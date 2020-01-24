Другой «Капитан Немо»: фильм посвященный погибшему хоккеисту «Локомотива» показали в Петербурге

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся закрытый премьерный показ документального фильма «Капитан Немо». Картина посвящена игроку и капитану хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля Ивану Ткаченко, погибшему вместе с командой в авиакатастрофе в 2011 году.

Сбор гостей был намечен на час раньше начала сеанса. Холл кинотеатра быстро стремительно наполнился людьми. На встречу приехали члены съемочной группы, известные российские спортсмены, звёзды шоу-бизнеса. Особое внимание уделили детской следж-хоккейной лиги. Они тоже стали особенными гостями.

ПОСОБИЕ ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК

- «Капитан Немо» – это не просто дань памяти. Это фильм о человечности, о человеке с большой буквы. Помимо вклада в спорт, он сделал и огромный вклад в человечность, – сказал Евгений актер Банифатов перед началом показа.

- Я относился к Ивану, прежде всего, как к сопернику. Но сейчас, когда прошло время, понимаешь, какой это был человек, и кого мы потеряли…- взял слово хоккеист Антон Белов. - Несомненно, благотворительность среди игроков континентальной хоккейной лиги поддерживается. Очень часто это не афишируется, и, наверное, это правильно, потому что благотворительностью занимаются не с целью рекламы самого себя. А от чистого сердца. И если вы нечасто слышите о благотворительности со стороны спортсменов, то это не значит, что ее не существует. Я хочу, чтобы этот фильм стал пособием для молодых мальчишек, которые занимаются хоккеем. Чтобы они видели: не так важно, какой ты хоккеист и чего ты добиваешься на льду. Люди будут помнить и любить тебя больше за то, какой ты человек!

На встречу приехали члены съемочной группы, известные российские спортсмены, звезды шоу-бизнеса. ФОТО: Артем СМИРНОВ

И вот приблизилось время показа, гостям предложили пройти в зал. Документальный фильм – это интервью с родными Ивана Ткаченко, его тренерами, партнерами по команде и игроками других команд.

- Сейчас мы понимаем, что Ваня был мудрее нас. Он понял жизнь… Спасибо тебе за то, что нам никогда не было за тебя стыдно, – звучат слова родителей Ивана, Леонида и Татьяны Ткаченко. Леонид, к слову, стал продюсером фильма.

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

В фильме приняли участие также звезды мирового хоккея: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Андрей Коваленко и Алексей Яшин. Своими воспоминаниями об Иване делятся известные хоккеисты и тренеры начала 2000-х годов – Владимир Антипов и Владимир Вуйтек, Ян Петерек и Сергей Королев и многие другие. Все говорят об Иване как о добром, отзывчивом и трудолюбивом человеке.

- Он играл в передачу, отдавался, выкладывался, играл на партнера… Он такой был и в жизни. Он всё делал для друзей, товарищей, для своих близких и родных, - сказал Антипов.

Когда в кинозале загорелся свет, ока одна половина зрителей вытирала слезы, другая – аплодировала увиденному. ФОТО: Артем СМИРНОВ

В фильме звучат и трогательные слова тех, кому Иван помогал. За свою жизнь он успел анонимно перечислить около десяти миллионов рублей на благие дела.

Когда в кинозале загорелся свет, ока одна половина зрителей вытирала слезы, другая – аплодировала увиденному.

- Идея о создании фильма появилась несколько лет назад. Я была в Ярославле как раз в те дни, когда произошла трагедия, - рассказала режиссер фильма Елена Михеева. - «Капитан Немо» – это картина не о супергерое или суперчеловеке. Это рассказ об обычном российском пареньке из «лихих 90-х», воплотившем свою мечту в жизнь».

В скором времени картина должна выйти в прокат на большие экраны.