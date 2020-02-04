2020-02-04T19:41:08+03:00
Спорт

УЕФА: «Газпром Арена» в Петербурге полностью готова к ЕВРО 2020

В Петербурге пройдут три матча группового этапа и игра четвертьфинала
Полина ЖУКОВА
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«Газпром Арена» в Петербурге готова принимать ЕВРО 2020.«Газпром Арена» в Петербурге готова принимать ЕВРО 2020.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Делегация УЕФА высоко оценила готовность стадиона «Газпром Арена» в Петербурге к проведению чемпионата Европы по футболу летом 2020 года. Эксперты посетили город с пятым, заключительным, инспекционным визитом. И о его итогах во вторник, 4 февраля, рассказал журналистам руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар. Он отметил, что «Газпром Арена» уже не в первый раз принимает масштабное футбольное событие и сомнений в его

– Этот стадион был одобрен к чемпионату мира по футболу, и это о многом говорит. Мы считаем, что стадион полностью готов. И сейчас идет финальная настройка, – заявил Андреас Шар. – Честно говоря, по сравнению с другими стадионами ЕВРО 2020, этот стадион в очень хорошем состоянии и отлично подходит для игр. У нас есть градация: красный – это не очень хорошо готовый стадион, зеленый – хорошо готовый. И стадион в Санкт-Петербурге – зеленый.

Эксперты УЕФА и оргкомитета ЕВРО 2020 с инспекцией посетили стадион "Газпром Арена". Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты УЕФА и оргкомитета ЕВРО 2020 с инспекцией посетили стадион "Газпром Арена".Фото: Артем КИЛЬКИН

На ЕВРО 2020 в Петербурге, как и во время ЧМ-2018, будет работать система Fan ID – паспорта болельщиков. Однако на матчах за пределами России ее использовать не будут. Андреас Шар объяснил это нехваткой времени у других стран, принимающих чемпионат. В то время как в России эта система уже отработана.

– У России в этом смысле было преимущество, поскольку система была проработана и готова для использования на чемпионате Европы. У других стран было слишком мало времени, чтобы полностью ее ввести. Также для России Fan ID является заменой визы для иностранных болельщиков. Для других стран Европы нет необходимости вводить их для замены визы, – рассказал Андреас Шар.

Напомним, что Северная столица примет во время ЕВРО 2020 три матча группового этапа и один четвертьфинала. Так, сборные России и Бельгии встретятся на «Газпром Арене» 13 июня. С Финляндией наша страна сыграет 17 июня. А 22 июня состоится матч Бельгия – Финляндия. ЕВРО 2020 состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Кроме Петербурга, это будут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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