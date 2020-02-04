В Архангельской области жена зарезала мужа, который оказался недоволен приготовленной едой

Кровавая драма разыгралась в небольшом северном городе Коряжма, что в Архангельской области. Здесь, прямо за накрытым для гостей столом, жена зарезала мужа. Причиной стало недовольство, которое супруг высказал по поводу приготовленной еды.

- Вечером 2 февраля 2020 года по месту жительства до приезда бригады скорой медицинской помощи скончался 54-летний мужчина, который получил ножевое ранение груди, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уже позднее, в ходе допроса, жена убитого рассказа следователю всю трагичную историю. Дело было вечером, дома у супругов собрались гости. Все вместе крепко выпивали. Когда застолье было уже в разгаре, муж «в грубой форме» сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора.

Глава семьи ударил жену рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и со всего маху ударила его в грудь. Шокированные развитием событий гости вызвали скорую помощь, но раненый мужчина скончался до прибытия медиков.

Сама супруга уже задержана, следствие будет просить для нее ареста до суда. По статье «Убийство» женщине грозит до 15 лет тюрьмы.