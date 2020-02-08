Не стать «насосом в Москву»: где пригодятся лучшие управленцы страны

Решение стратегических вопросов, планирование бюджета и выстраивание эффективной команды – все эти задачи для лучших управленцев Северо-Западного федерального округа знакомы и понятны. Однако сегодня выполнить их нужно было не в привычном рабочем порядке, а в рамках деловой игры. Здесь участникам пригодилась вся их находчивость и быстрота ума.

Тест на лидерство

Конкурс «Лидеры России» проводится в стране уже третий год подряд. На него собираются управленцы со всего мира. Главное условие – занимать руководящий пост и быть не старше 55 лет. Гражданство значения не имеет, достаточно просто знать русский язык на уровне, позволяющем выполнять задания.

В этом году заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали свыше 200 тысяч человек из всех регионов страны и 68 зарубежных государств. От СЗФО поступило около 30 тысяч анкет. Сначала участникам нужно было пройти несколько заочных отборочных тестирований, по результатам которых определились 284 полуфиналиста (одна сотая часть!). Они-то сегодня и борются за выход в финал.

Лучшие управленцы собрались, чтобы показать себя / Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

- На первых этапах мы отбирали людей только с помощью тестов, а сегодня мы можем посмотреть им в глаза, - отмечает главный эксперт оценочной комиссии конкурса Илья Шебураков. – Мы случайным образом разделили участников на команды, дали задания – по сути, это моделирование управленческой деятельности. В ходе этих испытаний эксперты оценивали, к примеру, мыслит ли человек на перспективу, принимая решения, может ли он повести за собой коллег и насколько велико его влияние в команде. За это участники получают баллы.

Дальше математика проста: те, кто окажется в тридцатке лучших, пройдут на всероссийский этап. В общей сложности финалистов будет 300. Все они получат миллион рублей, который смогут потратить на обучение в российских вузах. А дальше – им также придется пройти испытания, правда, более жесткие, по результатам которых определят 100 победителей. Каждому из них будет назначен наставник, в числе которых – новый премьер-министр Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Кто знает, а вдруг потом они заберут подопечных в свою команду?

Сохранить контакт

Конкурс, созданный для выявления и поддержки перспективных руководителей, уже принес свои плоды. За два года на высокие посты были назначены свыше 150 финалистов. Двое из них стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров. К слову, нынешний председатель петербургского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец заняла свою должность также после участия в конкурсе управленцев.

- Для меня важно, чтобы наш проект не был «насосом в Москву». Поэтому когда человек становится, к примеру, губернатором – это очень важно, - говорит председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Валерий Фадеев. – Петербург – прекрасный город. Но есть еще Псков, Архангельск, где бюджеты невелики. И нужно, чтобы выявленные лидеры развивали отстающие регионы. Проект - не вытягивание кадров со всей страны, это подготовка кадров для всех российских регионов.

Все прошли специальные тесты, отбор был большой и жесткий / Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

По словам участников, главное, ради чего они пришли на конкурс, уже свершилось: они познакомились. Конечно, победить хочется всем, и более того – все к этой победе готовы (ведь лидеры!), однако не менее ценно пообщаться с тем, чей опыт может быть ценен.

- Мне нравится и организация, и драйв, и люди, - делится участница от Ленинградской области Татьяна Вассель. – Мне очень нравится наша команда, и я счастлива, что нахожусь здесь.

- Я с удовольствием буду сотрудничать с Татьяной, - подхватил ее коллега из Мурманска Сергей Плисов. – Это большой души человек и прекрасный специалист. Она быстро сформировала бюджет нашего проекта – задание такое было. Я считаю, у нее большое будущее.

- А у меня семья настояла, чтобы я пошел на конкурс, - рассказывает петербуржец Дмитрий Орлов. – я решил попробовать, и вот я уже в полуфинале. Мне теперь родственники звонят и говорят: «Да тебе в президенты надо!».

- Я познакомился с великолепными людьми. Первые несколько секунд я смотрел на них как на соперников, а сейчас это уже коллеги, - подчеркнул еще один участник из Петербурга Владислав Полежаев. - Хотелось бы сохранить контакт.