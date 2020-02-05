«Летчиков» так не остановишь: эксперты высказались об идее снизить скорость на Невском проспекте

40 километров в час и не более – такой предлагают сделать предельную скорость движения автомобилей на Невском проспекте. В администрации Центрального района уверены: таким образом получится снизить аварийность главной городской магистрали. Свои идеи чиновники уже отправили в профильные инстанции на рассмотрение, обсуждение и утверждение. И даже предварительно называют сроки реализации проекта: середина лета – начало осени.

- Все мы знаем трагические истории, которые происходили за последние годы на проспекте. Важно предотвратить их повторение, - пояснили «Комсомольской правде в Петербурге» в районной администрации. – Для того, чтобы следить за порядком вдоль проспекта разместят системы видеофиксации скорости.

Эксперты говорят: в общем и целом, идея не так уж и плоха. Но есть ряд нюансов, которые в Петербурге не дадут ей работать так, как надо.

- Предельная скорость 50 километров в час общепринята в ряде городов Европы, - рассуждает эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин. – Это нормально. Но у нас проблема в том самом «не штрафуемом» диапазоне: сделаешь скорость 40 километров в час, все равно будут ездить 59. Так что это больше декларативное действие, вероятность аварий оно снизит буквально на доли процентов.

Наш эксперт объясняет: основная проблема в том, что весь Петербург построен для «летчиков»: широкие многорядные дороги, которые как будто сами просят: разгонись до предела.

- В обычном трафике ведь не полихачишь, серьезные аварии происходят чаще всего либо вечером, либо рано утром, либо в выходные, - говорит Валдин. – Прямая дорога без пробок с одной стороны усыпляет водителя, с другой – провоцирует его на нарушение правил. Обратите внимание, в Европе в городах совсем другие дороги: чаще меняется их конфигурация, они более извилистые, побуждают водителя чаще лавировать, поворачивать. Так и у нас – нужны меры по физическому успокоению трафика: приподнятые пешеходные переходы, например, или элементы брусчатки на проезжей части. А знаками и видеофиксацией ту отвязную публику, которая «летает» - не остановить.

Лидер движения «СПб.Авто» Святослав Данилов с такой позицией в целом согласен.

- Я только не понимаю, откуда взялась цифра «40», если до этого шла речь о 50 километрах в час, - пояснил он «Комсомолке». – В целом же, проблема касается не только Невского проспекта, но и любой дороге, где больше трех полос в одну сторону – набережные, проспекты, шоссе.

Основным решением проблемы Святослав также называет отмену «разрешенного» превышения.

- Люди боятся штрафов, - говорит он. – Наказывайте при малейшем превышении, уберите «скидку» при оплате штрафом за такое нарушение. И увеличьте количество камер, тогда количество аварий должно уменьшиться.

В самом Центральном районе к идее отнеслись настороженно. Местные жители опасаются, что и без того еле едущий Невский при ограничении встанет совсем.

- Вопрос также в оставляемом углеродном следе, - объясняет свое беспокойство активист сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. - В качестве популизма идея выглядит красиво. В реальности же нужно оценивать риски, а также реальный эффект от действий.