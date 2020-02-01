2020-02-01T15:13:16+03:00
Происшествия

В Карелии китайского студента госпитализировали с подозрением на коронавирус

Об этом сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков
Петр КИБЕР
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В Карелии госпитализировали студента с подозрением на коронавирус. Фото: vk.com/mihailohlopkovВ Карелии госпитализировали студента с подозрением на коронавирус. Фото: vk.com/mihailohlopkov
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Очередной потенциальный очаг короновируса нашелся на Северо-Западе России. Но если раньше в поле зрения врачей попадали туристы, прилетевшие из Китая в Петербург, то теперь с подозрением на смертельное заболевание столкнулись в Карелии. Здесь госпитализировали студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая.

- У больного зафиксирована температура 37,3. Других признаков нет. Госпитализацию осуществила бригада скорой медицинской помощи, которая четко сработала в соответствии со всеми правилами оказания медицинской помощи и транспортировки больных с подозрением на новый тип коронавирусной инфекции, - сообщил на своей страничке ВКонтакте глава Минздрава Республики Карелия Михаил Охлопков.

Сейчас молодой человек находится в изоляторе Республиканской инфекционной больницы. Состояние гражданина КНР стабильное. Для диагностики коронавирусной инфекции врачи взяли анализы у пациента. Материалы для исследования уже отправлены в Санкт-Петербург и в Москву. Результаты должны быть готовы к вечеру воскресенья. А пока потенциальный больной находится под пристальным вниманием врачей.

Остальные студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков.

Напомним, что по состоянию на 1 февраля от коронавируса в Китае умерли 265 человек. Эпицентр инфекции - город Ухань практически полностью закрыт на въезд и выезд.

Россия закрыла границу на Дальнем Востоке, остановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Все авиарейсы, кроме полетов «Аэрофлота» из Москвы отменены. При этом два случая заболевания в Забайкалье и Тюменской области уже подтверждены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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