На аукционе продадут кольцо из волос Гончаровой, подаренное Пушкину

Кольцо, сплетенное из волос Натальи Гончаровой и подаренное ею своему жениху Александру Пушкину весной 1830 года в Москве – вероятно, 9 апреля, когда великий писатель и поэт получил согласие на брак, – продадут с молотка. Уникальное интимное украшение оценили в 1,7-1,8 миллиона рублей.

– В пушкинское время украшения из волос были в большой моде: это поветрие пришло из Франции и быстро вошло в обиход невинного флирта, – объясняют специалисты аукционного дома «Литфонд», где пройдут торги. – Наиболее часто подобный подарок девицы дарили своим суженым. Но могли такие кольца носить и мемориальный характер. Так, поэт Батюшков просил знакомую: «Хотите ли мне сделать весьма приятный подарок? Закажите мне кольцо из ваших волос, всех трех, с волосами покойной сестры, вы этим меня очень одолжите».

Реликвия хранится в миниатюрном картонном футляре. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

После смерти Натальи Пушкиной часть реликвий, в том числе кольцо, унаследовала младшая дочь – Наталья Александровна. Ее наследники разделили реликвии между собой. 10 писем Пушкина к Наталье Гончаровой достались ее дочери от второго брака Софье Меренберг. После ее смерти письма купил организатор «Русских сезонов» в Париже Сергей Дягилев, а затем они перешли к его фавориту, премьеру «Русского балета» Сержу Лифарю.

Вторая же часть бесценного наследства, включающая кольцо, попала в руки внуку Пушкиных – Георгу Меренбергу, первой супругой которого стала княжна Ольга Юрьевская, дочь Александра Второго. Помимо кольца, потомкам Меренберга и Юрьевской перешли интимная переписка императора с княгиней и рубашка Александра Второго, которая была на нем в день трагической смерти.

Сумочка уложена в шкатулку из карельской березы. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

То, что кольцо дошло до наших дней, можно назвать чудом: волосы – хрупкий материал, подвергнутый тлению. Кроме того, зачастую подобные интимные подарки хранили тайно и потомкам не передавали.

Подлинность кольца подтверждает монограмма «НГ» на золотом замочке. Реликвия хранится в миниатюрном картонном футляре, который, в свою очередь, упакован в бархатную сумочку, подбитую атласом и расшитую металлическим бисером. Сумочка уложена в шкатулку из карельской березы. Помимо сумочки с кольцом, в шкатулке хранится еще и кусок красного сургуча и тесьма из шелка с узором из золотых и серебряных нитей.

В шкатулке хранится еще и кусок красного сургуча и тесьма. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Шкатулка со всем содержимым станет одним из лотов аукциона, который пройдет 13 февраля в Москве.