции и не пресыщаться ими, как заново рожденная!

«ПЕЛА ПЕСНИ ФРЕДДИ МЕРКЬЮРРИ»

- Когда Оля начала петь?

- Она поет с самых малых лет. Очень любила петь Queen – «The Show Must Go On», «We Are the Champions». И, конечно, Бритни Спирс. У нас ведь и папа прекрасно играет на гитаре и поет. Чем и покорил мое сердце в свое время. Прекрасно пел Розенбаума, Визбора, Митяева. Еще каждое лето мы ездили к моим родителям в Клайпеду (Литва). Дедушка пел весь русский репертуар от: «...там вдали за рекой» до «Черного ворона». Я тогда еще говорила: «На черном вороне» у нас вырастет достойная девочка». А я человек не поющий, больше танцевальный. И вот дочке достались оба увлечения.

- Оля в детстве попадала в передряги?

- Она ребенок, который находит приключения. Человек – авария. И при всем этом очень сентиментальная, как наша литовская бабушка. Влезет во что-то, потом рыдает, расстраивается. И качелей ей попадало по голове - с такой шишкой навесь лоб пришла. И корова ее бодала. В море ее обязательно волна сбивает с ног, теленок бежит именно на нее и веревкой срезает кожу с ног. Если подошла к папиному компьютеру, то слетают все установленные программы. Если бы она серьезно относилась к этому, как Анечка, она бы только на таблетки работала.

Оля с детства смотрела за младшей сестройФото: Артем КИЛЬКИН

- Как у них складывались отношения с Аней в детстве?

- Когда у нас появилась Анюточка, Оле было 2,5 года. Время тяжелое было, работали много, поэтому мы Олю в 9 месяцев в ясли отдали. Уже в два года Олю мы считали уже достаточно взрослой, чтобы требовать... Груз ответственности взвалился на нее большой. Дочки разные и им интересно друг с другом. А Анечка в детстве таким вредным ребенком была, этакой хитрулей (смеется). Она все время стучала на Олю, все время! «Оля с мальчиками, Оля пиво пьет, Оля сигареты курит». Конечно, Оле доставалось. Честно могу сказать, так как на тот момент считала, что виноват старший ребенок, даже если знала, что виновата младшая.

- Вы наказывали Олю?

- Я наказала физически Олю только один раз - во втором классе. Не раз потом попросила прощения за это. Меня тогда раздражало, что она не могла выучить с первого раза определения подлежащего и сказуемого. Она должна была прочитать и сразу запомнить. Не смогла. Я и поругала ее, по попе шлепала. Аня смотрела такими круглыми глазами, проецировала на себя и не хотела в школу, хотя потом училась очень хорошо и проблем с учителями не нажила. Но в школе я не смотрела у них даже дневник. Знала, что они умнички.

Оля пошла в школу в 5 летФото: Артем КИЛЬКИН

- Оля не обижалась на Аню за ябедничество?

- Обижалась, конечно. Но всё равно Оля всегда ее с собой брала. Когда с мальчиками гуляла, в бильярд играла, в кинотеатры ходила, в торговые центры. Ане в этом плане повезло. Во взрослую жизнь Оля ввела ее под своим крылом. Недавно вот они рассказали мне, как они отжигали в клубах с виски-колой. Оля - первый курс, а Анечка-выпускница. Аня накуралесила в молодости, зато она сейчас очень правильная. Они настолько разные: беляночка и смугляночка. Дедушка Олю называл бриллиантик, а Анечку жемчужинка. Единственное, родились они у меня обе - 55 сантиметров, 4 кило, ровно в 10:30 обе. Все смеялись - как под копирку. А получились разные, но система координат по жизни у них одна!

Оля на первом курсе университетаФото: Артем КИЛЬКИН

«В 14 ЛЕТ ПРИШЛА ПЬЯНАЯ И УПАЛА»

- А Оля в школе пробовала алкоголь?

