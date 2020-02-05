Оксана Акиньшина вновь подогрела слухи о своем разводе

Впервые о разводе с мужем режиссером Арчилом Геловани 32-летняя Оксана Акиньшина сообщила летом 2018 года. Тогда в Instagram-блоге она выразила надежду на то, что «все пройдет быстро, без нервов и не причинит вреда детям». Потом был еще один провокационный пост в связи с разводом ее бывшего любовника, лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова. «Ну, все твоя!», - сообщила звезда Сереге публично в соцсети. Придуманную Оксаной интригу долгое время обсуждали СМИ. Однако в скором времени она опубликовала трогательные семейные фото с мужем и детьми. Стало понятно, что семья воссоединилась.

И вот опять. На странице Акиньшиной появился подозрительно-философский пост: «Нельзя начать жизнь сначала, но ее можно продолжить по-другому».

К слову, от Арчила Геловани у Акиньшиной двое детей 6-летний Костя и 2-летняя Эмми. Семья постоянно проживает в Швейцарии. А в Санкт-Петербурге с бабушкой актрисы живет старший сын, 10-летний Филипп, рожденный в первом браке с Дмитрием Литвиновым.

Оксана продолжает сниматься в кино. В этом году на большие экраны с ее участием выйдут историческая драма Данилы Козловского «Когда падали аисты» и фантастический ужастик «Спутник».