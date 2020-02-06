Чума и холера: Как Петербург боролся с мировыми эпидемиями

Более чем за 300-летнюю историю Петербург не раз был под угрозой распространения смертельных болезней. Сейчас это коронавирус, несколько лет назад – атипичная пневмония, два века назад – холера, а ранее – чума.

Профилактика и борьба с инфекциями всегда в поле зрения специалистов. И если сейчас мы можем наблюдать за процессом онлайн, то раньше, когда не было всемирной паутины, всю информацию получали из книг.

Заведующая информационно-библиографическим отделом РНБ Надежда ВеденяпинаФото: Олег ЗОЛОТО

ЧТО СТРАШНЕЕ?

Российская национальная библиотека в Петербурге хранит уникальные издания, которые рассказывают об опыте, накопленном человечеством в борьбе с эпидемиями.

- В хранилище Русского фонда есть редкие книги, датированные XVIII веком, - начала мини-экскурсию по огромным залам с книжными стеллажами заведующая информационно-библиографическим отделом РНБ Надежда Веденяпина. – Вот, к примеру, один из раритетов, смотрите: 1771 год. У него длинное название «Слово о предохранении здравия от моровой заразительной язвы, и о принятии средств, правительством предписанных; по случаю усилившейся в Москве прилипчивой болезни....». Речь идет о чуме, которая пришла в России с юга. В бумаге прописано, кто может заболеть, при каких обстоятельствах, что нужно делать и как спасаться. В частности прописано, что нельзя прикасаться, целовать, пользоваться одной посудой и средствами гигиены с заболевшим. Многие из этих советов актуальны до сих пор.

Всего на ознакомление журналистам представили 20 изданий о разных заразах. Среди них «Чума Астраханского края», «Холерная эпидемия на водных путях петербургского округа путей и сообщений», «Борьба с эпидемиями в допетровской Руси». Еще одно старинное издание «Учение об условиях распространения холеры и предохранительных средств против нее, с предложением нового плана дезинфекции» выпущено в 1878 году. И это не только справочники. Есть тут и предписания, к примеру, царского министерства внутренних дел о том, как следует вести себя в публичных заведениях, если уж есть необходимость их посетить. В одном из документов говорится о том, что нужно обрабатывать помещения хлоркой, залы окуривали можжевеловыми ветками, вымоченными в уксусе. Сейчас мы знаем, что воздушно-капельным путем холера не передается – а тогда считали, что даже через книги можно заразиться, и борьба велась по всем фронтам. Всех прибывших в страну из заграницы досматривали, устанавливали контроль товаров.

Всего в хранилищах на ознакомление журналистам представили 20 изданий о разных заразахФото: Олег ЗОЛОТО

- Особое внимание уделялось морским путям, - продолжает Надежда. – Корабли отправляли на карантин, если было подозрение, что на борту больной человек или зараженные крысы. На сухопутных границах дежурила пограничная стража, и стражники всегда могли подозвать врача. Екатерина II даже издала указ – награждать тех, кто донесет о перевозчиках, которые тайно прошли через границу. Таким образом, она мотивировала людей, что о болезни нужно сообщать, ведь она очень быстро распространялась. И реально представляла угрозу.

Екатерина II вообще, можно сказать, положила начало борьбы с болезнями. В 1768 году она отважилась на вакцинацию: прививку императрице делал английский доктор Томас Димсдейл. Спустя некоторое время императрица приказала открыть оспенные дома по всей стране и издала указ об обязательной вакцинации.

Именно холеру приходится благодарить за «Болдинскую осень» Пушкина – из-за нее Александр Сергеевич задержался в своем имении на три месяцаФото: Олег ЗОЛОТО

ХОЛЕРА ПУШКИНУ ПОМОГЛА

По всей России холера бушевала с лета 1830 года, однако до Петербурга добралась лишь год спустя. Отдельные случаи «собачьей смерти» были зафиксированы в апреле 1831-го, но масштабов эпидемии в городе на Неве она достигла только в июне.

Холера вспыхнула во время польского восстания, поэтому многие петербуржцы были убеждены, что никакой болезни нет, а люди погибают из-за того, что их травят жестокие поляки. Вскоре перепуганные жители города, так толком и не понявшие, что же происходит, взбунтовались. Это событие вошло в историю как «холерный бунт» — в те страшные годы подобные бунты возникали по всей стране. По легенде, недовольных, громивших холерную больницу и убивших нескольких врачей и полицейских, успокаивал сам император Николай I.

Жертвами болезни были не только простые люди. Во время эпидемии скончался великий князь Константин Павлович, граф Александр Ланжерон, вице-адмирал Василий Головнин, известный мореплаватель.

К слову, сама Публичная библиотека в позапрошлом веке сама стала «жертвой» холеры. Пришлось на несколько месяцев закрыться в 1831 году – как и многим другим «общественным пространствам».

