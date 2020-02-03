«116 миллионов рублей и 11 кило золота»: В Петербурге обманутый клиент, побивший топором лже-брокеров, вскрыл целую сеть аферистов

В июле 2019 года в брокерскую контору на площади Конституции в Петербурге ворвался 48-летний Александр Скрипкин. Мужчина просил отдать свои деньги, которые он вложил в игру на фондовой бирже. Получив отказ, Скрипкин достал топор и набросился на трех сотрудников фирмы. Двое из них попали в больницу, третьего после оказания медпомощи отпустили домой. Самого Александра отправили в СИЗО. Суд приговорил его к году колонии и освободил в зале суда, зачтя срок под арестом. Но нападение на брокеров не прошло даром. Александр рассказал «КП», как вскрыл фирму аферистов, которые обманули своих жертв на десятки миллионов рублей.

«ТЫСЯЧА ДОЛЛАРОВ – ТОЛЬКО СТАРТ»

О знаменитом Forex не слышали разве что те, кто никогда не пользовался Интернетом. А стать настоящим «волком» с Уолл-Стрит так вообще мечта многих мужчин. Стоит ли говорить, что на уловки про щедрые дивиденды, не попасться довольно сложно. Вложил один раз деньги и только знай – выводи со своего счета доходы. Ведь твои деньги под надежной защитой профессионалов. Так произошло и в Петербурге. Только здесь брокеры якобы представительства иностранного брокера «Larson & Holz IТ Ltd» оказались мошенниками. «Ваши вложения окупятся в несколько раз. Профессиональные трейдеры, управляющие вашим торговым счетом» - обещали они. Александр Скрипкин оказался одним из тех, кто попали на удочку.

Мошенники обманули Александра, обещая ему прибыль с вложений Фото: предоставлено героем публикации

- Я абсолютно законопослушный гражданин, живу прозрачной жизнью, - рассказал «КП-Петербург» Александр. - Трудился сразу на двух работах, но у семьи большие потребности, денег не всегда хватало. Летом 2018 года мне попалось на глаза объявление - есть возможность подработки с помощью компьютера. Я обратился в компанию, заполнил анкету. Рекрутер сказал, что нужно пройти обучение. Компания находилась на Невском, 134. Мне показали графики на валютной бирже Forexe. Обучение было недолгое - по часу в день. Экзамен - примитивный, я выполнил все задания, но оказалось, что компании не подхожу.

Во время общения с сотрудниками «брокерской фирмы» Александр узнал, что можно вложить деньги, которыми будут управлять другие брокеры, принося прибыль.

- Я решил попробовать с 500 долларов, - продолжает Александр. - Риск минимальный. Перевел деньги. Они были зачислены на торговый счет. Но сделок не было, мой торговый счет не увеличился. Позже мне сказали, что минимальное вложение - тысяча долларов. Я в итоге увеличил счет до 7 тысяч долларов. Сделки прошли. И мой счет увеличился на 50 долларов. Прибыль маленькая, я хотел забрать деньги. Но меня убедили, что есть трейдер, который работает только с большими депозитами - по 12-15 тысяч долларов. С меньшей суммой неудобно работать.

У лже-брокеров изъяли золото и доллары Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«БЫЛ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА»

Александр увеличил счет до 10 тысяч долларов. И тут вдруг «удача» улыбнулась.

- За первый месяц счет увеличился до 19 тысяч! - вспоминает Скрипкин. - Мы договаривались, что я буду снимать часть моржи раз в месяц. Мне предложили сделать это через неделю. Но к этому времени счет полностью обнулился. Мне сказали, что прошли неверные сделки с большими лотами. Они оказались убыточными. Трейдеров якобы наказали, их счета заблокировали, самих их оштрафовали. Но деньги возвращать мне никто не хотел.

Через месяц компания и вовсе съехала с Невского проспекта. Отыскать брокеров Александру удалось только в 2019 году по другому адресу уже в Московском районе. Нашел также по объявлению в интернете.

- Я туда наведался, - делится Скрипкин. – Компания называлась, правда, по-другому. Меня встретили все те же люди. Они предложили создать некий паритетный счет между мной и предыдущими трейдером. С каждого по 10 тысяч долларов. И отдать в управление более умному человеку в антикризисный центр. Предложили брокера по фамилии Кузовлев, он выступал экспертом в СМИ. Публичная личность, достаточно известная. Его презентовали как великого тренера. Я согласился, создали паритетный счет, который этот Кузовлев обанкротил за 2 месяца!

Полицейские уже изъяли деньги Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Все попытки вернуть деньги для Александра заканчивались новыми предложениями вложиться в свой счет и вернуть с помощью игры на рынке. В итоге один из таких походов к лже-брокеров и закончился потасовкой с топором.

- Не помню в деталях этот эпизод, - пожимает плечами Александр. – Просто выпал из моей памяти. Я был в состоянии аффекта. Но у меня есть показания, которые давали сотрудники фирмы. Первый меня толкнул, второй в меня швырнул стол. Они напали первыми. Может, третий пострадавший хотел еще и придушить меня, предполагая, что у меня с собой большая сумма денег.

«БРОКЕР НА ВЕС ЗОЛОТА»

Как бы там ни было, а нападения Александра на лже-брокеров привлекло внимание силовиков. Выяснилось, что обманутых игроков на бирже несколько десятков. Точное число жертв от этих мошенников еще только предстоит посчитать. Аферисты действовали по одной схеме. Предлагали вложиться в торговые счета для игры на биржевых рынках. Управлять инвестициями должны были якобы известные брокеры, которые за несколько месяцев сделают вас богатыми. Клиентов искали через объявления в Интернете. При этом минимальная ставка для тех, кто хочет испытать судьбу, начиналась от 5 тысяч долларов.

Сейчас устанавливается число жертв Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

- Выступая от имени крупной международной компании, сообщники обещали жертвам высокую прибыль от сделок на валютном рынке, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - После того, как жертвы вносили деньги на электронные кошельки, им сообщали, что сделки на рынке оказались убыточными и деньги вернуть невозможно. На самом же деле внесенные деньги ни в каких валютных операциях на электронном рынке не участвовали.

Сейчас полицейские уже задержали шестерых лже-брокеров. Двое из них - организаторы. Когда к ним нагрянули силовики, стало понятно, что подельники жили припеваючи на чужие деньги.

Во время обысков полицейские нашли золото Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

- Во время обысков из банковских ячеек изъяты не менее 1,4 миллиона долларов США, 17 миллионов рублей, 180 тысяч евро, а также 11 килограммов золотых монет. Кроме того, обнаружены и изъяты правоустанавливающие документы более чем на 30 объектов недвижимости, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 миллион рублей.

Если перевести в рубли, то у лжеброкеров нашли в общей сложности 112 миллионов рублей. Сейчас полицейские устанавливают всех жертв мошенников.