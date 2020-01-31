2020-01-31T12:25:20+03:00
Звезды

Одно лицо: Родители показали детские фото Ольги Бузовой

Биографию мега-популярной Ольги Бузовой знают уже многие. Но вот некоторые детские фото телеведущей родители показали впервые
Роман ЛЯЛИНСтепан СТЕПАНОВ
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Очень узнаваемая: Мама Ольги Бузовой показала детские фото дочери.Очень узнаваемая: Мама Ольги Бузовой показала детские фото дочери.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ее любят и ненавидят, ей завидуют и подражают. И вот уже несколько лет Ольга Бузова - одна из самых обсуждаемых персон шоу-бизнеса в России. 20 января 2020 года Ольге Бузовой исполнилось 34 года - отличный повод вспомнить ее биографию. В этом нам помогла мама певицы и телеведущей Ирина Александровна, которая рассказала «Комсомолке» в Петербурге» про дочь и показала детские фото Ольги Бузовой.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЗВЕЗДЫ

Оля Бузова с первых дней жизни была неугомонной. Ее мама вспоминает, что называла ее «бутузик», а в 9 месяцев дочка уже достаточно уверенно стояла на ножках.

Оля ползала всюду за мамой Фото: Артем КИЛЬКИН

Оля ползала всюду за мамойФото: Артем КИЛЬКИН

- Куда бы я ни ходила, она носилась за мной по квартире на четвереньках, - улыбается Бузова-старшая. - С рождения плавала в ванне, потом в бассейне. Вообще она всем и сразу интересовалась: и пела, и танцевала, и вожатой в лагере была.

Оля с младшей сестренкой Аней на районе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оля с младшей сестренкой Аней на районе.Фото: Артем КИЛЬКИН

На всех утренниках Бузова была звездой. Наряжаться и выступать она обожала с детства!

- Она была и елочкой, и зайчиком, и снежинкой, - рассказывает Ирина Александровна. - Делали наряды для нее из того, что было.

В детстве Оля была очень миленьким ребенком. Фото: Артем КИЛЬКИН

В детстве Оля была очень миленьким ребенком.Фото: Артем КИЛЬКИН

БЕЛАЯ ВОРОНА

Потом началась школа, куда Ольга пошла в 5 лет. Несмотря на то, что училась она хорошо, именно в школе ей пришлось столкнуться с первыми трудностями. Учителям очень не нравилось, что ученица Бузова приходит на уроки, как на дискотеку. В облегающих топиках, мини-юбках, да еще и дневник обклеивает портретами Бритни Спирс. Кстати, Бузова до сих пор обожает Бритни и даже полтора года назад ездила на ее концерт в Париж!

- У Оли всегда было желание быть не такой, как все, - уже с гордостью говорит про дочь Ирина Бузова. - На сменку в школе у нее, например, были тапки с мишками.

Однажды на родительском собрании учителядаже попросили родителей одноклассников Бузовой объявить ей бойкот. Видимо, это был единственный способ перевоспитать «девчонку». Не помогло. Только закалило характер.

На детских фото Ольгу Бузову очень легко узнать. Фото: Артем КИЛЬКИН

На детских фото Ольгу Бузову очень легко узнать.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Она хотела перевестись в другую школу после 9 класса, но я ей сказала: «Если уйдешь, значит, признаешь свою слабость, сдашься, всю жизнь тогда будешь убегать от проблем». Согласилась и осталась, - вспоминает мама Оли. - До сих пор не знаю, правильно ли я поступила. Бойкот одноклассников, психологический террор взрослых - она все выдержала.

Ольга всегда любила экспериментировать с цветом волос и прическами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ольга всегда любила экспериментировать с цветом волос и прическами.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧЕЛОВЕК-АВАРИЯ

Когда в 2004 году Ольга Бузова появилась на «Дом-2», все обсуждали только ее. Обвиняли в том, что переигрывает, смеялись над наивностью девушки - да просто не верили в ее искренность. И только самым близким людям Оли ее поведение не казалось каким-то странным.

Ольге всегда нравилось привлекать к себе внимание. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ольге всегда нравилось привлекать к себе внимание.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Оля - человек–авария, - признается мама Бузовой. - И при всем этом очень сентиментальная, как ее литовская бабушка. Влезет во что-то, потом рыдает. Бывало, и качелей ей попадало по голове, и корова-то ее бодала. Если подошла к папиному компьютеру, то слетают все установленные программы. А, знаете, как она свое 14-летие отметила?! Они с подругой выпили в подъезде шампанского, после этого она пошла домой. Я открываю дверь, и ребенок мой просто падает. Тогда я ее не ругала, я просто смеялась, потому что считаю, что человек сам должен пройти через взросление, набить свои шишки. Дети должны проживать свою жизнь, нечего жить по чужим правилам! Зато я точно знаю, что Оле будет, о чем рассказать внукам!

Сегодня Бузова выступает на лучших площадках страны! Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня Бузова выступает на лучших площадках страны!Фото: Олег ЗОЛОТО

СПРАВКА «КП»

Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде. Ее отец Игорь Дмитриевич был военнослужащим, строителем, менеджером, сейчас – IT-специалист у дочери. Мать Ирина Александровна – ткачиха, затем стоматолог, сейчас заведующая стоматологической клиникой Санкт-Петербурга. Ольга Бузова росла в Приморском районе Северной столицы. В 2002 году закончила школу № 631 и поступила на географический факультет СПбГУ. Во время обучения брала академический отпуск для участия в телепроекте «Дом-2». Позже окончила вуз с красным дипломом. На телепроект «Дом-2» пришла в 2004 году. Три года строила любовь с Романом Третьяковым. В 2008 году Оля приняла решение уйти с телестройки, но в итоге ее сделали ведущей проекта. В 2012 году Ольга вышла замуж за футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Брак продлился 5 лет. В 2017 пара со скандалом развелась. После этого Бузова решила сконцентрироваться на карьере певицы, параллельно занимается бизнесом. У нее есть несколько ресторанов в разных городах страны, своя линия одежды, а также приличный доход от рекламы в Instagram. Сейчас Ольга Бузова одна из популярнейших звезд российского шоу-бизнеса. В 2018 году издание Forbes поставило ее на второе место в списке самых успешных звезд, которым еще нет и 40 лет. Ее доход, по оценкам экспертов, составил 4,4 миллиона долларов.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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