Олимпийская чемпионка Веснина вступилась за теннисистку-колясочницу из Санкт-Петербурга

Петербургская теннисистка-колясочница Полина Шакирова может поехать на Паралимпийские игры в Токио в 2020-м году. Для этого у нее есть все необходимое: хорошая позиция в международном рейтинге, мастерство и огромное желание. Не хватает лишь одного – денег. Ведь оплатить поездку на последний отборочный турнир из бюджета ей не могут, а собственных средств не хватает.

«ДЕНЕГ МАЛО, А ВРЕМЯ ИДЕТ»

Полину Шакирову можно смело назвать восходящей звездой российского спорта. В свои 24 года она, несмотря на тяжелый недуг (девушка с детства прикована к инвалидной коляске из-за спинномозговой грыжи), чемпионка России по теннису, серебряный призер командного Чемпионата Европы и победительница множества других престижных соревнований и турниров. Сейчас у Полины есть все шансы поехать на Паралимпиаду в Токио. Но все ее мечты и стремления (а заодно и дополнительный престиж Санкт-Петербурга на международной спортивной арене) могут вдребезги разбиться о банальную нехватку денег.

- Чтобы отобраться на Паралимпиаду, спортсмену нужны рейтинговые очки, - объясняет ситуацию директор благотворительного фонда «Точка опоры», с которым Полина сотрудничает вот уже несколько лет, Анна Афанасьева. – Сейчас Полина 36-ая в рейтинге. Чтобы не было проблем с отбором, ей нужно подняться хотя бы на 30-ое место.

Заработать очки просто: нужно больше играть, нужно ездить на международные турниры. Но участие в них стоит денег. А календарный план соревнований, на которые выделяет бюджет городской спорткомитет, уже расписан – и лишние средства в нем не предусмотрены.

- 17 марта в США стартует турнир ITF Super Series Cajun Classic, - продолжает наша собеседница. – Если Полина примет в нем участие, она сможет подняться в рейтинге выше и поехать на Олимпиаду. Стоит это 192 810 рублей. В эту сумму входит членский взнос, перелет до Атланты, проживание и питание на двоих человек – саму Полину и ее сопровождающего. Сейчас мы открыли сбор средств в интернете. Собрали уже около 15 000 рублей – но это слишком мало, а время идет.

Петербургская теннисистка-колясочница Полина Шакирова может поехать на Паралимпийские игры в Токио в 2020-м году.

«СПОРТСМЕНУ НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА»

- Вы понимаете, спортсмену же нельзя сидеть без дела, - сокрушается тренер девушки Норайр Меликов. – Нужно выезжать на соревнования, нужно играть. Иначе откуда возьмется прогресс? Я помню, когда Полина только-только ко мне пришла, я вывозил ее на разные турниры. Мне все говорили: «Зачем ты это делаешь? Зачем тратишь деньги? Она же проигрывает!». А я отвечал: «А как еще учиться? Играть со слабыми спортсменами? Нет, тогда толку точно не будет». И мы же добились своего – Чемпионат России, Первенство Европы, 36-е место в мировом рейтинге. Теперь нужно только не останавливаться. А у нас получается замкнутый круг: нет результатов – значит, нет денег. А нет денег – не будет и результатов.

При этом, отмечает Меликов, государство их тоже не бросает: в этом году Полина уже ездила на два соревнования вне календарного плана за счет спорткомитета. Но сейчас бюджет точно подошел к концу, и вся надежда осталась только на неравнодушных людей.

- Полина этим просто горит, - признается наш собеседник. – Когда у нас было совсем все туго с деньгами, она откладывала со стипендии, которую ей за особые спортивные заслуги платит спорткомитет, и ездила на соревнования сама, за свой счет. Хотя стипендия крошечная – всего что-то около 10 000 рублей.

«МЫ ОБЯЗАНЫ ЕЙ ПОМОЧЬ»

Пообщаться с самой девушкой нам, к сожалению, не удалось – то ли из-за нервов, то ли из-за погоды, а скорее всего, из-за того и другого вместе Полина вот уже несколько дней лежит дома с высокой температурой. Зато в ее поддержку высказалась прославленная теннисистка Елена Веснина, Олимпийская чемпионка 2016-го года и бывшая первая ракетка мира.

- Теннис среди инвалидов-колясочников сейчас занимает очень весомое место в мировом спорте, - отметила Веснина в разговоре с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург». – И если посмотреть на турниры Большого шлема, можно увидеть, что интерес к их соревнованиям сейчас очень большой. И конкуренция на них очень большая. Конечно, ситуация, в которой оказалась Полина, неправильная. Если у нее есть шанс отобраться на Паралимпиаду, защищать там честь нашей страны, мы все не просто должны, мы обязаны ей помочь.

Поддержать Полину Шакирову можно по ссылке:

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