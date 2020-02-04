«Это не очень эстетично»: В Карелии мать, кормящую ребенка грудью, выгнали с заседания за неуважение к суду

О том, где и когда женщинам кормить детей грудью, спорят уже долгие годы. Одни отстаивают право делать это в общественных местах. В последнее время даже стал популярен тренд на «брелфи» - это селфи матери во время кормления. Эту идею уже поддержали в ООН. Но есть у этой затеи и немало противников. В Карелии эта история вышла на новый уровень. Здесь впервые рассмотрели это в правовом поле. Нравственность и законность кормления ребенка в общественном месте обсуждали в местном суде. Прокурор размышляла, насколько эстетично выглядит мать и малыш во время процесса. А представители Фемиды решали – уважительно ли вообще такое по отношению к суду.

«ЛИЦО ПОЛНОЕ ОТВРАЩЕНИЯ»

Необычный правовой прецедент произошел в Лахденпохском районном суде. Там рассматривали жалобу Павла Мурашкина и его жены – бизнесвумен Ольги Попова. Чета оспаривала обыски, которые провели сотрудники МВД в их квартире. Старшая 7-летняя дочка Мурашкиных была в школе. Оставить полуторагодовалую малышку было не с кем, поэтому супруги взяли ее с собой на заседание и попали на «суд нравов».

Ольгу возмутило то, что ее попросили выйти из зала судаФото: СОЦСЕТИ

- Это произошло через полчаса после начала судебного заседания, - рассказала «КП-Петербург» Ольга. – Я была в суде в качестве свидетеля, должна была давать показания. Сидела между адвокатом и мужем. Судью своим телом закрывал наш адвокат, все остальные сидели по левую руку, где меня прикрывал муж. Напротив меня сидела только прокурор. Ребенок у меня только на грудном вскармливании, из бутылочки не ест. Кто кормил, тот поймет. Поэтому специально вжалась в стену, чтобы никто не видел.

Какое-то время судебное заседание продолжалась, пока его не прервала замечанием заместитель прокурора Лахденпохского района Ольга Кузнецова.

- Она единственная заметила, что я кормлю ребенка, - поясняет Ольга Попова. - Даже адвокат не видел. Жалко, что у меня нет видеозаписи, чтобы показать прокурора. Она отводила глаза, как только могла. У нее было лицо полнейшего отвращения. Как будто это не ребенок, а бомж около метро.

Обсуждение кормления ребенка попало на аудиозапись, которую вел адвокат семьи Роман Масалев.

Ольга поясняет, что кормление ребенка - естественный процессФото: СОЦСЕТИ

- А, извините, пожалуйста, - обратилась к судье прокурор Ольга Кузнецова. - Это не очень эстетично. Вот человек сидит напротив. Я не могу, честно, в таком судебном заседании…. Можно как-то покинуть зал судебного заседания?

- Вы кого имеете в виду? - поинтересовалась судья Ирина Жданкина.

- Я имею в виду мать, кормящую ребенка, - отчеканила прокурор.

- Ох, вы что, я не вижу вас даже, - удивилась судья. - Ребенка кормите? Вы можете действительно. Я просто вас не вижу из-за большого защитника. Но, во-первых, это действительно немножко. Как сказать… Неуважение к суду, я бы сказала, в первую очередь, даже не к участникам процесса. Ольга Владимировна (прокурор, – прим.ред.), конечно, это видно. Я понимаю, что это красивое зрелище. И мне, как женщине, это тоже очень нравится. Но в судебном заседании это недопустимо. Понимаете, да? Спасибо, Ольга Владимировна, что подсказали.

После этого мать покинула заседание. А адвокат попросил прощения.

- Нет, извиняться, конечно, не надо, - ответила судья. - Это жизнь, и все это понимают. Но в судебном заседании не надо.

Ольга покинула судебный процесс после просьбы судьиФото: СОЦСЕТИ

«ЗАПРЕТА НЕТ, НО СТОИТ ЛИ?»

Замечание суда занесли в протокол заседания. Сама мать считает, что вела себя правильно.

- Вообще, я считаю, что это нарушили мои права и права ребенка, - пояснила Ольга Попова. – Но ситуацию уже ничто не изменит.

Сама помощник прокурора Ольга Кузнецова отказалась пояснить свои слова.

- Какая-то необходимость есть в пояснении? Я не понимаю, я вообще вас не знаю, - ответила Ольга Кузнецова.

- Вы сказали, что это не эстетично?

- Так и что?

- Хотели бы, чтобы вы объяснили.

- А почему я что–то должна объяснять?

В этом суде обсуждали, этично ли кормить ребенка грудью Фото: usd.kar.sudrf.ru

В пресс-службе прокуратуры Республики Карелии прокомментировали, что суд согласился с ходатайством прокурора, и решение суда обжаловано не было. В пресс-службе Управления судебного департамента в Республике Карелия пообещали объяснить ситуацию позже.

В свою очередь адвокат семьи Мурашкиных считает, что кормление ребенка не мешало процессу.

- Конкретного запрета на кормление грудью закон не содержит, - пояснил адвокат Роман Масалев. – Ольга Попова в этом случае не нарушала порядок в судебном заседании. Кормление ребенка не сопровождалось демонстрацией обнаженных частей тела. Этот процесс естественный, поэтому не может рассматриваться как неприличное поведение.

С ним согласна бывший ведущий сотрудник Института изучения семьи, детства и воспитания РАО, кандидат социологических наук Ольга Лебедь.

Не все согласны с Ольгой. Мать троих детей Нурия против такой публичностиФото: СОЦСЕТИ

- Если присутствие той, кто кормил грудью, было необходимо, а судья попросила ее выйти, это один разговор, - пояснила Ольга Лебедь. – Если же это был обычный слушатель, то в решении судьи был резон попросить покормить ребенка в местах не столь людных. Но если мать была в кофте для кормления, то нельзя сказать, что это неуважение к суду. Это было сделано в интересах ребенка, потому что он хотел есть. Нужно рассматривать ситуацию с двух сторон.

Сексологи тоже не видят в кормлении грудью в общественных местах ничего противозаконного и неестественного. Правда, согласны с таким мнением не все.

- Я думаю, что те, кто попросили женщину удалиться, сделали правильно, - поясняет мать троих детей Нурия Архипова. - Есть места и обстоятельства, при которых можно и не кормить грудью. Можно было бы этот момент предусмотреть. Никто ведь не отменял сцеживание и бутылочку. Можно было выйти из зала суда, если приспичило. Или попросить разрешение у судьи покормить ребенка. Я лично никогда не кормила в общественном месте. Это процесс естественный, но все-таки более интимный. Я, например, чувствую себя неловко, если я вижу такую ситуацию, что женщина кормит ребенка грудью.