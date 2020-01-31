2020-01-31T18:11:12+03:00
Происшествия

Во время сноса СКК в Санкт-Петербурге под завалами оказался рабочий

Строение сложилось, как карточный домик, несчастному не хватило буквально пары секунд, чтобы запрыгнуть в люльку крана и спастись [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина мог погибнуть Фото: скрин Фонтанка.руМужчина мог погибнуть Фото: скрин Фонтанка.ру
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В Санкт-Петербурге днем 31 января произошло ЧП: во время демонтажа крыши СКК "Петербургский" рухнуло все здание. Рабочие в рамках "глубокой реконструкции" спорткомплекса площадью 50 000 кв.м должны были обрушить его по частям. Несколько рабочих проводили демонтаж, когда вся крыша неожиданно рухнула.

Рабочий не успел спастись Фото: скрин www.fontanka.ru/

Рабочий не успел спастись Фото: скрин www.fontanka.ru/

ЧП обрушения СКК попало на видео. На кадрах видно, как один рабочий был на крыше. Второй стоял в люльке, которую держал кран. В один момент крыша начала рушиться. Мужчина побежал к люльке, но не успел. Не хватило нескольких метров, пары секунд... Мужчина упал вместе с обломками.

Под завалами один рабочий Фото: скрин www.fontanka.ru/

Под завалами один рабочий Фото: скрин www.fontanka.ru/

- Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна, - рассказывают в ГУ МЧС по Петербургу. - Предварительно, под завалами могут находиться рабочие.

Демонтаж крыши должен был стать первым этапом глубокой реконструкции СКК. Рабочие должны были перерезать 112 вант. Они крепили крышу к железобетонному кольцу. Этим занимались строители субподрядной компании «СК Прайд». Но демонтаж пошел не по плану. И в один момент обрушилось вся конструкция.

Так сейчас выглядит СКК. Фото: Артем КИЛЬКИН

Так сейчас выглядит СКК.Фото: Артем КИЛЬКИН

На месте СКК должна появиться самая большая в мире ледовая арена. Площадь будущего комплекса должна составить 167 тысяч квадратных метров, высота - 49 метров. Вместимость - 21,5 тысячи человек во время матчей и 23 тысячи – во время концертов.

ЧП произошло во время демонтажа крыши. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧП произошло во время демонтажа крыши.Фото: Артем КИЛЬКИН

Стоимость проекта - 25 миллиарда рублей.

Мужчина не успел запрыгнуть в люльку Фото: скрин www.fontanka.ru/

Мужчина не успел запрыгнуть в люльку Фото: скрин www.fontanka.ru/

Отметим, что именно здесь, на СКК, в 1984 году "Зенит" стал чемпионом СССР по футболу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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