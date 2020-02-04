Юрий Векслер: Для него главным был актер

В 1970-1980-е Юрий Векслер снял, пожалуй, лучшие картины «Ленфильма», стал одним из символов знаменитой «ленинградской школы» кино.

Карьера бывшего разнорабочего

Рассказывают, именно Юрий Векслер предложил режиссеру Игорю Масленникову в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» сцену у камина, во время которой великий сыщик рассказывал своему другу, как раскрыл дело. Этот прием позже использовали во всех лентах об обитателях Бейкер-стрит. Юрий Векслер вместе с Масленниковым снял не только все приключения Шерлок Холмса и доктора Ватсона, но и все «Зимние вишни».

С Динарой Асановой он работал на фильмах «Ключ без права передачи» и «Пацаны».

А патриарх «Ленфильма» кинорежиссер, народный артист России Виталий Мельников говорит, что Юрий Векслер снял большую часть его картин.

- Отец Юры был известный ленфильмовский художник-постановщик, - рассказывает Виталий Мельников. – И Векслер с детства постоянно крутился на на съемочных площадках. У него не было диплома и высшего образования. Он не учился ни во ВГИКе, ни в Ленинградском институте кино и телевидения. Но «Ленфильм» был для него родным домом, он знал здесь все и вся. Помню, на моей первой картине «Барбос в гостях у Бобика» по рассказу Николая Носова он состоял в моей группе разнорабочим, передвигал собачью будку, таскал мебель… А вскоре, его приметил оператор Дмитрий Долинин. Когда мы снимали «Семь невест ефрейтора Збруева» Векслер был уже вторым оператором картины и заслуженно попал в титры. А еще через год или два, наконец, пробил и его звездный час.

Светлана Крючкова в фильме «Женитьба» (1977). Фото из архива режиссера В.В. Мельникова:

Виталий Мельников собрался снимать картину «Здравствуй и прощай». Трогательная история любви многодетной молодой женщины и участкового сельского милиционера разворачивалась в деревне. Предстояла экспедиция на все лето на Кубань.

- Комплектование группы и выбор натуры – самый счастливый период в жизни кинематографистов, - рассказывает Виталий Мельников. – Никто ни за что пока не отвечает и еще не знает, чем дело кончится. Я уже знал, кто будет у меня художником, звукооператором, намечался и актерский состав … И тут выяснилось, что в экспедицию мой оператор Дмитрий Долинин поехать не может. А какой фильм без оператора? Я пригласил к себе Векслера и сказал: «Картину будешь снимать ты». И получилось так, что после «Здравствуй и прощай» у меня сложилось что-то вроде постоянной группы, а если говорить о моих любимых актёрах - Михаиле Кононове, Олеге Ефремове, Евгении Леонове, Юрии Богатырёве, Борисе Брондукове, Олеге Борисове, Людмиле Зайцевой, Светланой Крючкове, то, стало быть, «труппы». Случайности кинематографической жизни нас постоянно разъединяли, но при первой же возможности, мы воссоединялись. И Юрий Векслер был важной частью этой команды.

Открываем новые звезды

В советское время назначить оператором-постановщиком человека без диплома – факт невероятный. Но успех картины «Здравствуй и прощай» поставил Векслера в ряд ведущих кинооператоров страны. Он стал настоящим открытием, новой звездой.

Юрий Абрамович был человеком немногословным, но всегда точным в высказываниях. Его предложения на съемочной площадке всегда существенно пополняли творческую копилку всей группы фильма.

Группа фильма «Чужая жена, или Муж под кроватью». Векслер третий справа во втором ряду. Фото из архива режиссера В.В. Мельникова:

Многие вспоминают, что Векслер обладал одним очень ценным качеством - он любил актеров, и актеры у него получались всегда очень выразительными. Василий Ливанов вспоминал, что Векслер часто приходил в гримерку, садился напротив и принимался очень внимательно следить, пока актера гримировали. Он изучал лицо, чтобы затем на все 100 процентов его использовать в кадре.

Когда началась работа над фильмом «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, Векслер особо внимательно присматривался к претендентам на главные роли – Николаю Караченцову и Михаилу Боярскому. Тогда эти молодые актеры были, по сути, дебютантами, их еще никто не знал. Но после того, как Векслер сказал Мельникову: «Эти пацаны то, что надо...», режиссер утвердил обоих на роли.

