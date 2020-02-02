2020-02-02T17:22:06+03:00
Звезды

«Аквариум» выпустил анимационный клип на песню «Бабушки», написанную 34 года назад

В нем фанаты впервые могут услышать студийную версию песни [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Аквариум - Бабушки (Official Video).Песня Аквариума. Запись 2019 Видео: Анимационно - шумовая лаборатория, www.multiplikator.info 2020

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За сутки клип посмотрело более 90 тысяч человек. Фото: Скриншот с видео

За сутки клип посмотрело более 90 тысяч человек.Фото: Скриншот с видео

«Простите, бабушки, зачем вам такие зубы? Ах, бабушки, зачем вам такие уши?», – пел Борис Гребенщиков под гитару в далеком 1986 году. С тех пор песня «Бабушки» существовала только в концертной версии. Песня вошла в неоконченный альбом 1989 года «Феодализм», выпущенный в 2007 году: в нем «Бабушек» издали в качестве бонуса.

И вот, спустя 34 года, фанаты группы «Аквариум» смогут насладить студийной записью песни. Она появилась в сети вместе с анимационным клипом, подготовленным московской мультипликационной лабораторией.

За сутки клип посмотрело более 90 тысяч человек.

– Нет ли тут оскорбления чувств бабушек? – рассуждают пользователи сети.

Почитатели творчества БГ встретили студийную версию песни и прилагающийся к ней необычный видеоряд на «ура». По мнению фанатов, сюжет композиции весьма актуален. На «ЮТюбе» клип уже собрал 13 тысяч «пальцев вверх» против всего 400 негативных отзывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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