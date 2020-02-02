Шоу фриков Жана-Поля Готье: В 200 костюмах и откровенных танцах – о смерти и любви

17 января 67-летний французский кутюрье Жан-Поль Готье официально объявил, что покидает высокую моду. 22 января он провел свой последний показ в Париже. А уже 31 числа он привез в Россию свое Fashion Freak Show. Гастроли в России открылись в Петербурге в большом концертном зале «Октябрьский». В городе на Неве дадут три спектакля, еще один пройдет 6 февраля в Москве.

ЛИКБЕЗ

Fashion Freak Show – кипучая смесь, не поддающаяся конкретному определению. Это похоже на модный показ, вернее, на целую серию показов: на сцене воплотили и цитаты из реальных дефиле, и фантазийные образы, созданные Готье специально к этому шоу. Всего задействовали более 200 костюмов.

Яркие сцены сменяют одна другую.Фото: Олег ЗОЛОТО

Это похоже на мюзикл, потому что здесь танцуют и поют. Это похоже на кино, ведь видеоряд – активный участник действа. Это похоже и на комедийный стендап, артистами которого становятся модели. Сами организаторы называют Fashion Freak Show спектаклем.

Спектакль похож на мюзикл, потому что здесь танцуют и поют.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впервые шоу Готье показали в сентябре 2018 года в парижском кабаре «Фоли-Бержер».

– Это будет абсолютно то же шоу, но я добавил несколько моделей из коллекции в стиле конструктивизма, – рассказал кутюрье накануне премьеры в России. – Был 1986 год, мы изучали книги о конструктивистах. До этого я только несколько плакатов видел, но мне так понравилась цветовая гамма, что я сказал – вот оно! Я просто бредил этим: рисовал много букв кириллицей, старался придать им графику в стиле конструктивизма, вдохновлялся цветом. Я сделал полную мужскую и женскую коллекции в этом стиле.

Fashion Freak Show – кипучая смесь, не поддающаяся конкретному определению.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Русская» конструктивистская коллекция Готье навсегда вошла в историю моды – да и обиход далеких от моды людей – особой деталью: именно в ней впервые появились надписи на эластичных резинках. Сейчас многие бренды наносят свои названия на резинки нижнего белья и верхней одежды.

КАК ЭТО БЫЛО

«Комсомолка» не могла пропустить первое шоу Готье в России и направилась в БКЗ «Октябрьский». Зал заполнился практически полностью. В числе зрителей – цвет петербургской моды, шоу-бизнеса и искусства. А вот, кстати, в середине партера ядом с проходом, скромно сидит и сам мастер, из-под пиджака которого виднеется фирменная тельняшка.

Главная музыкальная композиция звучит на французском, но и без перевода понятно: «фрик» = «шик». В понимании Готье, фрики – это люди, которые отличаются от окружающих и не боятся этого.

Весь спектакль – эдакая биография модельера, переданная крупными мазками.Фото: Олег ЗОЛОТО

Первая сцена отправляет нас на 60 лет назад, в мечты семилетнего Жана-Поля. Мальчик в роли хирурга в окружении сексуальных медсестер оперирует своего плюшевого мишку и создает первого в мире мишку-трансгендера. Не всем известно, но остроконечный бюстгальтер Готье придумал для своей любимой игрушки, а не для Мадонны.

В понимании Готье, фрики – это люди, которые отличаются от окружающих и не боятся этого.Фото: Олег ЗОЛОТО

Открывает спектакль тот самый мишка. Игрушка обещает зрителям путешествие внутрь Жана-Поля, причем не только в живот или сердце, но и в душу. Весь спектакль – эдакая биография модельера, переданная крупными мазками, самыми яркими событиями его жизни.

