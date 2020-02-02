2020-02-02T11:36:03+03:00
Происшествия

В Петербурге водой из Фонтанки тушат полыхающий бизнес-центр «Лениздат»

Безопасность воздуха в районе пожара контролируют специалисты передвижной лаборатории [видео]
Анна ПОСЛЯНОВАПетр КИБЕР
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Из здания различными способами эвакуировали пять человек. Фото: vk.com/spb_todayИз здания различными способами эвакуировали пять человек. Фото: vk.com/spb_today
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Большой бизнес-центр «Лениздат» на набережной Фонтанки, 59 в Петербурге вспыхнул сегодня, 2 февраля, в начале десятого утра.

– Через три минуты после поступления вызова на место прибыло первое пожарное подразделение, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Горение происходило на четвертом этажа. Из двух окон люди просили о помощи.

В Петербурге горит бизнес-центр «Лениздат».Видео: vk.com/spb_today

Пожар, который тушат по повышенному второму номеру сложности, охватил 200 квадратных метров четвертого этажа пятиэтажного бизнес-центра. С пламенем борются 70 человек, задействованы два десятка спецмашин. Воду для тушения пожара берут, в том числе, из Фонтанки с помощью рукавов.

Спасатели провели эвакуацию с вышележащего этажа, ведь существует угроза распространения огня.

– Из здания различными способами эвакуировали пять человек, – отмечают в МЧС. – Они не пострадали.

В Петербурге горит бизнес-центр «Лениздат».Видео: vk.com/spb_today

Чтобы разместить эвакуированных людей, «Пассажиравтотранс» направил к «Лениздату» два автобуса.

Клубы черного дыма видны издалека. Безопасность воздуха в районе «Лениздата» контролирует специальная передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

С пламенем борются 70 человек, задействованы два десятка спецмашин. Фото: vk.com/spb_today

С пламенем борются 70 человек, задействованы два десятка спецмашин. Фото: vk.com/spb_today

В лентах СМИ появились сведения об обрушении конструкций здания, об эвакуации 100 человек и о том, что травмы получил один из пожарных. Но все это, отмечают в МЧС, не соответствует действительности.

На данный момент распространение огня прекратилось. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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