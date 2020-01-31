Обманутая любовница страшнее полиции: В Петербурге жертвы сами поймали профессионального альфонса, пригласив на свидание его и силовиков

«Он был идеальным мужчиной во всех смыслах этого слова. Милый, добрый, обаятельный. Все время была мысль, тут какой-то подвох что ли. Но видишь его и веришь всему». Сайты знакомств для девушек как лотерея – пан или пропал. Либо найдешь самородок, либо – горький уголь. 35-летняя предпринимательница из Петербурга Ирина (имя изменено – прим.ред.) до конца верила, что ей попался тот самый принц на белом коне. 32-летний Алексей не обещал золотых гор, но был галантен и учтив.

«НЕ МУЖЧИНА, А МЕЧТА»

- С ним можно быть самой собой, он стремился помогать во всем и сразу, дарил цветы, искал прибыльную работу, умел ладить с детьми, - делится с «КП» Ирина. – Мы познакомились с ним в Интернете. Долгое время переписывались, а потом решились на встречу. Никакой фальши не чувствовался, подвох был только в том, что он был слишком идеален, чтобы быть правдой. Но он умел быть убедительным. Свой паспорт всегда оставлял на холодильнике. Я один раз в него заглянула. Увидела, что он женат. Но почему-то даже и мысли не было начать задавать вопросы.

Мужчина рассказывал, что его родители погибли в авиакатастрофеФото: СОЦСЕТИ

Так было несколько месяцев. Каждый день Алексей распродавал бытовую технику и телефоны. Говорил, что было время – много всего накупил. А теперь избавляется. Жила Ирина с ним в хостелах. В свой дом первое время решила не пускать. И как оказалось, не зря…

- Мы с ним вот ездили в путешествие в Новгород, он после этого должен был устроиться на работу, планировал поездку в Москву, - делится Ирина. – Но мне начало надоедать, что он не хочет появляться в торговых центрах. Говорил, что там много знакомых. Из моей машины вообще почти не выходил. Да еще и жилье так и не нашел. Я сказала, что надо сделать перерыв. Тогда он, видимо, и решил, что пора действовать.

Ирина оставила на время Алексея в своей машине, а сама поднялась домой. Насторожилась, когда ей на телефон пришло уведомление, что с карты сняты 15 тысяч рублей (денег на карте было немного – прим.ред.). Спустилась к машине. Возлюбленного нет, а вместе с деньгами пропали и два телефона. Всего ущерб на 100 тысяч рублей.

«НА СВИДАНИИ – ВМЕСТО ДЕВУШКИ, ОПЕРАТИВНИКИ»

Только тогда Ирина решила вбить имя и фамилию Алексея в поисковике в Интернете. Нажала пару клавиш и охнула.

- Одинокие девушки, будьте бдительны! – гласило первое же объявление в Интернете. - Человек знакомится через сайт знакомств. Встречались в Москве. Вошел в доверие, угощал, полностью платил по счету в кафе. Подарил золотой браслет, потом забрал под предлогом, что он великоват. Рассказал, что сам из Питера, а в Москве по работе. Один раз выпили чаю, а утром проснулась – ничего не помню. Оказалось, он моим пальцем снял блокировку на банке-онлайн и перевел 15 тысяч на свой счет.

Алексею удавалось влюбить в себя женщинФото: СОЦСЕТИ

Алексей Добров, приехавший из Уфы, оказался профессиональным альфонсом. Гастролировал между Москвой и Петербургом. Официально у него есть жена и ребенок. В сети же у него десятки анкет на сайтах знакомств, в том числе и на зарубежных. Судя по всему, разводил и доверчивых иностранок. Интернет о нем знает многое, только на одном из сайтов – с десяток жалоб обманных женщин. История у всех одна.

- Он ведь рассказывал, что у него родители погибли в самолете «Ростов-Дубаи» в 2016 году, ребенок умер после автокатастрофы, умело давил на жалость, - делится Ирина. Ей вторят и другие обманутые: «Может даже всплакнуть. Много обещает, планы строит на ближайшее будущее с девушкой. Иностранцев спаивает, входит в доверие и исчезает. Судя по истории в его телефоне, на сайтах знакомств рассматривает теперь и другие города России: Ярославль, Калуга, Пермь, Нижний Новгород, Сургут».

В Интернете Ирина списалась с еще одной жертвой Дон Жуана из Петербурга Аленой (имя изменено – прим.ред).Алексей ей посоветовал бывший муж в качестве ремонтника квартир.

- У меня он делал ремонт в ванной, взял вперед деньги 12 тысяч рублей, ремонт не сделал в итоге, - поясняет Алена. - Представили как хорошего работника, положительного, подозрений не вызывал вообще. Нужно было срочно уехать. И я его оставила одного в квартире. В итоге он ушел с деньгами, золотом и ноутбуком на 80 тысяч ущерб.

Сейчас мужчина в СИЗО, ищут других его жертвФото: СОЦСЕТИ

Обманутые жертвы объединили силы и решили отомстить жигало. Ирина написала заявление в полицию. А Алена создала в Интернете липовую анкету с красоткой, нашла профиль Алексея и начала делать ему комплименты. Дон Жуан сразу же клюнул на удочку и назначил свидание. Стоит ли говорить, что в кафе Ромео ждала вовсе не обаятельная красотка, а вполне себе брутальный оперативник уголовного розыска.

- Алексей пришел на свидание за полчаса, даже успел себе что-то заказать, - смеются девушки. – Но вот поесть не успел. Оперативник, увидев его, вызвал подмогу. И вскоре серьезные мужчины в полицейской форме подсели к нему на беседу. А потом и вовсе увезли в отделение.

Теперь о своих романтических приключениях Алексей вспоминает в СИЗО. Ну а обманутые девушки довольно потирают руки. Шутят: «Обманутая женщина страшнее полиции».