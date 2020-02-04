Петербургский художник продает картину с изображением китайского коронавируса за 10 миллионов рублей

Необычное объявление появилось на днях на портале Avito. Художник и маркетолог из Санкт-Петербурга Алексей Шабалин выставил на продажу собственноручно написанное полотно под названием «Коронавирус». Цена картины – 10 000 000 рублей.

По словам самого Алексея, идея написать полотно, посвященное смертельной китайской заразе, пришла к нему сама собой – на волне сообщений о тысячах заразившихся и сотнях погибших. Работать художник решил в жанре «абстракционизм». Центром картины стал стилизованный земной шар, окруженный ломаными линиями, пятнами и геометрическими фигурами – они, отмечает художник, должны символизировать «единство народов, ставших единым организмом в борьбе против врага, невидимого невооруженным глазом».

Картина стоимостью 10 000 000 рублей выполнена в абстрактном стиле - она изображает стилизованный земной шар и людей, "объединившихся перед лицом невидимого врага". Фото: предоставлено героем публикации

- У меня есть несколько друзей, отлично разбирающихся в современном искусстве, в том числе среди звезд эстрады (раскрыть их имена мужчина отказался – по его словам, они пожелали остаться анонимными – прим.ред.), - рассказал «КП-Санкт-Петербург» Шабалин. - Я показал им работу, они дали свои оценки. Остановились на цифре 10 000 000 рублей. Было много обращений по поводу покупки картины. Многие из них несерьезные, либо пытающиеся сбить цену. С такими я не работаю.

Помощник Шабалина выложил картину на Avito. Поначалу, отмечает герой, он к этой затее отнесся скептически, но, как говорится, был бы товар, а покупатель найдется. В итоге всего спустя всего три дня после публикации объявления на «Коронавирус» положил глаз некий анонимный коллекционер из Украины. Он, по словам нашего собеседника, готов «заплатить даже чуть больше». В данный момент Шабалин ведет с ним переговоры.

В Санкт-Петербурге из-за китайских событий в режим повышенной готовности привели инфекционную больницу имени Боткина.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Все вырученные средства я направлю на благотворительность. В идеале - помочь с разработкой вакцины, - уверяет художник. - Признаюсь, в сети я не смог найти фонд, где принимают пожертвования от частных инвесторов на разработку вакцины или помощь пострадавшим. Возможно, это связано с тем, что там вопрос не о 10 000 000 рублей, ведь это копейки, если сопоставить с необходимой на эти цели суммой. Я для себя решил так - если не найдется нужный фонд, то средства пойдут на помощь больным детям. К сожалению, у нас есть и другие проблемы, где необходимо помочь деньгами.

Напомним: вспышку нового типа коронавируса зарегистрировали в Китае в декабре прошлого года. С тех пор обстановка значительно ухудшилась: в Санкт-Петербурге перевели в режим повышенной готовности больницу имени Боткина, а туристов из Поднебесной просят прямо в самолете сдать мазок на инфекцию.

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