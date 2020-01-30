2020-01-30T16:29:26+03:00
Общество

Ради маткапитала петербурженки ведутся на «законные» схемы обналичивания и устраивают лжероды на дому

В Пенсионном фонде рассказали, как не стать жертвой мошенников и не получить срок самому
Анна ПОСЛЯНОВА
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Израсходовать маткапитал законно можно пятью способами, и лишь один из них – ежемесячные выплаты – связан с получением наличности на руки.Израсходовать маткапитал законно можно пятью способами, и лишь один из них – ежемесячные выплаты – связан с получением наличности на руки.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В культурном Петербурге напролом с «обналичкой» маткапитала уже не прут, но лазейки в законе эксплуатируют активно. Отдельную статистику мошенничеств с материнским капиталом полиция не ведет, но только в одном из сообществ «ВКонтакте», предлагающих «обналичить законно и быстро», состоит более полутора тысяч человек.

– Вы для себя хотите, да? – спрашивает консультант и сразу переходит к делу. – Есть два выгодных варианта. Лучше использовать маткапитал на недвижимость. Но тут нужны собственные наличные средства. Если такой возможности нет, то есть определенная схема, которая позволяет вывести деньги. Но чтобы все было в рамках закона, есть комиссия. Чистыми вы получаете 250 тысяч.

– А что для этого нужно делать?

– Просто так выдать деньги мы не можем: должны быть основания. Поэтому оформляем на вас земельный участок. Весь процесс займет две-три недели.

– И этот участок потом мне останется?

– Да, не советуем его продавать до совершеннолетия второго ребенка: вдруг проверка. Он действительно будет существовать, можете потом в «Гугл.Картах» проверить или в кадастре. Вы даже можете попробовать на нем построиться. Но, сразу скажу, мы берем эти участки по всем регионам России. Там нет ни газа, ни света.

– Получается, это на него часть капитала идет?

– 250 – ваши. Оставшиеся 200 – на участок, комиссию кредитной организации плюс Пенсионному фонду, чтобы решение было положительным.

В самом Пенсионном фонде – вернее, его петербургском отделении – вписываться в мутные схемы не готовы.

– Действительно, существует такой вид мошенничества как у обналичивание средств материнского (семейного) капитала, – отмечают в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России в Петербурге и Ленобласти. – Но любые схемы обналичивания этих средств незаконны и пресекаются правоохранительными органами.

Впрочем, классическое беспардонное жульничество никто не отменял. Так, по данным прокуратуры Петербурга, несколько лет назад в руки петербургских правоохранителей попала сотрудница роддома Надежда Сысоева. Женщину обвинили в том, что она подделала документы о рождении в клинике малыша, который был у своей мамы уже четвертым по счету. Предыдущих – тройняшек – женщина якобы родила на дому с помощью акушерки Сысоевой тремя годами ранее и уже получала на них все выплаты и пособия. Парадокс в том, что ни четвертого малыша, ни тройняшек у «многодетной матери» не было. И Сысоева, принявшая выдуманные роды, об этом отлично знала.

Но это только начало. Вскоре выяснилось, что еще до появления на свет мифических тройняшек у своей подруги Сысоева… тоже родила тройняшек. Тоже выдуманных. И тоже получила сертификаты на маткапитал и даже трехкомнатную квартиру в престижном Приморском районе Петербурга.

Мало того, женщина тайком стала трижды бабушкой: Сысоева сымитировала рождение трех внуков, не ставя собственную дочь в известность. Наказанием для находчивой акушерки стали штрафы на сумму незаконно полученных выплат и условный срок.

В петербургском Пенсионном фонде напоминают, что есть лишь пять законных способов потрать маткапитал: улучшить жилищные условия, заплатить за образование детей, оформить накопительную пенсию мамы, купить товары и оплатить услуги для детишек-инвалидов или оформить ежемесячную выплату.

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После заявлений президента о том, что с этого года материнский капитал 466 617 рублей будут давать уже и за первого ребенка, ожидается не только беби-бум, но и всплеск активности на рынке под названием «поможем с обналичиванием материнского капитала». 12 лет в России действует программа поддержки молодых семей. И за это время народ приноровился самыми разными способами получать заветные денежки от государства в обход закона (подробности)

Как обналичить материнский капитал в 2020 году

Разбираемся вместе с опытным юристом, как обналичить материнский капитал в 2020 году, есть ли легальные способы «обналички» и что предпринять, если закон не позволяет просто так снять деньги со счета (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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