«Они выстрелили мне в ногу, но я все равно не отдавала сумку»: Хрупкая девушка из Петербурга отбилась от четверых вооруженных киргизов

Эта битва возле парадной у дома на улице Белы Куны в Петербурге поразила всех, кто посмотрел эпичное видео. На кадрах 29-летняя хрупкая девушка Наталья (имя изменено по просьбе героини, - прим.ред.) дала отпор четверым амбалам, которые охотились за ее сумочкой. Как оказалось, у Наташи с собой была приличная сумма - она приехала по этому адресу, чтобы купить украшение, которое увидела по объявлению. Неожиданно совершенно будничная встреча с продавцом обернулась криминалом.

«Я НЕ ДУМАЛА О СЕБЕ, ДУМАЛА О СУМКЕ»

Нападавшие явно рассчитывали, что небольшого роста девушка испугается и сразу отдаст все, что у нее есть, - лишь бы ее не тронули. Но не тут-то было. Наталья оказалась не робкого десятка и дала отпор нападавшим! Да такой, что те поначалу сами перепугались до смерти!

Всех четверых полиция уже задержала Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

- Я ехала за обычным браслетом, не ювелирным, - пояснила "КП-Петербург" Наталья. - Стоил он всего-то 1300 рублей. Тут бегут эти четверо. Кричали на меня громко, выражаясь отборным матом.

Девушка не струхнула. Стычка попала на записи камер наблюдения, и это эпичное видео сразу стало вирусным в Интернете. Вот один из налетчиков начинает стрелять из пистолета и пытается забрать у Наташи сумку. Но вместо того, чтобы отшатнуться, убежать, завизжать, в конце концов, Наталья сама кидается на наглых обидчиков... Почему так себя вела и о чем думала в те секунды, Наталья уже точно не помнит.

Грабитель выстрелил в Наталью Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

- Почему я не отдала сумку? - разводит руками Наталья. - Видимо, состояние шока было. В такой ситуации лучше не провоцировать таких нелюдей, как эти. Но в стрессовой ситуации, как я теперь знаю, человек не отдает себе отчет. Я не думала о себе, а думала тогда только о сумке с деньгами. А вот пистолета я испугалась. Они попали мне из травмата в левую ногу, но сумку я так и не отпускала. Отпустила только тогда, когда один из них направил пистолет к голове. Тут я уже ничего не могла сделать. Осознание произошедшего пришло ко мне только на следующий день. И не покидает до сих пор.

ЗАПОМНИЛА НОМЕРА МАШИНЫ ГРАБИТЕЛЕЙ

В Наталью попала одна пуля. Но она продолжала упорно бить грабителей сумкой по головам. В итоге четверо мужчин кое как, но все же справились с субтильной дамочкой. Выхватили сумку и сбежали. Но Наталья, загибаясь от боли в ноге, успевает запомнить номера машины, в которую они прыгнули. Благодаря этому налетчиков задержали очень быстро.

Наталья до последнего билась за сумку Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

- Поступило заявление от 29-летней пострадавшей, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - В сумке было более 230 тысяч рублей, мобильный телефон и документы. По данному факту следователем СУ УМВД России по Фрунзенскому району было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Задержаны четверо мужчин, в возрасте от 24 до 34 лет. Все они граждане одного из среднеазиатских государств, нигде не работают. Двое из подозреваемых не имеют регистрации в России и незаконно находятся в нашей стране.

Все четверо уже в сизо Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«НАТАХА БЕЗ СТРАХА»

Все четверо задержанных - уроженцы Киргизии. Их уже отправили под арест. Пострадавшая же после случившегося на больничный решила не ходить, и уже приступила к своим обязанностям. Бесценный сотрудник! Да, мы совсем упустили тот момент, что с хулиганами Наташа билась вовсе не из-за своих кровных. В той самой сумочке лежали деньги, принадлежащие фирме, где она работает менеджером.

Преступники напали на девушки с пистолетом Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

- На ноге теперь что-то в виде шрама, не заживает пока, - вздыхает Наталья. - Вообще я, к счастью, впервые оказалась в такой ситуации. Никогда ни от кого не отбивалась, думала даже, что и не могу, ведь никогда, даже в детстве, не занималась единоборствами. Я обычная, правда. Не замужем, но молодой человек есть. Детей нет, но очень хочу. Что бы я сказала тем, кто, не дай бог, окажется в такой же ситуации? Отдавайте все сразу! Никакие деньги потом никого не спасут.

Преступников нашли полицейские. С ними подозреваемые решили не связываться Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Нападавшим на Наталью теперь грозит до 12 лет колонии. Вину в содеянном они признали.

С девушкой они справлялись вчетвером и с пистолетом Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти