Медицинские маски в аптеках Петербурга подорожали на треть из-за коронавируса

В петербургских аптеках ажиотаж – горожане и гости из Поднебесной активно скупают медицинские маски. До дефицита и ограничений «не больше десяти штук в один руки» пока далеко, но повод поволноваться уже есть – одноразовые повязки резко подскочили в цене, а в некоторых аптеках иссякают последние запасы.

Смертельный китайский вирус, вызывающий тяжелую пневмонию, уверенно шагает по планете. Помимо Китая, где вся эта бацилльная каша заварилась, он уже перекинулся на США, Таиланд, Канаду, Японию, Австралию и даже Финляндию. Количество заболевших, по самым свежим данным на 3 февраля 2020 года, уже перевалило за 17 000 человек. Количество умерших от коронавируса достигло 362. И хотя в Санкт-Петербурге еще ни одного случая заболевания зафиксировано не было, народ предпочитает налаживать оборону заранее.

По словам работников аптек, активнее всего маски скупают китайцы. Наши соотечественники заразы боятся меньше - хотя тоже могут купить и 50 и 100 штук за один раз.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Извините, масок нет, - отвечает на наш вопрос милая женщина-провизор в одной из городских аптек. – Еще вчера все разобрали. Сделали заказ, ждем. Сегодня должны привезти.

Такая же ситуация повторилась еще в трех аптеках из пяти – все они относились к категории «социальных аптек» или «аптек низких цен». По словам работников, маски народ разбирает не так, чтобы как горячие пирожки, но активно: партия из 500 штук полностью расходится по рукам за день-два.

- Где-то недели полторы назад это началось, когда о китайском вирусе стали широко говорить в СМИ. Наши, славяне, берут обычно по две-три упаковки, - объясняет еще один продавец. Свое имя женщина попросила не указывать. – Хотя тоже случаются прецеденты: буквально за два часа до вас мужчина взял сразу 100 штук. Видимо, на себя и на семью.

Другое дело китайцы. В аптеках на Васильевском острове (он давно уже стал негласной китайской «вотчиной») гости из Поднебесной усиленно скупают любые марлевые повязки всех доступных типов и форм.

- Привезли вот к нам, скажем, партию 500 штук – так они сразу пришли и все скупили, - жалуется наша собеседница. – Берут прямо пачками, кто 80 штук, кто все 100. Больше всего интересуются такими, знаете, специальными масками, которые как респиратор устроены. Открывают фото в телефоне и показывают через прилавок. Но если таких нет – охотно берут и другие. Мы же им не можем не продать. Наши люди тоже покупают, но они пока дойдут, китайцы уже все раскупят.

Гости из Поднебесной активнее всего скупают медицинские маски в аптеках на Васильевском острове. Партия из 500 штук расходится за несколько часов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за повышенного спроса маски взлетели в цене. Стандартная упаковка из пяти штук в разных аптеках теперь стоит от 40 до 62 рублей – на треть больше, чем обычно.

Впрочем, по словам работников аптек, беспокоиться о дефиците не приходится – маски поступают исправно, с заказами и доставкой проблем нет.

- Все так или иначе будет зависеть от поставщиков, - разводят руками опрошенные. – Как они будут справляться с такими объемами. Пока волноваться не о чем.

КСТАТИ

Помимо масок в аптеках Санкт-Петербурга вырос спрос на аскорбиновую кислоту и оксолиновую мазь – первое, как считается, повышает иммунитет, второе, будучи намазанным на ноздри, создает барьер между внешним воздухом, наполненным микробами и вирусами, и организмом человека. А вот специальные иммуномодулирующие и противовирусные препараты, наоборот, повышенной популярностью не пользуются. Видимо, все дело в их высокой – от 400 до 600 рублей – цене.

Во всем мире количество заболевших коронавирусом превысило 17 000 человек. В России - два подтвержденных случая.Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Хаджидис, главный клинический фармаколог Санкт-Петербурга:

- Нет смысла тратить деньги на дорогостоящие препараты – от китайского коронавируса они вас, к сожалению, не уберегут. То же самое, впрочем, касается аскорбинки и оксолиновой мази. Скажу даже больше: от самого вируса не спасают даже медицинские маски: он настолько мал, что без труда просачивается сквозь их волокна. Маска вообще, по некоторым мнениям, больше необходима не здоровому человеку, а больному, чтобы он был менее заразным. Другое дело, что маска защищает от пыли и грязи, в которых вирус может находиться.

Однако паниковать не стоит. Чтобы не заболеть, достаточно придерживаться общих правил профилактики: сократить время пребывания в местах массового скопления людей, чаще мыть руки и делать влажную уборку, регулярно проветривать помещения и пить больше витаминов.

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