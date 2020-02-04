Их слишком много: петербуржцы жалуются на «зазывал» в центре Петербурга

Представьте себе: вы турист, который только что приехал в Петербург. Покидаете, скажем, Московский вокзал, выходите на площадь Восстания и…

«Экскурсии! Обзорные экскурсии по городу! Кронштадт! Ночной Петербург! Петергоф! Карелия!»

- Мы поддерживаем развитие туризма в нашем городе, - говорит муниципальный депутат округа «Лиговка-Ямская» Александр Изотов. – Но нагло припаркованные у пешеходных переходов автобусы, а также разгуливающие с динамиками промоутеры, на наш взгляд, не имеют к туристической сфере никакого отношения.

К «диким» экскурсоводам у активистов Центрального района две основных претензии. Первая – агрессивная реклама и нарушение правил дорожного движения. Вторая – услуги не самого высокого качества.

Агрессивная реклама в центре города раздражает, пожалуй, каждого петербуржца.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы неоднократно обращались в ГИБДД и главное управление МВД по Санкт-Петербургу, - пояснил «Комсомольской правде в Петербурге» Александр Изотов. - Представителю экскурсоводов, то есть водителю, выписываются штрафы, автобус и промоутеры пропадают, буквально на день, а потом все начинается по новой. В феврале мы идем на прием в ГУ МВД по Петербургу, где снова поднимем этот вопрос.

С качеством услуг все сложнее. Во-первых, в данном случае, это понятие абсолютно субъективное. Не путает экскурсовод памятники архитектуры, эпохи и исторические события, уже хорошо. Дальше один, «со взглядом горящим», устраивает из своей экскурсии феерию. Другой – лениво что-то вещает, не утруждая себя подробностями. В общем, на любителя. Во-вторых, благодаря своей агрессивной рекламе такие представители туриндустрии фактически не оставляют гостям города выбора.

- Они окучивают приезжих туристов прямо на выходе из вокзала, - возмущаются муниципалы. – Это похоже на ситуацию с нелегальными таксистами, которые раньше чуть ли не за руку ловили приезжих в аэропорту и на вокзалах. Мы боремся не с экскурсиями и не с туркомпаниями, а с нарушениями, которые те допускают в своей деятельности.

В комитете по туризму с ситуацией знакомы. Но ведомство сейчас само находится в положении конкурирующего, нежели надзорного.

- У нас пока нет закона об обязательном лицензировании экскурсоводов, - объясняет «Комсомолке» пресс-секретарь комитета Яна Макшина. – Сейчас такой проект находится на рассмотрении депутатов Госдумы. Очень надеемся, что его примут.

Речь идет о том, что экскурсовод должен подтверждать знания иностранных языков, истории города и так далее. Тогда, возможно, желающих показать туристам красоты города, а заодно на этом заработать, станет меньше, но при этом их услуги будут качественнее.

- Мы в этой ситуации можем только рекомендовать пользоваться услугами Городского туристско-информационного бюро, - говорит Яна Макшина. – У нас есть официальный туристический портал, стоит изучить его, планируя поездку в Петербург. А сотрудники информационных центров, один из которых, в том числе расположен в районе Московского вокзала, всегда готовы ответить на вопросы о городских событиях, маршрутах, экскурсиях.

Представители туриндустрии фактически не оставляют гостям города выбора.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, на фоне ярких «зазывал» информационные центры скромно теряются.

- Высокая конкуренция, - разводят руками в Смольном.

Но турист приехал и уехал. А проблема, которая, на самом деле, намного шире, осталась.

«Их слишком много!» – вот одно из мнений местных жителей в группе «Центральный район за комфортную среду обитания». - И автобус, и штендеры, и кричащие промоутеры. Они особенно достают местных жителей. Возможно, даже гораздо больше, чем туристов. Они стоят везде - перед вокзалом, перед светофором по Гончарной, между Гончарной и Невским, вдоль здания Гостиницы «Октябрьская» и на углу Лиговского. Эти зазывалы сменяются противной аудиорекламой «наушники и зарядки на андроид и на iPhone». Напрягают!»

С «аудиоспамом» в центре города активисты пытались бороться несколько лет назад. Но звуковую рекламу закон не запрещает, даже если она создает чудовищную какофонию, как сейчас в районе того же Московского вокзала. В закон о тишине она, как правило, укладывается. Да и уровень шума ее не замерить. Потому что, как тогда же рассказали в Роспотребнадзоре, «шумовое загрязнение», мешающее людям на улицах города, никак не регламентируется.

- Прошло шесть лет и до сих пор с этим, к сожалению, ничего нельзя сделать, - говорит руководитель общественной организации «Красивый Петербург» Красимир Врански. – До тех пор, пока на федеральном уровне эти нормы не урегулируют, местные власти будут бессильны. Единственное, что может быть – по жалобе граждан сотрудники полиции, сотрудники районных администраций могут проводить какие-то беседы, привлекать, например за нарушение общественного порядка. Но это будет «притянуто за уши» и зависеть будет от чьей-то личной инициативы.

На фоне ярких «зазывал» информационные центры скромно теряются.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, несколько лет назад петербургский депутат Алексей Макаров предлагал изменить федеральное законодательство и оградить не только петербуржцев, но и жителей других городов от громкой навязчивой звуковой рекламы.

- Фактически навязчивые непрекращающиеся громкие объявления влияют на условия работы и досуга, и могут в итоге стать причиной для снижения уровня транспортной безопасности на улицах городов, так как мешают концентрации внимания, - отмечал тогда парламентарий.

Депутатские поправки предполагали полный запрет аудиорекламы в жилых зонах, а также в принципе ее непрерывной трансляции. Кроме того, Макаров предлагал установить временные рамки для звуковой рекламы: в рабочие дни с 10.00 до 20.00, в выходные – с 11.00.

Проект был направлен в Госдуму еще летом 2016 года. Но был отклонен.

НА ЗАМЕТКУ

Как пожаловаться на автомобиль, мешающий дорожному движению

1. Фотографируем или снимаем на видео машину, так чтобы было видно номерные знаки, адрес, где вы заметили нарушение, а также, чтобы было понятно, что нарушено.

2. Отправляем заявление. Сейчас это проще всего сделать в электронном виде, через форму на сайте ГИБДД

Куда пожаловаться на автомобиль, обклеенный рекламой (если он стоит на одном месте и никуда не двигается и видно, что его используют только как рекламный щит)

Убрать его есть полномочия у сотрудников полиции, ГИБДД. В целом же, если мы говорим о нарушении закона «О рекламе», такие жалобы рассматривает Управление Федеральной Антимонопольной службы по Петербургу. Обращение с приложенными фотографиями и описанием нарушение отправляется по электронной почте to78@fas.gov.ru или по адресу: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д.13.