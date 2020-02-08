Дима Билан с усами и Егор Крид в маске: Как прошел Big Love Show 2020 в Петербурге
Вечером в пятницу, 7 февраля, Петербург наполнился атмосферой праздника и любви. Одно из самых грандиозный и масштабных шоу года Big Love Show 2020 состоялось в Северной столице на огромной сцене Ледового Дворца. Это уникальное событие, впечатляющее своим размахом и будоражащее сердца. Самые знаменитые певцы и музыкальные коллективы выступили в свете разноцветных софитов и подарили свою любовь посетителям концерта. «КП-Петербург» собрала для вас самые лучшие фотографии с этого мероприятия.
Вечер в Петербурге наполнился атмосферой праздника и любвиФото: Олег ЗОЛОТО
Big Love Show проходит в преддверии самого сердечного праздника – Дня Святого Валентина. Поэтому это было самое лучшее время для того, чтобы кому-то признаться в любви. Ну, а артисты своими зажигательными выступлениями признавались в любви своим слушателям.
Артисты дарили свою любовь и теплые эмоцииФото: Олег ЗОЛОТО
Порадовал своих поклонников один из самых известных российских исполнителей Дима Билан. Ночной хулиган выложился по-полной, даже круче, чем на «Евровидении 2008», когда завоевал для России победу и мировую славу. С тех пор певец явно поменял свой имидж – 7 февраля он вышел на сцену с усами.
Ночной хулиган в новом образе с усамиФото: Олег ЗОЛОТО
Зажигательный БиланФото: Олег ЗОЛОТО
Егор Крид, по всей видимости, решил напомнить петербуржцам о безопасности и заботе о своем здоровье. На сцене знаменитый холостяк появился в черной медицинской маске. Однако в таком образе он пробыл всего одну песню. После певец открыл свое лицо зрителям.
Егор Крид в стильной черной маскеФото: Олег ЗОЛОТО
После музыкант все же открыл лицоФото: Олег ЗОЛОТО
Очаровательная Полина Гагарина ослепила гостей концерта своим расшитым золотом платьем, а во время выступления Макса Барских состоялся настоящий фэшн-показ.
Ослепительная ГагаринаФото: Олег ЗОЛОТО
Макс Барских устроил настоящий фэшнФото: Олег ЗОЛОТО
Посетители концерта радостно пели вместе с артистами, аплодировали и танцевали без устали. По истине, вечер наполнил их сердца большой любовью.
Весь зал хором пел любимые песниФото: Олег ЗОЛОТО
BuritoФото: Олег ЗОЛОТО
ЗвонкийФото: Олег ЗОЛОТО
Костюмы артистов были один ярче другогоФото: Олег ЗОЛОТО
NILETTOФото: Олег ЗОЛОТО
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