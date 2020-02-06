2020-02-06T20:39:17+03:00
Происшествия

Министру транспорта Карелии светит до 12 лет за получение крупной взятки

6 февраля чиновника задержали бойцы Росгвардии. Вместе с ним под арест отправился заместитель по строительству аэропорта «Петрозаводск»
Сергей ВОЛЧКОВ
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Фигурантов уголовного дела задерживали с помощью бойцов Росгвардии.Фигурантов уголовного дела задерживали с помощью бойцов Росгвардии.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Министра дорожного строительства, транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова задержали сегодня, 6 февраля, сотрудники местного управления МВД. По информации «КП-Санкт-Петербург», чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Задерживали его полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии.

- Кроме Кайдалова был задержан заместитель директора по строительству аэропорта «Петрозаводск», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, заместитель директора и министр с ноября 2019 по февраль 2020 году получили от некой коммерческий компании кругленькую сумму – не менее 800 000 рублей. А в обмен на это обязались помочь компании заключить договор подряда на строительство на территории аэропорта и беспрепятственно принять все работы.

Алексей Кайдалов - персона, широко известная не только в Карелии, но и за ее пределами. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей Кайдалов - персона, широко известная не только в Карелии, но и за ее пределами.Фото: СОЦСЕТИ

В отношении мужчин уже завели уголовное дело - они обвиняются по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России, "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание, которое она предусматривает - 12 лет лишения свободы.

Отметим, что Алексей Кайдалов – персона, известная не только в самой Карелии, но и за ее пределами. Уроженец Ленинграда, с 1985 года он трудился на самых разных должностях: работал инженером-конструктором, учредителем и генеральным директором нескольких коммерческих предприятий, успел отметиться в администрации Северной столицы и даже какое-то время провел на посту вице-губернатора Ненецкого автономного округа. В Карелию чиновник пришел работать в декабре 2017 года. 1 марта 2019 Кайдалов возглавил оперативный штаб по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов аэропорта «Петрозаводск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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