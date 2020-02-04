Советские законы, дожившие до 2020 года: Когда в России отменят налог на холостяков и бездетных

В кафе и ресторанах обязательно должна быть ветошь, бездетным семьям надлежит платить особый налог, а некоторые граждане обязаны по первому требованию предоставлять государству лошадей с повозками. В современной России до сих пор действует около миллиона законов, постановлений и норм, доставшихся государству «в наследство» от СССР. Львиная доля из них никем не соблюдается и не контролируется – но тем не менее способна доставить людям массу проблем.

ВЕТОШЬ, МУХИ И ВЕДРА

20 000 советских законов и нормативных актов от 1917 до 1991 года проанализировала рабочая группа Санкт-Петербургского государственного университета. Огромную работу юристы, политологи и социологи проделали по заказу правительства России, которое хочет ввести в стране «регуляторную гильотину». «Гильотинировать» предлагают «спящие» нормы и правила, принятые еще в советские годы.

- Глобальная цель – избавиться от избыточного регулирования, которое мешает развитию бизнеса и экономики, - отмечает декан юридического факультета СПбГУ Александр Белов. – Простой пример: есть старая советская норма СанПина, которая предписывает, чтобы во всех заведениях общепита обязательно была ветошь. Ветошью сейчас, конечно, никто уже давно не пользуется – но поскольку норматив никуда не делся, ее специально держат для проверяющих, потому что за отсутствие могут выписать штраф.

По советской норме СанПина во всех заведениях общепита обязательно должна быть ветошь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Другой пример «спящей нормы» - «Инструкция по борьбе с мухами», которую Минздрав СССР утвердил в 1951 году. От крылатых паразитов в ней предписано избавляться при помощи стеклянных мухоловок, заполненных мыльной водой или раствором золы, и чашечки с закисшими отрубями. Или, как вариант, при помощи полосок, пропитанных мышьяком, разложенных по тарелкам и присыпанных сахаром.

- Во время обсуждения у нас зашел разговор об организациях, которые занимаются сбором донорской крови, - продолжает Белов. – Оказывается, по советским нормам, в каждой из них обязательно должно быть ведро для влажной уборки пола. И на ведре обязательно должно быть написано «Для пола». Если перенести эту норму на наше с вами время, получается абсурд – из-за того, что на ведре нет соответствующей надписи, организация во время проверки может лишиться лицензии. То есть, эти устаревшие нормы сейчас никого ни от чего не защищают, но зато открывают огромный простор для разных спекуляций. Как говорится, тот, кто специально ищет, к чему бы придраться, обязательно это найдет.

НЕТ ДЕТЕЙ? ПЛАТИ!

Затрагивают «спящие нормы» не только организации, но и простых людей. Взять хотя бы постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 1932 года «О проведении трудгужповинности». Согласно его тексту, при определенных условиях (стихийное бедствие или крупное дорожное строительство – видимо, раньше эти понятия как-то пересекались) руководство страны имеет право в обязательном порядке привлекать к работам население страны «из числа крестьянства», а также экспроприировать лошадей и повозки.

Никуда не делись также «Налог на зрелища» (55% от валовой выручки с продажи билетов для кинотеатров в городах и поселках городского типа, 10% для цирков и 40% для ипподромов) и «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР». Последний касается одиноких и семейных, но не имеющих детей граждан – мужчин от 20 до 50 и женщин от 20 до 45 лет.

Никуда пока не делся «Налог на зрелища».Фото: Иван ВИСЛОВ

При месячном заработке «свыше 150 рублей» им предписывается ежемесячно отчислять в пользу государственной казны 5%. Конечно, сейчас их никто не взимает, но чисто номинально они остаются действующими. Ну, хорошо хоть, что законы времен антиалкогольной кампании отменили – одними из первых, кстати.

- Дело в том, что эту массу законов никто так и не отменил, - отмечает Белов. – Они копились десятилетиями и в итоге создали опасность избыточного регулирования, над которой сейчас работают правительство и экспертные группы.

В итоге из 20 000 комиссия, организованная при СПбГУ, выбрала 400, которые эксперты предложили пока не отменять. Остальные 19 600 в ближайшее время должны отправиться в анналы истории – теперь уже окончательно.

Законы времен антиалкогольной кампании отменили одними из первых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Помимо тех законов, которые мы упоминали в тексте, под нож «регуляторной гильотины» должны отправиться:

- Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О государственной монополии на опий». Изданное в 1926 году, оно запрещало самовольные посевы опиумного мака – их предлагалось сжигать, а хозяев – наказывать. Это, конечно, не значит, что опий теперь сможет выращивать и употреблять кто угодно – просто в наши дни эта сфера регламентируется совсем другими законами.

- «Инструкция по борьбе с чесоткой лошадей, верблюдов и крупного рогатого скота», утвержденная Минсельхозом СССР в 1947 году. Ветеринарам не нужно будет больше «на всякий пожарный» иметь в медицинских сумках лупу и 10%-й раствор щелочи, при помощи которых предлагалось выявлять у животных клещей – для этого, опять же, давно используются другие, намного более современные методы.

- Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 1933 «Об утверждении инструкции по проведению в жизнь законов об обязательной поставке картофеля и шерсти государству». Времена были непростые, молодая страна требовала ресурсов – а где их еще взять, как не у народа? В постановлении (до сих пор не отмененном) за каждым хозяйством – кроме тех, которые попадали в особый льготный список – закреплялась норма сдачи картофеля государству. Для пролетарских – пониже, для кулацких – повыше, на целых 50 %. И хотя совершенно ясно, что в наше время этим законом никто пользоваться уже не станет, лучше бы его и в самом деле отменить – от греха подальше.

- Постановление Совмина РСФСР от 1964 «О внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов». А вот это случай редкий: закон будут отменять не потому, что он бесполезный, а местами в современном обществе даже вредный, а потому, что он полностью выполнил свою задачу. Под «гражданскими обрядами» в нем понимаются личные, семейные и народные светские праздники – свадьбы и их юбилеи, День Конституции и так далее – все то, что мы и так охотно и с удовольствием празднуем. Единственное, что стоило бы из этого закона взять – манеру называть ЗАГСы «Домами счастья». Красиво звучит, не правда ли?