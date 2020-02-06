2020-02-06T19:03:00+03:00
Здоровье

«Больным детям важно иметь своего героя»: Создатель вселенных Marvel и DC представил в Петербурге комикс о борьбе с онкозаболеваниями

Человек-Протон на своем примере показывает ребятам, как победить рак с помощью инновационной терапии [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стив Инглхарт представил в Петербурге комиксы о борьбе с раком.Стив Инглхарт представил в Петербурге комиксы о борьбе с раком.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комиксы о Человеке-Протоне за авторством 72-летнего Стива Энглхарта наконец-то добрались до российских детей, которые каждый день ведут непростую борьбу с раком. Сценарист вселенной Marvel и DC навестил юных пациентов Мединститута имени Березина Сергея (МИБС) в Петербурге. Цель всего этого – представить больным детям супергероя, который будет верным спутником ребят во время длительной протонной терапии. В итоге комикс вышел не развлекательным чтивом, а, скорее, увлекательным учебным пособием.

ЧЕЛОВЕК-ПРОТОН КАК ВЕРНЫЙ ДРУГ, ВСЕЛЯЮЩИЙ НАДЕЖДУ

Комиксы Стива Инглхарта пока не знакомы широкому кругу любителей Marvel и DC в России – их почти не переводили и не издавали. Но ярые фанаты знают, что сценарист довольно много писал про Зеленого Фонаря, Капитана Америку, Защитников и создал Звездного Лорда. А сейчас человек, приложивший руку к омрачнению Бэтмена и смерти Капитана Марвела, сменил творческий вектор и дарит больным детям надежду через благотворительные комиксы.

Стив Инглхарт (слева) в окружении Аркадия Столпнера и Елены Малышевой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стив Инглхарт (слева) в окружении Аркадия Столпнера и Елены Малышевой.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Производители оборудования для протонной терапии, помогающей эффективно бороться с раком, предложили написать мне историю. Я глубоко погрузился в тему, ездил по больницам, встречался с детьми, врачами. Пытался понять, насколько важно юным пациентам иметь своего героя, который бы их вдохновлял, - рассказывает Стив.

Человек-Протон помогает детям со всей храбростью и ответственностью подойти к лечению. Фото: Олег ЗОЛОТО

Человек-Протон помогает детям со всей храбростью и ответственностью подойти к лечению.Фото: Олег ЗОЛОТО

Человек-Протон в быту доктор Майлз. В первом выпуске комикса он объясняет девочке-пациентке со страшной опухолью в мозге, как именно работает протонная терапия. Чтобы успокоить и завлечь ребенка, он превращает лечебную маску в супергеройскую, и малышка соглашается лечь в специальный аппарат-циклотрон. Затем Человек-Протон уменьшается в размерах, прыгает девочке в голову и дает затрещины раку, воплощенному в образе хилого злодея. Героине становится лучше, и она соглашается продолжить лечение до окончательного выздоровления.

ПРОТОННАЯ ТЕРАПИЯ ПОМОЖЕТ ПРОЖИТЬ ДО САМОЙ СТАРОСТИ

Врачи МИБС отмечают благоприятное влияние комиксов на детей. Раньше, чтобы облегчить лечение и общение, психологи придумывали для них истории про путешествия космонавтов. Теперь с ними есть и свой супергерой, который простым языком объясняет, зачем в процедурах, например, нужна маска и анестезия.

Для лечения протонной терапией детей помещают в специальный инновационный аппарат, где им нужно надеть маску и неподвижно лежать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для лечения протонной терапией детей помещают в специальный инновационный аппарат, где им нужно надеть маску и неподвижно лежать.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но самое главное – благодаря инновационной протонной терапии дети не только выздоравливают, но и могут спокойно дожить до самой старости.

- При фотонной терапии есть риск появления вторичных опухолей, это опасно. Протоны же лишены этого недостатка. Если ребенок лечился протонами, то вероятность появления у него опухоли крайне низкая. Это здорово, потому что бороться второй раз с раком – плохая идея. Лучше поправиться сразу, - рассказывает председатель правления МИБС Аркадий Столпнер.

Протонная терапия куда эффективнее фотонной и может навсегда излечить детей от рака. Фото: Олег ЗОЛОТО

Протонная терапия куда эффективнее фотонной и может навсегда излечить детей от рака.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока любопытные малыши и ребята постарше знакомились с полезными комиксами и рисовали себе маски, доктора больницы признались, что у юных пациентов есть свои «суперсилы», о которых они не догадываются. Это неугасаемая тяга к жизни, подвижность и бьющая через край энергия. Именно это, в частности, помогает деткам противостоять раку.

Пара штрихов и маска для протонной терапии становится супергеройской! Фото: Олег ЗОЛОТО

Пара штрихов и маска для протонной терапии становится супергеройской!Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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