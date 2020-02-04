Меншиков бастион Петропавловки со старейшей постройкой Петербурга оказались под угрозой исчезновения

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал, стал камнем преткновения в споре археологов и музейщиков. Сохранить одно, не повредив другое, практически невозможно. Но, пока специалисты решают, что спасать в первую очередь, оба памятника разрушаются.

«ПОДМОЧИЛИ» СИТУАЦИЮ

Раскопки на Заячьем острове спровоцировала проблема намокания кирпичных стен Петропавловки. А она, как и сырость в Петербурге, была всегда.

– На протяжении трех столетий проблема решалась заменой разрушенного кирпича на новый, – объясняют в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. – Особенно разрушительным было воздействие влаги на стены Меншикова бастиона. В первую очередь, это связано с тем, что пространство между кирпичными стенами передней стороны бастиона было засыпано землей, которая накапливала атмосферную воду.

В 60-х решить проблему попытался институт «Ленпроектреставрация», который предложил защитить земляную засыпку и внутренние стены бастиона от влаги бетонной стяжкой. Но время показало, что это решение только усугубило ситуацию.

Фото: Музей истории Санкт-Петербурга

В 80-х за мокнущий бастион взялся институт «Спецпроектреставрация», который выявил, что вся проблема в грунтовой засыпке и неэффективной дренажной системе. Тогда эксперты посоветовали полностью вынуть грунт и провести хорошую гидроизоляцию фундамента, чтобы избежать дальнейшего «замачивания» кирпичной кладки.

Вплотную сырым Меншиковым бастионом занялись девять лет назад. К тому моменту состояние федерального памятника дошло до аварийного. Задачей номер один стала гидроизоляция фундамента.

– В 2010-2011 годах по проекту, согласованному с Комитетом по охране памятников, музей удалил бетонную стяжку и начал выемку грунта с фаса (две передние стенки. – Прим. ред.) Меншикова бастиона, – поясняют в музее. – Во время работ обнаружили частично сохранившиеся барбетные (оставленные под артиллерийские орудия. – Прим. ред.) арки XVIII века.

СТАРЕЙШИНА ПЕТЕРБУРГА

На изучение и укрепление арок потребовались деньги и время. Возобновили работы лишь в 2016 году. И вдруг в толще грунта наткнулись на еще одну, куда более ценную, находку.

– Речь идет о первой земляной крепости, заложенной Петром Первым 16 мая 1703 года, – поясняет директор Института истории материальной культуры РАН Владимир Лапшин. – Уже в 1706 году крепость начали перестраивать в камне, и новые бастионы повторяли первоначальные деревоземляные. Уникальность Меньшикова бастиона в том, что здесь первоначальный земляной бастион целиком сохранился внутри каменного. Каменные стены встали, как коронка на зубе земляных укреплений, и сохранили их основную часть на высоту до семи метров. Это позволяет воссоздать в чертежах и в 3D-версии внешний вид самого первого Меншикова бастиона – самого раннего объекта нашего города.

Фото: Музей истории Санкт-Петербурга

В конце 2017-го вал деревоземляной крепости включили в список выявленных объектов культурного наследия, то есть взяли под охрану до проведения полноценной экспертизы и зачисления его в ряды региональных или федеральных памятников. Масштабные исследования продолжались в 2017-2019 годах. В валах при раскопках нашли подлинные предметы начала XVIII века: монеты, керамику, металлические изделия.

– Когда к весне 2019 года наши специалисты расчистили конструкции ранней крепости, назрела необходимость скорейшего принятия решения о ее судьбе и реставрации каменных конструкций Меншикова бастиона, – рассказывает заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева. – На совещании в апреле 2019-го с ведущими специалистами Музея истории Петербурга, Эрмитажа и Комитета по охране памятников было подтверждено, что открыт ценный археологический объект – первая сохранившаяся постройка Петербурга. Особо тогда отметили необходимость срочной подготовки проекта реставрации каменного Меншикова бастиона, от которого зависит и возможность, и степень сохранения бастиона деревоземляного.

СПАСТИ НЕЛЬЗЯ РАЗРУШИТЬ

До подготовки общего проектного решения раскопки решили временно приостановить, а вал – законсервировать.

– В апреле-мае временная консервация элементов земляной крепости была выполнена. И дальше процесс застопорился, – отмечает Наталья Соловьева.

– В августе археологи, закончив исследования, ушли с объекта, не приняв никаких окончательных решений, – сетуют в Музее истории Петербурга. – Только порекомендовали для сохранности накрыть вал геотекстилем и обложить мешками с песком. В результате Меншиков бастион стоит раскопанный под временной кровлей. Работы по гидроизоляции так и не начаты, процесс разрушения кирпичных стен продолжается, деревоземляной вал пересыхает и тоже начинает разрушаться. Все это может закончиться утратой как деревоземляного вала, так и разрушением самого Меншикова бастиона.

Фото: Музей истории Санкт-Петербурга

Археологи утверждают, что сделали все, что в их компетенции. Так, уже завершается создание 3D-модели Меншикова бастиона в том виде, в котором он существовал в первые годы основания города.

– Мы обеспокоены судьбой первой крепости, – подчеркивает Наталья Соловьева. – Мы не знаем, на каком этапе разработка проекта реставрации, какие решения приняты. Мы лишь периодически получаем письма директора Музея истории Санкт-Петербурга о том, что «Меншиков бастион стоит раскопанный под временной кровлей и продолжает разрушаться». При этом мы можем только рекомендовать, а глобальное решение о способах реставрации бастиона находится в компетенции органов государственной власти и музея.

Главная сложность в том, что в нескольких местах деревоземляная крепость – выявленный объект, но от того не менее ценный, – почти вплотную примыкает к кирпичным стенам бастиона, памятника федерального.

– Мы остались с этой проблемой один на один, – говорят в музее. – Провести гидроизоляцию кирпичных стен, не повредив деревоземляной вал, невозможно. Разобрать хотя бы часть вала, признанного вновь выявленным археологическим объектом, музей не имеет права. Здесь нужно коллегиальное решение специалистов по охране памятников и археологов. А пока оно не принято, памятник продолжает разрушаться.

«Комсомолка» направила запрос в Комитет по охране памятников. Ответить на него в ведомстве обещают в ближайшие дни.