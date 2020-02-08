2020-02-08T15:19:59+03:00
Происшествия

Карты, деньги, фишки: В квартире главы петербургского муниципального образования нашли подпольное казино

Правоохранители проверяют причастность владельца квартиры к организации игорного дома [видео, фото]
Роман ЛЯЛИНЛилия КОЗЛОВА
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В квартире главы петербургского МО нашли подпольное казиноВ квартире главы петербургского МО нашли подпольное казиноФото: принтскрин видео.
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Одна рулетка, четыре стола для покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты. Настоящее подпольное казино обнаружили правоохранители в квартире на Кронверском проспекте в Петроградском районе Петербурга, которая принадлежит главе одного из муниципальных образований района. За деятельностью «игорного дома» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области следили целый год и в ночь на 8 февраля наконец накрыли нелегалов.

Правоохранители вскрыли дверь Фото: принтскрин видео.

Правоохранители вскрыли дверьФото: принтскрин видео.

В этом доме более года работало нелегальное казино Фото: принтскрин видео.

В этом доме более года работало нелегальное казиноФото: принтскрин видео.

- Обыски проводились полицейскими в рамках оперативного сопровождения уголовного дела по факту организации незаконной игорной деятельности. Сеть нелегальных казино была выявлена в феврале прошлого года, - сообщил «КП-Петербург» источник.

В квартире оказалось много всего интересного Фото: принтскрин видео.

В квартире оказалось много всего интересногоФото: принтскрин видео.

Расценки и правила Фото: принтскрин видео.

Расценки и правилаФото: принтскрин видео.

Глава МО крупный чиновник в Петербурге. Как он сам отметил, данную квартиру он сдает в аренду и никакого отношения к деятельности казино не имеет. На данный момент устанавливается причастность собственника квартиры к организации нелегального игорного бизнеса.

Автоматы Фото: принтскрин видео.

АвтоматыФото: принтскрин видео.

Там же задержали участников игорного бизнеса Фото: принтскрин видео.

Там же задержали участников игорного бизнесаФото: принтскрин видео.

В качестве подозреваемых допрошены 12 лиц. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел которые были объединены в одно производство.

В квартире в Петербурге обнаружено подпольное казино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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