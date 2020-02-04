2020-02-04T12:20:07+03:00
Происшествия

Кусалась и дралась: 11-летнюю дочь завкафедрой РГПУ имени Герцена похитили в Петербурге

Мужчина затащил девочку в машину, закрыв ей рот рукой
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге похитили 11-летнюю дочь завкафедры РГПУ Герцена, но девочке удалось отбиться и сбежатьВ Петербурге похитили 11-летнюю дочь завкафедры РГПУ Герцена, но девочке удалось отбиться и сбежатьФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Маленькую дочь 61-летнего завидущего кафедрой спортивных дисциплин факультета физической культуры РГПУ имени Герцена в Петербурге похитили прямо на улице. 11-летнюю девочку, ученицу пятого класса, схватил неизвестный мужчина и посадил в машину прямо посередине белого дня в пятницу, 31 января. Спустя несколько минут смелой школьнице все же удалось сбежать, но за это время она пережила большой стресс.

- В пятницу, 31 января, после шестого урока девочка вышла из школы и решила пойти к бабушке на работу на рынок, расположенный в доме 4 по улице Массальского. Это было около 14:20 часов, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Девочка шла по дороге, свернула за дом 55 по проспекту Ленина и на пути увидела черную иномарку. Из машины вышел мужчина 30-35 лет в зеленой куртке, белых кедах и синих джинсах. Когда пятиклассница проходила мимо, водитель открыл заднюю дверь машины, резко дернул школьницу за руку, закрыв ей рот своей ладонью, и затолкал в авто. Девочка начала кричать и плакать, но мужчина молча сел на водительское место и нажал педаль газа.

Перепуганная школьница стала рыдать и спрашивать, почему ее похититель это делает. Но мужчина был все также молчалив. Он петлял на автомобиле по дворам, проехал мимо ТЦ «Тетрис» и в итоге остановился у дома 29, корпус 1 по улице Освобождения.

- У дома мужчина вышел, вытащил девочку и потащил ее во дворы жилых домов. Тут школьница, несмотря на свои 11 лет, не растерялась. Смело укусила похитителя за руку, пока тот вопил от боли, ударила его ногой по голове, вырвалась и убежала, - рассказал источник «КП».

Сначала спасенная девочка забежала в универсам на улице Спирина. Отдышавшись и убедившись, что мужчина ее не преследует, она отправилась к бабушке, которой рассказала всю жуткую историю.

Дочь преподавателя университета уверяет, что хорошо запомнила своего похитителя и готова легко его опознать. Также она уточнила, что машина была тонированная сзади, потолок в салоне ободран, а на передней панели стояла собачка с качающейся головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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