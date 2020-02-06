Чиновницу Калининского района задержали за взятку в 7,5 миллионов рублей

В Петербурге задержали двух подозреваемых в нечестном заключении государственных контрактов на ремонт школ. Ими оказались чиновница Калининского района Татьяна Светушкова и руководитель строительной компании ООО «Строй-Престиж» Александр Фильчагин. Как стало известно в четверг, 6 февраля, на них завели уголовные дела, которые касаются крупной взятки в 7,5 миллионов рублей.

- Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемая 46-летняя начальница сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений отдела образования администрации Калининского района 8 февраля 2019 года получила не менее 7,5 миллионов от 45-летнего гендиректора коммерческой структуры, - сообщили в следственном комитете.

Причем, ни чиновница, ни предприниматель никого не стеснялись – миллионы мужчина передал своей сообщнице прямо около администрации Калининского района. За эти деньги женщина легко решала дела в пользу коммерческих структур, которыми владел подозреваемый, а именно, помогала заключать государственные контракты на ремонт учебных заведений в районе. Также, если ремонт был сделан не качественно, за эти деньги чиновница закрывала глаза на недостатки.

В среду, 5 февраля, сообщников все же задержали во время очередной встречи. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Кроме того, ведутся обыски и выясняются детали. Возможно, что это далеко не первая взятка.