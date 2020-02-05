2020-02-05T17:51:53+03:00
Общество

Физика против химии: Какие предметы самые популярные на ЕГЭ 2020 среди выпускников Петербурга

Завершился один из важных этапов ЕГЭ 2020
Алена ЧИЧИГИНА
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Физика против химии: Какие предметы самые популярные на ЕГЭ 2020 среди выпускников ПетербургаФизика против химии: Какие предметы самые популярные на ЕГЭ 2020 среди выпускников ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Экзамены не за горами. И хотя кажется, что до ЕГЭ 2020 еще далеко, на самом деле готовиться пора уже сейчас. 1 февраля завершился один из важных этапов ЕГЭ. До этого времени выпускники школ Петербурга должны были определиться с предметами, которые они будут сдавать, и указать это в заявлении. Отметим, что после этой даты передумать уже нельзя. А значит, школьникам надо было очень ответственно подойти к выбору. В распоряжении «КП»-Петербург оказались данные регистрации на экзамен, которые мы проанализировали вместе со специалистами комитета по образованию.

38 ТЫСЯЧ ГОТОВЫ К БОЮ

- В досрочный и основной периоды ЕГЭ готовятся сдать более 38 тысяч петербуржцев, - сообщили в комитете по образованию правительства Петербурга. - Из них 27053 одиннадцатиклассника, 7902 выпускника прошлых лет, 233 человека, не прошедших государственную итоговую аттестацию в предыдущие годы, и 3782 обучающихся профессиональных образовательных учреждений.

Как и прежде, обязательные предметы абсолютно для всех – русский язык и математика. Но есть одно новшество. С 2019 года выпускники могут сдавать только один уровень математики, а раньше могли писать оба. Итак, большинство выпускников Петербурга выбрало профильный уровень – это 62,6% от общего числа. Зачем? Почему? - закономерные вопросы. Профильный уровень нужен тем, кто планирует поступать в вуз. Для получения аттестата или поступления в колледж достаточно сдать базовый. А значит больше половины одиннадцатиклассников Северной столицы собираются за дипломом о высшем образовании.

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ

Идем дальше. А что с предметами по выбору? В Петербурге пальму первенства, как и по всей России, держит вот такой набор - обществознание, физика, английский язык, биология и информатика. В тройке лидеров предпочтений выпускников Петербурга места распределились следующим образом: обществознание выбрали 40% (в 2019 году – 42%), физику – 20% (в 2019 году – 21%), английский язык - 19% (в 2019 году – 20%). Как видно из данных прошлого года, цифры немного поменялись, но соотношение лидерства - нет.

Почему обществознание? Эта дисциплина сейчас требуется при поступлении практически на любое направление, так сказать, универсальный экзамен. Собственно, поэтому его и выбирает большинство, хотя предмет далеко не самый простой.

А теперь интересный факт, лишний раз доказывающий, что девочки все же больше сильны в гуманитарных науках, а мальчики – в точных. Смотрите сами: литературу, иностранные языки, химию и биологию в Петербурге чаще сдают девушки, а физику и информатику – юноши. Смеем предположить, что женская половина пойдет поступать на педагогов, переводчиков или медиков, а мужская - на инженеров и специалистов IT.

Впереди у ребят самое сложное. Подготовка, а затем и само испытание. На 25 мая назначен первый экзамен: выпускники Петербурга будут сдавать ЕГЭ 2020 по географии, литературе и информатике, а 28 мая обязательный предмет - русский язык.

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС НА НИЗКОМ СТАРТЕ

Да, экзамены, как мы помним, сдают не только выпускники школ, но и девятиклассники. В Петербурге более 44 тысяч отправятся писать ГИА. Оценки также будут влиять на аттестат и на выбор будущего места учебы, так что важность все понимают. У учеников девятых классов на выбор предметов есть еще почти месяц. Свои заявления они должны подать до 1 марта. Но и тут, как говорят опытные специалисты, не стоит ожидать По предварительным данным, среди сдающих ГИА-9 также больше всего участников экзамена по обществознанию. А вот второе и третье место занимают география и информатика.

Смешно до слез: первоклашки объяснили, что означает слово ЕГЭ.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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