2020-02-04T19:40:37+03:00
Звезды

Между двух братских могил: в Петербурге установили место, где похоронен Даниил Хармс

Писатель покоится на Пискаревском кладбище
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Хармс покоится в одной из двух братских могил - №№ 9 и 23 Фото: предоставлено Александром МарсомХармс покоится в одной из двух братских могил - №№ 9 и 23 Фото: предоставлено Александром Марсом
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Вот уже много лет исследователи пытаются найти могилу Даниила Хармса. Знаменитый советский поэт и писатель умер 2 февраля 1942 года в психиатрическом отделении тюремной больницы в «Крестах», куда годом ранее его поместили за «пораженческие настроения».

В 2016 году удалось выяснить: писателя похоронили «где-то» на Пискаревском кладбище. Но историки и ученые продолжали свои изыскания.

- За последний год мы нашли дополнительные документы, свидетельствующие, что заключенные «Крестов», умершие в феврале 42-го, были погребены на Пискаревском кладбище, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» председатель оргкомитета премии Даниила Хармса Александр Марс. - Сейчас внучатая племянница Хармса пытается получить в ГУ МВД документы по захоронению деда.

Дальше исследователи обратились к архиву самого кладбища. И выяснили: в начале того страшного февраля захоронения проводились в двух братских могилах: № 9 и № 23 – они расположены рядом друг с другом, через тропинку, за Вечным огнем.

- Учитывая обстоятельства того времени, можно сказать, что дальнейшие поиски бессмысленны, - говорит Александр Марс. – Был приказ: хоронить в течение пяти дней. И всех без разбору, без документов сваливали в эти траншеи. Могила № 9 очень большая – до 20 тысяч человек. В могиле № 23 – гораздо меньше, но тысячи две тоже есть.

Теперь оргкомитет премии Хармса думает, как увековечить «последний приют» писателя. Задача осложняется тем, что по правилам кладбища устанавливать какие-либо памятники или иные мемориальные знаки на братских могилах – запрещено.

- Есть специальное место за могилами – стена для установки мемориальных досок, надписей, - размышляет Александр Марс. – Возможно, получится что-то сделать там. Нужно постараться.

Не исключено, что памятный знак появится на Пискаревском уже к концу этого года – 30 декабря исполнится 115 лет со дня рождения писателя. А пока что поклонники его творчества проводят небольшие акции, приуроченные ко дню его смерти. Так 2 февраля на дорожке между тех самых братских могил на полчаса появился временный символ – стела с фотографией писателя и надписью на латинском языке «Здесь покоится Хармс».

Пока что такой памятный знак - временный. Но исследователи не теряют надежды увековечить память писателя Фото: предоставлено Александром Марсом

Пока что такой памятный знак - временный. Но исследователи не теряют надежды увековечить память писателя Фото: предоставлено Александром Марсом

ИСТОЧНИК KP.RU

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