- Свое 14-летие она отметила так. Они с подругой выпили в подъезде на подоконнике шампанское. Потом звонок. Я открываю дверь, и ребенок просто падает. Вот я смеялась. Я считаю, что через взросление человек сам должен пройти, набить свои шишки. Я прекрасно помню свой седьмой класс. Мы пили портвейн в коробочках от диафильмов в кабинете английского языка после победы в конкурсе «А ну-ка, девушки». Бедовая девчонка Оля была. Зато ей будет, о чем рассказать внукам. Дети должны проживать свою жизнь, нечего жить по чужим правилам.

Свою сестру Оля брала вездеФото: Артем КИЛЬКИН

- Оля любила читать?

- Да, это сейчас она очень мало читает, физически не успевает. А в школе она любила приключенческие книги. Она читала Драйзера, Геберта Уэлса, Джека Лондона, Беляева. Сейчас у меня больше общих книг с младшей дочерью. А Оля любит любовную лирику, женские романы, так как ей нужна красивая сказка, которую я вообще не читаю. Например, мой папа читал книгу и помнил, в чем был одет герой и на какой странице что говорил. Я же запоминаю ощущения от книг, возникшие мысли и эмоции после прочтения. И Оля такая же. Она с детства не стесняется сказать, что она не помнит или не понимает. Ей не стыдно признаться в своём незнании чего-либо. В спокойной ситуации она поражает людей своим кругозором. А когда ее хотят подловить, уличить или унизить, то у нее сразу же «ежики», слезы и она может сказать глупости, сделать абсурдную вещь.

Ольга (справа) с четырех лет умела читать и писатьФото: Артем КИЛЬКИН

- То есть, с ней часто случаются забавные ситуации?

- Она сама из себя забавная. Доклад у нее был в 7 классе, который все помнят до сих пор. Очень готовилась и первой же фразой выдала такие ударения: «СуслИки и бОбры обитают в тундрЕ». Я ее иногда называю «супер-суслИк», шутя. Она умничка и без всякой короны, всегда с самоиронией и юмором к себе относится.

Оля любила короткие прически в детствеФото: Артем КИЛЬКИН

- Она рано начала работать?

- Очень рано. Это трудолюбие и желание иметь свой заработанный кусок. Я сама с 7 класса работаю и им говорила: «Хотите что-то – вперед». У нас есть овощебаза, там нужны руки, ездите вожатыми. Вот они там с 14 лет и работали.

«ОЛЯ ЛЮБИЛА ПЛОХИХ ПАРНЕЙ»

- Помните ее первую любовь?

- У нее много было записок: «Ты милая. Я тебя люблю». Писали Аркаша, Олежка. Но на выпускной она пошла с Лешей. Он мне нравился. Очень красивая была пара. Это 11 класс. Он был таким серьезным пацаном, «держал район» (смеется). Ну как в то время, вы же понимаете. Он был в школе самым авторитетным парнем.

Ольга Бузова в выпускном классеФото: Артем КИЛЬКИН

- Как Саша Белый?

- Да, где-то так. Но, как школьник (смеется).

- Как ухаживал?

- Цветы, игрушки. У нас дома эти игрушки постоянно были. Но все недолго продлилось. Оля поступила в университет, и все закончилось.

Оля с мамой и бабушкойФото: Артем КИЛЬКИН

- Почему она пошли именно на географический факультет?

- Географический - потому что у нас изначально было условие, что Оля должна получить высшее образование. Мы часто путешествовали. Мне казалось, что она красиво может это преподнести людям, завлечь своим опытом. Я думала, она станет прекрасным турагентом. На факультете была кафедра страноведения. Про то, что она хотела в шоу-бизнес, я не знаю. Возможно, что просто этого я не помню... Даже если и хотела. В университете прекрасная возможность реализовать и в творчестве. Вот так, например, она пошла на первое сентября в университете. Посмотрите, черное платье под горло... а вырез на спине до талии.

Как такую ученицу можно любить? Но она умница, в СПбГУ даже работу по практике написала в стихах. Зато часто говорит, что различает виды почв по составу. А друг мой рассказывал: «Ты представляешь, гуляем с ней по Петергофу, а она мне вегетативные формы растений показывает!». Так что, красный диплом Ольге не за красивые глазки вручили. Студентами летом они ездили к пещерам в лагерь. Там мальчика старшекурсники опускали в яму головой. Она единственная, кто заступился.

