2020-02-04T13:34:41+03:00
Звезды

На аукционе продадут кольцо из волос Гончаровой, подаренное Пушкину

Интимное украшение оценили почти в 2 миллиона рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подлинность кольца подтверждает монограмма «НГ» на золотом замочке. Фото: Аукционный дом «Литфонд»Подлинность кольца подтверждает монограмма «НГ» на золотом замочке. Фото: Аукционный дом «Литфонд»
Изменить размер текста:

Кольцо, сплетенное из волос Натальи Гончаровой и подаренное ею своему жениху Александру Пушкину весной 1830 года в Москве – вероятно, 9 апреля, когда великий писатель и поэт получил согласие на брак, – продадут с молотка. Уникальное интимное украшение оценили в 1,7-1,8 миллиона рублей.

– В пушкинское время украшения из волос были в большой моде: это поветрие пришло из Франции и быстро вошло в обиход невинного флирта, – объясняют специалисты аукционного дома «Литфонд», где пройдут торги. – Наиболее часто подобный подарок девицы дарили своим суженым. Но могли такие кольца носить и мемориальный характер. Так, поэт Батюшков просил знакомую: «Хотите ли мне сделать весьма приятный подарок? Закажите мне кольцо из ваших волос, всех трех, с волосами покойной сестры, вы этим меня очень одолжите».

Реликвия хранится в миниатюрном картонном футляре. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Реликвия хранится в миниатюрном картонном футляре. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

После смерти Натальи Пушкиной часть реликвий, в том числе кольцо, унаследовала младшая дочь – Наталья Александровна. Ее наследники разделили реликвии между собой. 10 писем Пушкина к Наталье Гончаровой достались ее дочери от второго брака Софье Меренберг. После ее смерти письма купил организатор «Русских сезонов» в Париже Сергей Дягилев, а затем они перешли к его фавориту, премьеру «Русского балета» Сержу Лифарю.

Вторая же часть бесценного наследства, включающая кольцо, попала в руки внуку Пушкиных – Георгу Меренбергу, первой супругой которого стала княжна Ольга Юрьевская, дочь Александра Второго. Помимо кольца, потомкам Меренберга и Юрьевской перешли интимная переписка императора с княгиней и рубашка Александра Второго, которая была на нем в день трагической смерти.

Сумочка уложена в шкатулку из карельской березы. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Сумочка уложена в шкатулку из карельской березы. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

То, что кольцо дошло до наших дней, можно назвать чудом: волосы – хрупкий материал, подвергнутый тлению. Кроме того, зачастую подобные интимные подарки хранили тайно и потомкам не передавали.

Подлинность кольца подтверждает монограмма «НГ» на золотом замочке. Реликвия хранится в миниатюрном картонном футляре, который, в свою очередь, упакован в бархатную сумочку, подбитую атласом и расшитую металлическим бисером. Сумочка уложена в шкатулку из карельской березы. Помимо сумочки с кольцом, в шкатулке хранится еще и кусок красного сургуча и тесьма из шелка с узором из золотых и серебряных нитей.

В шкатулке хранится еще и кусок красного сургуча и тесьма. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

В шкатулке хранится еще и кусок красного сургуча и тесьма. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Шкатулка со всем содержимым станет одним из лотов аукциона, который пройдет 13 февраля в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Петербургском метро объяснили разный интервал поездов в течение суток
Смольный дал полтора года на подготовку проекта частного трамвая от Купчино до Шушар и Славянки
В Петербурге и Ленобласти предлагают провести полную интеграцию
Более 70 миллионов рублей растрачено при реконструкции парка Екатерингоф
Американец отсудил у вдовы петербургского бизнесмена 16 миллионов долларов
В портах Петербурга объявили борьбу со льдом
Петербургский приют пять месяцев не отдает кота настоящим хозяевам
В Петербурге полицейские надели наручники на маму с ребенком, приняв ее за закладчицу наркотиков
Мужчина рубанул саблей по голове друга в Новой Ладоге
В центре Петербурга люди с войны жили на немецкой осколочной гранате
Вестибюль «Площадь Восстания» «взорвал» житель Сызрани
Из-за «минеров» эвакуировали НИИ имени Джанелидзе и Мариинскую больницу
Жителю Выборга вспороли живот одноразовым пластиковым ножом
Петербургские депутаты хотят запретить штрафовать за остекленные балконы «задним числом»
Две иномарки столкнулись на Аничковом мосту
ВАЗ разнесло в хлам при лобовом ДТП с маршруткой в Ленобласти
Четыре трупа, обглоданные крысами, нашли в заброшенной военной части в Петербурге
Мастер по ремонту украл на работе техники на 1,1 миллиона рублей
Школьницы избили и ограбили 80-летнюю старушку в Ленобласти
Собаку украли у пожилого петербуржца прямо на улице
Каршеринг устроил массовое ДТП в Колпино
В центре Петербурга спустя сутки вернулось отопление
На Московском проспекте доставщик пиццы на «Ладе» снес двух гостей Петербурга
В центре Петербурга в муках скончался кот, застрявший в узкой щели между домами
«Зенит» представил первых футболисток женской команды
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Никольском, в котором сгорели трое мужчин
Упитанный, но одинокий сурок поселился в подъезде одного из домов в Мурино
В начале февраля в Петербург прилетели скворцы, которых сбила с толку теплая зима