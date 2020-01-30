Кости, хрящи и крахмал: В Петербурге проверили качество сосисок на прилавках магазинов

Сосиски – еда, которая чаще всего ассоциируется с холостяками и ленивыми. Однако эти колбаски являются действительно популярным продуктом. В связи с этим, общественный контроль решил провести рейд и проверить качество сосисок, которые продаются на прилавках магазинов Петербурга. Оказалось, что далеко не все соответствуют нормам. При этом, проверка, организованная в декабре 2019 года, показала, что количество нестандартных образцов снизилось, что говорит о стремлении изготовителей двигаться в сторону соблюдения ГОСТа.

- Россия сегодня полностью себя обеспечивает свининой, что отражается на снижении ее рыночной цены. Это значит, что мясопереработчики при изготовлении колбас могут позволить себе использовать мясное сырье более высокого качества, чем, например, еще пять лет назад. Во-вторых, с учетом современного тренда на здоровое питание потребление продукции мясопереработки ежегодно сокращается: потребители все чаще предпочитают включать в рацион мясо разных видов в чистом виде, особенно куриное, которое за счет наращивания внутреннего производства стало самым доступным по цене, - пояснил причины тенденции председатель СПб ООП «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Несмотря на, казалось бы, благоприятные условия для изготовления качественных сосисок, проверка показала, что не все они состоят только из мяса. Например, в некоторых были обнаружены клетчатка, каррагинан, крахмал, растительный белок и даже мелкие костные и хрящевые частицы. Примечательно, что сосиски с костями изготовлены на территории бывшего мясокомбината «Самсон», которого уже давно не существует.

Некоторые производители экономят на мясе, а также добавляют много воды в фаршФото: Алексей БУЛАТОВ

- Обнаружение в сосисках растительных компонентов, каррагинана, костной и хрящевой ткани говорит о том, что производитель пытался сэкономить на сырье. Соевый белок и клетчатку используют для того, чтобы можно было в фарш добавить больше воды, - пояснил доцент факультета пищевых биотехнологий и инженерии, заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Университета ИТМО Александр Ишевский.

Наличие же крахмала в сосках допустимо. Однако тогда это должно быть указано в составе на упаковке.

Эксперты отмечают, что эксперименты с составом сосисок могут нанести вред здоровью людям, страдающим различными аллергиями.

Чтобы обезопасить себя, следует внимательно читать состав на упаковке. При этом дорого, не всегда значит – качественно. Если в упаковке сосисок или под их оболочкой скапливается влага, такую продукцию покупать не стоит, так как была нарушена либо целостность упаковки, либо условия хранения. Потребителя должна насторожить влага розового цвета. Это значит, что производитель добавил в продукт слишком много нитрита натрия.