Голое пузо - было отличительной чертой ОлиФото: Артем КИЛЬКИН

- В университете у нее был парень?

- Она в университете влюбилась в Тему. В метро подошла к нему. Это было на первом курсе в январе, ей 17 лет исполнилось, она шла после своего дня рождения. Тема очень похож на Лешу – высокий, стройный, черненький. Уж не знаю, откуда у нее потом блондины появились. Вот, подошла к нему в метро и сказала: «Меня зовут Оля, а тебя?». Тоже полгода встречались.

- Он тоже был студент?

- Он не студент, мальчик только что освободился из колонии (смеется). Тянет ее на плохих мальчиков. А следующий у нее был Рома на «Доме-2». Говорит, что она всех любила, и каждого последующего еще сильнее.

Олю всегда отличали нарядыФото: Артем КИЛЬКИН

«ВСЕГДА ПЫТАЛАСЬ ЗАБРАТЬ ЕЕ С ДОМА-2»

- Как случился этот «Дом-2»?

- Это все младшая дочка. Анюта примеряла на себя яркую жизнь Оли. Вот сестренку, наверное, туда отправила на проверку, чтобы потом самой пойти. Написала письмо за Олю, вот старшую и взяли. Дочку всегда девочки недолюбливали. Я была уверена, что ее в первую же субботу выгонят. Но этот проект для Оли стал шансом заявить о себе. Я все года пыталась ее оттуда забрать. Но потом убеждалась, что дочка молодец, она делает все правильно. Неважно, что думает окружение. Она сама находит приключения, сама попадает в беду, сама создает проблему, и сама же из нее выходит. Жалуется мне только в самый последний момент, когда наступает предел её возможностей.

Мама хранит все фотографии ОльгиФото: Артем КИЛЬКИН

- Аня тоже потом пошла?

- Аня на один месяц пошла, но у нее нет этой внутренней силы противостоять негативу. Она была любимицей и в семье, и в школе. На фото видно: везде улыбчивый такой счастливый пузырь сидит. Анна порой много тратит сил, чтобы доказать кому-то что-то, переубедить, так как очень чувствительна к чужому мнению. Младшая дочка-жаворонок, в 23 уже спит и в 5 утра уже на ногах, потом два часа йоги. Вся такая правильная, что не к чему придраться даже такой строгой зануде, как я. Зато старшая – сова, человек - кураж.

- Оля прерывала учебу из-за «Дома-2»?

- Ей разрешили взять академический отпуск. Она могла не вернуться, но вернулась. «Дом-2» не бесконечен. Она могла работать потом по специальности, ведь еще же и кадастровые планы там изучала! Могла ого-го-го сколько заработать на этом (смеется). Очень интересные работы писала по Канту, Гегелю. Ее за это очень любила преподаватель по философии. Оля ведь во время волнения может сказать что-то несуразное, особенно второпях. Потом мне рассказывает: «Ой, мама, я там опять такое ляпнула». Она не прячется. Да, она вот такая смешная.

Мать до сих пор помнит клеши ОльгиФото: Артем КИЛЬКИН

- Ваш бывший муж не собирается спеть с дочкой?

- Муж и сейчас поет, но сейчас больше специализируется по компьютерам. Теоретически дома, как мой дедушка, правнукам и внукам он с удовольствием споет. Но вместе они не пели. Игорь пел ведь только тогда, когда мы взрослыми компаниями собирались. Тут проявлялось еще одно замечательное свойство моих дочек - хоть атомная война, они спят без задних ног. Они просто каждый вечер перед сном обливались холодной водой. Хотя выросли в конечном итоге мерзлячками.

- Оля сама не хочет детей?

- Это вы её спросите. Я считаю, что о детях надо думать в семье. Сейчас она свободная девушка, без семейного статуса. У нее жизнь полна интересных событий. Захочет-родит. Меня точно спрашивать не будет. И это правильно!

Оля на выпускномФото: Артем КИЛЬКИН

