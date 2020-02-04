«Спорт стимулирует человека прощаться с болезнями»: Константин Хабенский, ставший послом ЕВРО 2020 от Петербурга, навестил пациентов НИИ детской онкологии

Сегодня, в день борьбы с раком, у маленьких пациентов НИИ детской онкологии имени Раисы Горбачевой был важный день. 4 февраля у них в гостях побывал актер театра и кино Константин Хабенский. Народный артист и основатель фонда помощи детям с опухолями мозга приехал в клинику в новом статусе: Хабенский стал послом ЕВРО 2020 в Петербурге. И само мероприятие было приурочено именно к будущему спортивному событию. В больнице для ребят открыли футбольную комнату. А вместе Константином Хабенским поддержать маленьких пациентов и их родителей прибыл и генеральный директор оргкомитета ЕВРО 2020 в Петербурге Алексей Сорокин. Они не только пообщались с детишками, но и провели футбольную викторину, игры и вручили памятные подарки. Навестил детишек и талисман чемпионата Скиллзи.

– Вам неплохо было бы побывать в моей шкуре и зайти в эту комнату, чтобы пообщаться и посмотреть на ребят, которые борются, которые живее живых, которые интересуются футболом, хотя и находятся не в совсем хорошей спортивной форме, – отметил Константин Хабенский. – Это то, что нужно прочувствовать. Очень важно, когда эмоции подключаются и входят в протокол лечения детей. Эмоции очень часто «подталкивают» все те препараты, которые им прописывают.

Константин Хабенский стал послом Петербурга на ЕВРО-2020.Фото: Артем КИЛЬКИН

Организаторы ЕВРО 2020 уже успели побывать со звездами в двух десятках детских домов. А в шести детских клиниках помогли создать футбольные комнаты.

– Мы стараемся не просто организовать матчи ЕВРО, но и уделять много внимания программам, которые выходят за рамки футбола, – отметил Алексей Сорокин.

Кстати, в рамках социальной программы ЕВРО 2020 на сами футбольные матчи тоже пригласят детишек. На игры, которые пройдут в Петербурге, есть тысяча специальных билетов для ребят из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Такие пригласительные распространяет каждый из городов, который принимает чемпионат Европы по футболу.

Ребята и их родители были очень рады встрече.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Замечательно, что ЕВРО-2020 направлен не только на спортивные мероприятия, но и на социальные, – добавил Константин Хабенский. – Здорово, что ЕВРО-2020 не боится говорить об онкологии в открытую. Честь и хвала и оргкомитету, и послам, что мы говорим на эту тему честно и открыто. Потому что в том числе спорт стимулирует человека идти дальше, забывать и прощаться с болезнями, которые оккупировали его телесную оболочку. Спорт позволяет их выталкивать и забывать навсегда.

КСТАТИ

Послом ЕВРО 2020 Константина Хабенского объявили именно на мероприятии в НИИ детской онкологии в Петербурге. Там же ему торжественно вручили специальный сертификат. Напомним, что послами чемпионата также стали дирижер Валерием Гергиев, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, солист оперы Мариинского театра Василием Герелло, а также лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.