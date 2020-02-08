Карты, деньги, фишки: В квартире главы петербургского муниципального образования нашли подпольное казино
Одна рулетка, четыре стола для покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты. Настоящее подпольное казино обнаружили правоохранители в квартире на Кронверском проспекте в Петроградском районе Петербурга, которая принадлежит главе одного из муниципальных образований района. За деятельностью «игорного дома» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области следили целый год и в ночь на 8 февраля наконец накрыли нелегалов.
Правоохранители вскрыли дверьФото: принтскрин видео.
В этом доме более года работало нелегальное казиноФото: принтскрин видео.
- Обыски проводились полицейскими в рамках оперативного сопровождения уголовного дела по факту организации незаконной игорной деятельности. Сеть нелегальных казино была выявлена в феврале прошлого года, - сообщил «КП-Петербург» источник.
В квартире оказалось много всего интересногоФото: принтскрин видео.
Расценки и правилаФото: принтскрин видео.
Глава МО крупный чиновник в Петербурге. Как он сам отметил, данную квартиру он сдает в аренду и никакого отношения к деятельности казино не имеет. На данный момент устанавливается причастность собственника квартиры к организации нелегального игорного бизнеса.
АвтоматыФото: принтскрин видео.
Там же задержали участников игорного бизнесаФото: принтскрин видео.
В качестве подозреваемых допрошены 12 лиц. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел которые были объединены в одно производство.
В квартире в Петербурге обнаружено подпольное казино.
ИСТОЧНИК KP.RU