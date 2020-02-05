«Новая просветительская революция»: Санкт-Петербург стал столицей Тотального диктанта - 2020

- У нас «Петровские» планы, - заявила на финальном этапе конкурса «Столица Тотального диктанта – 2020» координатор акции в Северной столице Елена Калинина. – Мы хотим, чтобы Тотальный диктант было великим и красивым продолжением городской истории.

Презентуя город на Неве, как претендента на «столичный» титул, Елена напомнила: Петербург – город революций и город реформ, в том числе в правописании и распространении грамотности:

- Именно здесь Петр Первый провел реформу русского алфавита и ввел «гражданский» шрифт. Здесь в начале XX века была подготовлена первая реформа орфографии. И здесь же после революции началась первая государственная программа по ликвидации безграмотности. Мы считаем, что Тотальный диктант – это новая просветительская революция. И мы хотим доказать: революция может быть мирной, а массовое мероприятие – уютным.

В планах организаторов Тотального диктанта в Петербурге – организовать главную площадку акции в Эрмитаже. Именно там должен будет прочитать свой текст сам автор диктанта-2020, писатель Андрей Геласимов. А за несколько дней до самого диктанта пройти по улицам города единым парадом грамотности.

- 1 апреля мы планируем провести первое в истории страны шествие за грамотность, - рассказала Елена Калинина. – О русском языке и грамотности нужно говорить так же весело, как это делает сам диктант. Кроме того, мы планируем увеличить количество участников акции до 14 тысяч человек (в 2019-м диктант в Петербурге написали 11,5 тысяч – прим. авт.).

Члены жюри высоко оценили презентацию Санкт-Петербурга и отдали ему почетное звание столицы. Северная столица в этом конкурсе обошла узбекский город Нукус, а также Казань, Тамбов и Вологду. Уже в марте в город-победитель из Таллина отправится экипаж Тотального автопутешествия, чтобы передать звание столицы проекта.

Регистрация на диктант начнется в конце марта. Тогда же станут известны площадки, где он будет проходить – в прошлом году их было 122, в нынешнем организаторы акции планируют пойти на новый рекорд.

СКАЗАНО

Автор текста Тотального диктанта-2020 Андрей ГЕЛАСИМОВ:

- Победа Санкт-Петербурга выглядит вполне обоснованно: это тот город, который сможет значительно прирасти в участниках и за счет жителей, и за счет туристов, а в силу огромного культурного потенциала — насытить канун акции событиями различного формата.