- Для съемок мы арендовали часть большого деревянного дома на окраине Питера, - вспоминает Виталий Мельников, - тщательно это жилье обставили, а потом, можно сказать, вселились. Мы репетировали здесь сутками и только, когда чувствовали, что приближаемся к результату, снимали на пленку. Векслер умел мгновенно реагировать на неожиданные актёрские импровизации. Он тонко чувствовал и фиксировал главное в сцене, умел разглядеть это главное в сумятице репетиций и бесконечных импровизаций. А вампиловские тексты открывали всё новые повороты в отношениях между героями. Интересно было наблюдать в эти моменты за Евгением Леоновым. Он по-детски радовался нашим маленьким открытиям. Радовался за молодых своих партнеров и деликатно им помогал.

На съемках «Царской охоты»: у стола Юрий Векслер, Виталий Мельников, Олег Табаков. Фото из архива режиссера В.В. Мельникова:

В ходе съемок выяснялись и прежде неизвестные возможности актеров. В сцене ночного хулиганского пения Бусыгина и Сильвы, обнаружилось, что Караченцов и Боярский очень даже неплохие певцы. Так на «Старшем сыне» нечаянно запустили на эстраду двух новых исполнителей, вскоре ставших всенародно известными.

Женитьба на «Женитьбе»

Мудрый Гоголь снабдил пьесу «Женитьба» подзаголовком: «совершенно невероятное событие».

- И такое событие произошло и на нашей съемочной площадке, - рассказывает Виталий Мельников. - Поначалу ничто не предвещало неожиданного поворота. Мы с Векслером присматривались к нашим актерам. А актёрский ансамбль на такой картине, как «Женитьба» – своего рода оркестр, где каждый ведёт собственную партию, чтобы в итоге прозвучало нечто единое. У нас каждый старался точнее исполнить свою роль, и мелочей для нас не было. Даже семилетняя Нина, исполнявшая роль дворовой девочки Дуняшки, всерьез озаботилась нашими проблемами. Векслер велел ей как можно больше ходить босиком, чтобы подошвы ног выглядели плоскими, «стоптанными», и она заботилась о точном исполнении своей роли и постоянно спрашивала меня: «Ну как мои пятки?».

Но самая главная, нежная партия прозвучала в исполнении Алексея Петренко и Светланы Крючковой. Это был замечательный, трогательный любовный дуэт. Оператор Векслер особо тщательно следил за внешним обликом Агафьи Тихоновны, роль которой играла Крючкова. Он придумал «размыть» невесту, чтобы ресницы у неё были белесые, волосы белесые и даже глаза прозрачно-белесые.

Съемочная группа фильма «Царская охота» - в центре Юрий Векслер и режиссер Виталий Мельников. Фото из архива режиссера В.В. Мельникова

- У Светы Крючковой появилась какая-то детская беззащитность, - говорит Виталий Мельников. – Я на съемках, конечно, ничего не замечал. Но особое внимание Векслера к внешности актрисы оказалось не спроста. Киношная «Женитьба» в итоге привела к самой натуральной женитьбе: Крючкова и Векслер благополучно поженились. Когда Светлана ожидала ребёнка, она вдруг засветилась изнутри и преобразилась в величественную. Я в шутку пообещал ей, что когда-нибудь приглашу её на роль Екатерины Великой.

Так и случилось. Одним из последних фильмов, снятых Векслером стал «Царская охота», о печальной судьбе княжны Таракановой в исполнении Анны Самохиной, предательстве князя Орлова (Николай Еременко) и всесильной Екатерине Великой. Роль императрицы играла Светлана Крючкова, и как ее великолепно снял Юрий Векслер!

- Юра Векслер собирался поставить собственную картину, - говорит Виталий Мельников. – Мы ждали, когда он начнет съемки. Вдруг мне позвонили, сказали, что из больницы: «С вами хочет повидаться Векслер». Я поехал. Юра сказал, что умирает, что также было с его отцом. «Давай обнимемся», - предложил он. Мы обнялись. А на следующий день мне снова позвонили из больницы и сказали, что Юры не стало…