Первый в синхронном: Как парень из Петербурга стал чемпионом мира в виде спорта, который считался женским

О том, что российские синхронистки – лучшие в мире, знают даже далекие от спорта люди. Считается, что этот вид исключительно женский. Но несколько лет назад устойчивый стереотип сломал первый в России мужчина-синхронист Александр Мальцев. Сегодня он самый титулованный спортсмен в смешанных дуэтах во всем мире. Международная федерация плавания (FINA) неоднократно признавала его лучшим синхронистом, а Европейская лига плавания (LEN) присвоила такое звание по итогам 2019 года. Но еще недавно до крупных соревнований его вообще не допускали – их просто не было для мужчин. Впрочем, о трудностях 24-летний спортсмен узнал еще в детстве. С семи лет он занимался среди девчонок, тренеры не видели в нем никаких перспектив, а одноклассники не понимали, зачем заниматься этим видом спорта. Однако синхронное плавание он не бросал и упорно протаптывал свою собственную дорогу.

«МЕЧТАЛ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ»

Тогда, в 2002-м году, о мужском синхронном плавании никто не говорил всерьез. В Петербурге набирали экспериментальную группу для мальчиков. Но отдавали детей туда скорее для общего развития. Занятия были разнообразные – и плавание, и общая физическая подготовка, и гимнастика. В семь лет Александра в бассейн привели родители. И он еще даже не умел плавать – на первые тренировки приходил в нарукавниках. А потом стал делать успехи. Но мальчишек в группе становилось все меньше и меньше. Стереотипы давали о себе знать.

По итогам 2019 года Мальцев - самый титулованный спортсмен в смешанных дуэтах во всем мире.Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Ребята не выдерживали и бросали, уходили в другие виды. В детстве и в подростковом возрасте с этим тяжело справиться, – делится с корреспондентом КП-Петербург Александр. – В лучшем случае – со стороны к нам было удивление или непонимание, в худшем – это негатив и отторжение. Через все это мне пришлось пройти.

Причем, в школе особо не дразнили – скорее просто не воспринимали всерьез увлечение. Взрослые тоже. В детстве Александр сменил не один бассейн и не одного тренера. У некоторых отношение было скептическое – ведь воспитанника даже не отправить на соревнования. Логичный вопрос – почему же не ушел в другой вид спорта?

– Родители воспитывали меня так: если есть цель, то нужно ее достигать несмотря ни на что. Я еще в детстве понял, что всегда будут те, кто поддерживает и те, кто нет. И просто занимался своим любимым делом, – говорит синхронист. – Я мечтал стать чемпионом и достичь высокого уровня.

СПОРТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

После окончания школы Александр из Петербурга уехал учиться в Москву – в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. И уже там стал тренироваться у заслуженного тренера России Марии Максимовой и ее дочери Ганы Максимовой. Совмещал учебу с тренировками. Переломным в судьбе спортсмена стал 2014-й год. Именно тогда смешанные дуэты ввели в программу чемпионата мира – буквально за полгода до соревнований в Казани. Тогда Александра взяли в сборную в паре с Дариной Валитовой. И хотя в России это был единственный микст-дуэт, на мировом уровне конкуренция была большая. Взять, например, американскую пару: синхрониста Билла Мэя уже тогда знали далеко за пределами его страны.

– А про меня никто не знал до первого чемпионата. Но мы сразу же составили конкуренцию фаворитам и выиграли «золото». Это был триумф! – вспоминает Александр.

Спортсмен с детства мечтал стать чемпионом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

К своим 24 годам он уже четырехкратный чемпион мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы, многократный победитель этапов мировой серии. И сейчас уже не единственный мужчина-синхронист в России, а первый. В спину, что называется, дышит подрастающее поколение. Из юниоров в этом году вышли на взрослый уровень еще два дуэта. Но их не было бы, если бы не было Александра. Без преувеличения.

– Многие думают, что раз я был единственным, то мне было просто, ведь конкуренции не было, – отмечает Александр. – Но когда ты тренируешься со своими соперниками, ты можешь видеть, в чем ты лучше или хуже, ты можешь совершенствоваться, ставить себе задачи. А я, можно сказать, боролся со своей тенью.

НА ГРАНИ ИСКУССТВА

Теперь ситуация в мужском синхронном плавании поменялась. Сегодня в спортивных школах по всей стране активно набирают мальчишек. Александр Мальцев уверен, что этот вид спорта будет развиваться. Но пока для полноты картины не хватает самого главного – микст-дуэты пока не входят в Олимпийскую программу. Но, и это не за горами, уверен спортсмен.

– Даже в Олимпийской хартии есть пункт о том, что игры против любого рода дискриминации, в том числе и по половому признаку. То есть не может быть чисто женского вида спорта, – объясняет Александр.

Здесь можно провести параллель с парным фигурным катанием – тоже художественным видом спорта. Кстати, в том числе за эстетику петербуржец когда-то и полюбил синхронное плавание. Ведь этот вид спорта действительно один из самых красивых.

– Помимо того, что нужно иметь хорошую физическую форму, надо иметь выносливость, гибкость. И есть еще и художественная составляющая. Это как артист на воде, – говорит Александр. - Конечно, когда в этом виде спорта появляются мужчины, появляются и новые возможности для художественных образов.

К своим 24 годам Александр Мальцев - четырехкратный чемпион мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

За свою карьеру первый синхронист сменил уже не одну партнершу. После первого успеха с Дариной Валитовой в следующем сезоне дуэт с ним составила Михаела Каланча. Затем Мальцев выступал с Майей Гурбанбердиевой, которая не так давно получила травму и, к сожалению, пока продолжить тренировки не сможет. Совсем скоро станет известно, кто станет новой партнершей уже именитого спортсмена. Именно с ней Александр будет готовиться к чемпионату Европы, который пройдет в мае 2020 года в Будапеште. Кстати, каждая из предыдущих партнерш не осталась без титула в дуэте с Мальцевым.

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Как выглядит день синхрониста:

Подъем в 9.00, завтрак

В 11.30 начинаются тренировки и длятся почти до 8 вечера. Можно сказать, что спорту посвящен полноценный рабочий день

В бассейне 4-5 часов, потом в зале около 3 часов.

Тренировка состоит не только из физической подготовки, но и из упражнений на развитие пластики.

Так, для одного из известных номеров «Танго» сотрудничали с балетом Бориса Эйфмана, артисты которого учили танцевать танго «на поверхности». И только потом – его переносили на воду

Тренировки каждый день, 6 дней в неделю и всего один выходной.

Учится в аспирантуре, пишет диссертацию, тема которой связана с тренировочным процессом в синхронном плавании.

В свободное время ходит на выставки, в театр, любит балет, вдохновляется классикой для номеров. К примеру, в программе у него были и «Лебединое озеро», и «Кармен», и «Стиляги». Широко известна и первый номер под музыку из фильма «17 мгновений весны» композитора Таривердиева, его посвятили 70-летию Победы.

Кстати, сейчас готовит новый номер, именно его Мальцев выучит с новой партнершей, какой именно – пока секрет.