Жозефина Бейкер появляется на сцене в одной лишь банановой юбочке.Фото: Олег ЗОЛОТО

Детство. В нем – корсет, который обещает: «Будешь дышать, когда влюбишься». Здесь же – знаменитое кабаре «Фоли-Бержер» с Жозефиной Бейкер в одной лишь банановой юбочке. Рядом – один из любимых фильмов Готье, «Человек из «Фоли-Бержер», герои которого вдруг пускаются в рассуждения: а получится ли из Жана-Поля толковый модельер? Неизменный образ детства – да и всей жизни – мама кутурье. Зрителя все глубже затягивают в фантазию Готье и даже в прямом смысле гипнотизируют: участницы шоу дефилируют по сцене в костюмах-спиралях Эриксона.

Зрителя все глубже затягивают в фантазию Готье и даже в прямом смысле гипнотизируют.Фото: Предоставлено организаторами

Молодость. Любовь, Френсис Менюж. Он на много лет станет парой и бизнес-партнером модельера. Оба буквально оказываются в одной тельняшке. А вот и первый суматошный показ, когда на подиум выходят манекенщицы, забывшие свои наряды на вешалках. Затем следует первая неоднозначная реакция модного сообщества, которое символизирует неприятная дамочка из «модной полиции».

Готье и Френсис Менюж буквально оказываются в одной тельняшке.Фото: Предоставлено организаторами

Показы в Великобритании. Атмосферу Англии 80-х передает сцена, в которой Готье вместе с другом безудержно веселятся в клубе и предаются плотским утехам. Карьера идет в гору, Готье создает образы для звезд эстрады. Они воочию предстают перед зрителем и исполняют свои хиты.

Звезды, работающие с Готье, воочию предстают перед зрителем и исполняют свои хиты.Фото: Предоставлено организаторами

Вдруг музыка обрывается, остается лишь стук сердца. Это пульс Френсиса, который оказывается в больнице со СПИДом. Он борется за жизнь, но погибает... Жан-Поль оказывается в огромной тельняшке один и развертывает кампанию по борьбе со СПИДом.

Нашумевший модный показ для мужчин. В трактовке шоу, дефиле заканчивается эротическим танцем женщины, снимающей с себя мужской костюм: «в каждом мужчине есть женское».

Корсет обещает: «Будешь дышать, когда влюбишься».Фото: Олег ЗОЛОТО

Наконец, новое время – время пластической хирургии, когда тело человека фактически превратилось в одежду, которую в любой момент можно перекроить. Героиня сцены, множество раз перебинтованная, выбирает в магазине частей тела, чтобы бы еще себе пришить или «надуть». Но после дефиле фантазийных – и страшных – существ останавливается на «милых стариковских морщинках».

Героиня, множество раз перебинтованная, оказывается в магазине частей тела.Фото: Предоставлено организаторами

Финал. Манекенщицы и манекенщики снимают с себя наряды и остаются в одном белье. Все одинаковые – и все уникальные.

– Спасибо родителям, которые показали мне, что красота имеет множество проявлений, – подытоживает со сцены сам Готье. – И что главное не бояться быть собой.

Зал аплодирует стоя.

По мнению создателей шоу, «публика, которая идет на этот спектакль, по большей части, состоит и фриков».Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОСЛОВНО:

Рафаэль СЬОФФИ, автор либретто:

– Прежде всего, это спектакль о моде. Есть спектакли, где танцуют и поют, но без моды. А у нас ее очень много. Это спектакль-фрик: он действительно странный, в нем звучат оригинальные музыкальные композиции необычных артистов, на которые накладывается удивительная хореография Марион Мотин (хореограф Мадонны. – Прим. ред.). Публика, которая идет на этот спектакль, по большей части, тоже состоит и фриков. Жан-Поль считает фриком себя и фриками – всех окружающих. Фрики – это люди, которые чем-то отличаются от остальных.

Тьерри СЮК, продюсер:

– Надеемся, что после представлений в Лондоне и Италии российская публика встретит спектакль с большим чувством, иногда даже со слезами на глазах. Россия станет последней страной, где будет показана французская версия шоу. Возможно, когда-нибудь мы вернемся к вам с международной версией.