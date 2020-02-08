2020-02-08T13:24:24+03:00
Общество

Дима Билан с усами и Егор Крид в маске: Как прошел Big Love Show 2020 в Петербурге

Масштабный концерт, соединяющий сердца, прогремел в Ледовом Дворце Северной столицы [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Big Love Show 2020 в Петербурге в Ледовом ДворцеBig Love Show 2020 в Петербурге в Ледовом ДворцеФото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером в пятницу, 7 февраля, Петербург наполнился атмосферой праздника и любви. Одно из самых грандиозный и масштабных шоу года Big Love Show 2020 состоялось в Северной столице на огромной сцене Ледового Дворца. Это уникальное событие, впечатляющее своим размахом и будоражащее сердца. Самые знаменитые певцы и музыкальные коллективы выступили в свете разноцветных софитов и подарили свою любовь посетителям концерта. «КП-Петербург» собрала для вас самые лучшие фотографии с этого мероприятия.

Вечер в Петербурге наполнился атмосферой праздника и любви Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер в Петербурге наполнился атмосферой праздника и любвиФото: Олег ЗОЛОТО

Big Love Show проходит в преддверии самого сердечного праздника – Дня Святого Валентина. Поэтому это было самое лучшее время для того, чтобы кому-то признаться в любви. Ну, а артисты своими зажигательными выступлениями признавались в любви своим слушателям.

Артисты дарили свою любовь и теплые эмоции Фото: Олег ЗОЛОТО

Артисты дарили свою любовь и теплые эмоцииФото: Олег ЗОЛОТО

Порадовал своих поклонников один из самых известных российских исполнителей Дима Билан. Ночной хулиган выложился по-полной, даже круче, чем на «Евровидении 2008», когда завоевал для России победу и мировую славу. С тех пор певец явно поменял свой имидж – 7 февраля он вышел на сцену с усами.

Ночной хулиган в новом образе с усами Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночной хулиган в новом образе с усамиФото: Олег ЗОЛОТО

Зажигательный Билан Фото: Олег ЗОЛОТО

Зажигательный БиланФото: Олег ЗОЛОТО

Егор Крид, по всей видимости, решил напомнить петербуржцам о безопасности и заботе о своем здоровье. На сцене знаменитый холостяк появился в черной медицинской маске. Однако в таком образе он пробыл всего одну песню. После певец открыл свое лицо зрителям.

Егор Крид в стильной черной маске Фото: Олег ЗОЛОТО

Егор Крид в стильной черной маскеФото: Олег ЗОЛОТО

После музыкант все же открыл лицо Фото: Олег ЗОЛОТО

После музыкант все же открыл лицоФото: Олег ЗОЛОТО

Очаровательная Полина Гагарина ослепила гостей концерта своим расшитым золотом платьем, а во время выступления Макса Барских состоялся настоящий фэшн-показ.

Ослепительная Гагарина Фото: Олег ЗОЛОТО

Ослепительная ГагаринаФото: Олег ЗОЛОТО

Макс Барских устроил настоящий фэшн Фото: Олег ЗОЛОТО

Макс Барских устроил настоящий фэшнФото: Олег ЗОЛОТО

Посетители концерта радостно пели вместе с артистами, аплодировали и танцевали без устали. По истине, вечер наполнил их сердца большой любовью.

Весь зал хором пел любимые песни Фото: Олег ЗОЛОТО

Весь зал хором пел любимые песниФото: Олег ЗОЛОТО

Burito Фото: Олег ЗОЛОТО

BuritoФото: Олег ЗОЛОТО

Звонкий Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗвонкийФото: Олег ЗОЛОТО

Костюмы артистов были один ярче другого Фото: Олег ЗОЛОТО

Костюмы артистов были один ярче другогоФото: Олег ЗОЛОТО

NILETTO Фото: Олег ЗОЛОТО

NILETTOФото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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