В Тосненском районе полыхает деревянная больница

В ночь с 31 января на 1 февраля в поселке Ульяновка Тосненского района вспыхнуло деревянное здание, слава богу, бывшей больницы. Очевидцы быстро доложили о происшествии спасателям МЧС и принялись снимать происходящее на камеры телефона.

По словам очевидцев, спасатели МЧС приехали на место спустя 20 минут. Фото: vk.com/avto.kolpino

По словам местных жителей, больница уже не функционирует, раньше в здании располагался областной кожно-венерологический диспансер.

- Пострадавших при пожаре нет. Здание уже неделю как пустовало. Пожарных ждали 20-25 минут. Всего 3 машины приехали. Здание большое – 2 этажа, размером около 1 тысячи квадратных метров. К счастью, в округе нет домов, на которые мог бы перекинуться огонь, - рассказал «КП-Петербург» очевидец мощного пожара Платон.

Фото с места пожара напоминают кадры из фильмов-катастроф. Фото: vk.com/avto.kolpino

Судя по масштабу пожара, от здания может ничего не остаться, некоторые снимки напоминают кадры из фильмов-катастроф. Хорошо, что больница действительно не работала и обошлось без жертв.

- Спасатели МЧС до сих пор на месте. Горит неэксплуатируемое двухэтажное деревянное здание на втором этаже по всей площади. Информация о пострадавших к нам не поступала. В настоящий момент пожарные продолжают ликвидировать огонь, - подытожили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.