Другой «Капитан Немо»: фильм посвященный погибшему хоккеисту «Локомотива» показали в Петербурге
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся закрытый премьерный показ документального фильма «Капитан Немо». Картина посвящена игроку и капитану хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля Ивану Ткаченко, погибшему вместе с командой в авиакатастрофе в 2011 году.
Сбор гостей был намечен на час раньше начала сеанса. Холл кинотеатра быстро стремительно наполнился людьми. На встречу приехали члены съемочной группы, известные российские спортсмены, звёзды шоу-бизнеса. Особое внимание уделили детской следж-хоккейной лиги. Они тоже стали особенными гостями.
ПОСОБИЕ ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК
- «Капитан Немо» – это не просто дань памяти. Это фильм о человечности, о человеке с большой буквы. Помимо вклада в спорт, он сделал и огромный вклад в человечность, – сказал Евгений актер Банифатов перед началом показа.
- Я относился к Ивану, прежде всего, как к сопернику. Но сейчас, когда прошло время, понимаешь, какой это был человек, и кого мы потеряли…- взял слово хоккеист Антон Белов. - Несомненно, благотворительность среди игроков континентальной хоккейной лиги поддерживается. Очень часто это не афишируется, и, наверное, это правильно, потому что благотворительностью занимаются не с целью рекламы самого себя. А от чистого сердца. И если вы нечасто слышите о благотворительности со стороны спортсменов, то это не значит, что ее не существует. Я хочу, чтобы этот фильм стал пособием для молодых мальчишек, которые занимаются хоккеем. Чтобы они видели: не так важно, какой ты хоккеист и чего ты добиваешься на льду. Люди будут помнить и любить тебя больше за то, какой ты человек!
На встречу приехали члены съемочной группы, известные российские спортсмены, звезды шоу-бизнеса. ФОТО: Артем СМИРНОВ
И вот приблизилось время показа, гостям предложили пройти в зал. Документальный фильм – это интервью с родными Ивана Ткаченко, его тренерами, партнерами по команде и игроками других команд.
- Сейчас мы понимаем, что Ваня был мудрее нас. Он понял жизнь… Спасибо тебе за то, что нам никогда не было за тебя стыдно, – звучат слова родителей Ивана, Леонида и Татьяны Ткаченко. Леонид, к слову, стал продюсером фильма.
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
В фильме приняли участие также звезды мирового хоккея: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Андрей Коваленко и Алексей Яшин. Своими воспоминаниями об Иване делятся известные хоккеисты и тренеры начала 2000-х годов – Владимир Антипов и Владимир Вуйтек, Ян Петерек и Сергей Королев и многие другие. Все говорят об Иване как о добром, отзывчивом и трудолюбивом человеке.
- Он играл в передачу, отдавался, выкладывался, играл на партнера… Он такой был и в жизни. Он всё делал для друзей, товарищей, для своих близких и родных, - сказал Антипов.
Когда в кинозале загорелся свет, ока одна половина зрителей вытирала слезы, другая – аплодировала увиденному. ФОТО: Артем СМИРНОВ
В фильме звучат и трогательные слова тех, кому Иван помогал. За свою жизнь он успел анонимно перечислить около десяти миллионов рублей на благие дела.
Когда в кинозале загорелся свет, ока одна половина зрителей вытирала слезы, другая – аплодировала увиденному.
- Идея о создании фильма появилась несколько лет назад. Я была в Ярославле как раз в те дни, когда произошла трагедия, - рассказала режиссер фильма Елена Михеева. - «Капитан Немо» – это картина не о супергерое или суперчеловеке. Это рассказ об обычном российском пареньке из «лихих 90-х», воплотившем свою мечту в жизнь».
В скором времени картина должна выйти в прокат на большие экраны.
Трейлер документального фильма "Капитан Немо" (2017).Капитан Немо - история о ярославском хоккеисте, который принял вызов судьбы и не смотря на все испытания, стал героем и примером для многих людей, где в приоритете была не своя жизнь, а жизнь будущего поколения! режиссер: Михеева Елена, продюсер: Александр Задойнов, Монтаж: Мошкин Павел, операторы: Александр Задойнов, Павел Мошкин, Евгений Малышев, Александр Кублицкий. Аэросъемка: Александр Давидик. композитор: Сергей Рыбчинский, звукорежиссер: Владимир Авдеев при участии: Леонида Ткаченко, Татьяны Ткаченко, Александра Подметалина, Алексея Спирина, Леонида Гладченко, Владимира Антипова, Александра Гуськова, Андрея Коваленко, Ильи Горохова, отца Владимира, Евгения Панина, Владимира Вуйтека, Яна Петерека. вступаем в группу в вк https://vk.com/club145873956 и фейсбук https://www.facebook.com/groups/256523791370600/?notif_t=group_added_to_group¬if_id=1497021296654942
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