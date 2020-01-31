Во время сноса СКК в Санкт-Петербурге под завалами оказался рабочий
В Санкт-Петербурге днем 31 января произошло ЧП: во время демонтажа крыши СКК "Петербургский" рухнуло все здание. Рабочие в рамках "глубокой реконструкции" спорткомплекса площадью 50 000 кв.м должны были обрушить его по частям. Несколько рабочих проводили демонтаж, когда вся крыша неожиданно рухнула.
Рабочий не успел спастись Фото: скрин www.fontanka.ru/
ЧП обрушения СКК попало на видео. На кадрах видно, как один рабочий был на крыше. Второй стоял в люльке, которую держал кран. В один момент крыша начала рушиться. Мужчина побежал к люльке, но не успел. Не хватило нескольких метров, пары секунд... Мужчина упал вместе с обломками.
Под завалами один рабочий Фото: скрин www.fontanka.ru/
- Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна, - рассказывают в ГУ МЧС по Петербургу. - Предварительно, под завалами могут находиться рабочие.
Демонтаж крыши должен был стать первым этапом глубокой реконструкции СКК. Рабочие должны были перерезать 112 вант. Они крепили крышу к железобетонному кольцу. Этим занимались строители субподрядной компании «СК Прайд». Но демонтаж пошел не по плану. И в один момент обрушилось вся конструкция.
Так сейчас выглядит СКК.Фото: Артем КИЛЬКИН
На месте СКК должна появиться самая большая в мире ледовая арена. Площадь будущего комплекса должна составить 167 тысяч квадратных метров, высота - 49 метров. Вместимость - 21,5 тысячи человек во время матчей и 23 тысячи – во время концертов.
ЧП произошло во время демонтажа крыши.Фото: Артем КИЛЬКИН
Стоимость проекта - 25 миллиарда рублей.
Мужчина не успел запрыгнуть в люльку Фото: скрин www.fontanka.ru/
Отметим, что именно здесь, на СКК, в 1984 году "Зенит" стал чемпионом СССР по футболу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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