Но не было худо без добра. Зато именно холеру приходится благодарить за «Болдинскую осень» Пушкина – из-за нее Александр Сергеевич задержался в своем имении на три месяца. Очень плодотворных. В это время он написал «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», последние главы «Евгения Онегина» и почти 30 небольших стихотворений.

Чумной форт в КронштадтеФото: Артем КИЛЬКИН

ЧУМНОЙ ФОРТ

И хотя чума нам сейчас не угрожает, в Петербурге до сих пор есть объекты, тесно связанные с этой болезнью. Речь о форте в Кронштадте. Его история началась на исходе XIX столетия, когда мир охватила третья пандемия чумы. Было принято решение открыть неподалеку от Петербурга Особую лабораторию, в которой можно было бы производить вакцину. Под это учреждение отвели огромный форт «Император Александр I», в длину он достигает 90 метров, в ширину – 60 метров. В 1899 году в этом уединенном месте недалеко от острова Котлин поселились несколько ученых, которые тестировали препараты на лошадях. Добраться до форта и тогда, и сейчас можно только по воде. Для того, чтобы врачи не были оторваны от «большой земли», им выделили пароход, носивший название «Микроб». После революции форт был заброшен, сейчас его хотят восстановить, но уже как туристический объект.

Старинный атлас весит примерно 5 кг, каждая страница – как шедевр искусства.Фото: Олег ЗОЛОТО

КАРТА КАТАСТРОФ

Помимо книг в библиотеке хранится много карт, специалисты открыли выставку «Карты катастроф», которую планировала еще полгода назад, не зная тогда еще о коронавирусе. Среди экспонатов - карты эпидемий и болезней, например, карта Прованса из атласа известного немецкого картографа Маттеуса Сойтера. В картуше показаны события 1720 года, так называемая «великая марсельская чума», в результате которой погибло около 100 тысяч человек только в одном районе. Карты распространения эпидемии сопровождаются выразительными иллюстрациями - фигуры умирающих жителей, аллегория чумы в образе крылатой смерти с косой.

О том, что распространение чумы отслеживали и документировали в Европе, свидетельствует атлас известного немецкого картографа Маттеуса Сойтера. Возможно, сейчас у нас и придумали бы, как схематично изображать зараженную зону, а тогда картограф использовал аллегорию чумы – крылатую ведьму с косой. Рядом изображены изможденные мужчины и женщины – ее жертвы. Так, в обрамлении страшных крылатых дев, выглядела карта французского Прованса в 1720 году, во время нашествия Великой марсельской чумы. Тогда погибли 100 тысяч человек только в одном Провансе.

В РНБ на Садовой начала работу выставка «Карты катастроф».Фото: Олег ЗОЛОТО

Старинный атлас весит примерно 5 кг, каждая страница – как шедевр искусства. Все карты выполнены вручную и в единственном экземпляре. Текстовые страницы текста отпечатаны с пластин. В книге мы нашли и карту России, на латинский манер она названа «Московия», и территорию, вокруг Ладожского озера. Нет, они не фиксировали степень распространения чумы в нашей стране, они носят чисто географический характер.

Фолиант хрупкий, специалисты рассказывали, что от времени краски постепенно тускнеют. Журналистам даже выдали перчатки, только в них разрешили прикоснуться к старинным страницам.

завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена ЭсауленкоФото: Олег ЗОЛОТО

КОРОНАВИРУС ОТКРЫЛИ 55 ЛЕТ НАЗАД

Уникальные издания с научными статьями и императорскими приказами помогают современным врачам детально изучить тенденции эпидемиологии. Врачам, например, известно, что свиной грипп 2009 года и «испанка» 1918-го – это один и тот же серотип, вирус H1N1. Правда, мутировавший. Нынешняя угроза - коронавирус открыт еще в 1965 году. И вот это седьмой, который, преодолев межвидовой барьер, стал опасным для человека и приобрел свойство передаваться от человека к человеку. По словам специалистов, естественным природным резервуаром инфекции являются в основном перепончатокрылые (летучие мыши) и енотовидные собаки.

- Хорошие знания об эпидемиях прошлого помогают не впадать в панику, мы читаем лекции Боткина и находим там то, что происходит и сейчас, - говорит завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко. – Клиника по заболеваниям может меняться, но основные симптомы и синдромы остаются. Больница Боткина, первая инфекционная для моровых заболеваний, до сих пор сохраняет некоторые традиции режима, что и позволяет предотвратить быстрое распространение болезни.

Кстати, о мерах профилактики в быту специалисты тоже считают, что нужно придерживаться старых правил: избегать массового скопления людей, носить маски, если идете в публичное место, менять их каждые два часа, пить витамины и вообще укреплять иммунитет. А вот оксолиновая мазь не спасет, увы. В опасный период заболеваемости ОРВИ и гриппом (а сейчас как раз такой период в Петербурге) этот препарат почти бесполезен.

Вот так сейчас выглядит электронная карта распространения коронавируса. СКРИН с сайта gisanddata.maps.arcgis.com