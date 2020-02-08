2020-02-08T20:57:04+03:00
Общество

Первый после прорыва блокады Ленинграда: «Поезд Победы» вернулся на Финляндский вокзал

Знаменитый паровоз доставил в освобожденный город на Неве состав с продовольствием [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Поезд Победы, прибывший в Ленинград после прорыва блокады, вновь вернулся на Финляндский вокзалПоезд Победы, прибывший в Ленинград после прорыва блокады, вновь вернулся на Финляндский вокзалФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В клубах густого дыма, с музыкой и радостными криками «Ура» на Финляндском вокзале Петербурга в субботу, 8 февраля 2020 года, встречали знаменитый «Поезд Победы». Все выглядело практически как и 7 февраля 1943 года, когда знаменитый паровоз прибыл на платформу осажденного Ленинграда. Это был первый состав с продовольствием для жителей блокадного города после полуторагодичного разрыва прямого сообщения страны с Северной столицей. Спустя 77 лет после этого знакового события на Финляндском вокзале состоялась историческая реконструкция, посвященная годовщине прибытия «Поезда Победы».

Великий паровоз встречали с такой же радостью, как и 77 лет назад Фото: Олег ЗОЛОТО

Великий паровоз встречали с такой же радостью, как и 77 лет назадФото: Олег ЗОЛОТО

- К перрону вокзала прибыл ретросостав, представленный паровозом ЭУ 683-32 и вагонами-теплушками начала ХХ века, а историческими пассажирскими вагонами, построенными в 1930-х годах. Во время Великой Отечественной войны они использовались для обеспечения воинских перевозок, - рассказали организаторы реконструкции.

Люди пели и плясали Фото: Олег ЗОЛОТО

Люди пели и плясалиФото: Олег ЗОЛОТО

Делали памятные снимки Фото: Олег ЗОЛОТО

Делали памятные снимкиФото: Олег ЗОЛОТО

Дорога Победы

Знаменитая Шлиссельбургская трасса начиналась от станции Поляна на Волховстроевской линии, шла по открытым, лесным и заболоченным местам далее на Ириновскую железнодорожную линию и до Финляндского вокзала. Строительство велось в суровых условиях: бездорожье, лютый мороз, непрерывный вражеский обстрел. Протяженность Дороги Победы составила 33 километра, было возведено три моста через Неву, Назию и Черную.

Играли музыку Фото: Олег ЗОЛОТО

Играли музыкуФото: Олег ЗОЛОТО

Утром 7 февраля 1943 года прибыл первый паровоз с продовольствием. Чуть позже в тот же день прибыл состав с отливками орудийных стволов.

И крепко обнимались Фото: Олег ЗОЛОТО

И крепко обнималисьФото: Олег ЗОЛОТО

Поезд впервые за 77 лет вернулся на Финляндский вокзал Фото: Олег ЗОЛОТО

Поезд впервые за 77 лет вернулся на Финляндский вокзалФото: Олег ЗОЛОТО

Железнодорожный путь по Шлиссельбургской трассе был назван «коридором смерти», так как он постоянно сопровождался артобстрелами и бомбардировками. Фашисты более 1200 раз рушили пути и линии связи. Чтобы обеспечить безопасность движения поездов была введена «живая блокировка»: регулировщики с помощью ручных фонарей зеленого и красного света показывали машинистам свободен либо опасен путь. Благодаря этому за ночь по Дороге Победы стали проезжать по 20-25 поездов в осажденный Ленинград.

В 1943 году он доставил продовольствия в осажденный Ленинград Фото: Олег ЗОЛОТО

В 1943 году он доставил продовольствия в осажденный ЛенинградФото: Олег ЗОЛОТО

А также орудия Фото: Олег ЗОЛОТО

А также орудияФото: Олег ЗОЛОТО

Так Дорога проработала до 10 марта 1944 года. За это время по ней прошло более 6 тысяч поездов.

Гостей реконструкции угостили на полевой кухне Фото: Олег ЗОЛОТО

Гостей реконструкции угостили на полевой кухнеФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас знаменитый «Поезд Победы» находится на заслуженном «отдыхе» в мемориальном музее «Дорога Победы» на станции Петрокрепость.

Поезд Победы, прибывший в Ленинград после прорыва блокады, вновь вернулся на Финляндский вокзал.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
90-летняя петербурженка погибла в пожаре в квартире в Красногвардейском районе
Охотник спас от бродячих собак косулю, которая вмерзла в ледяное озеро в Ленобласти
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой
Количество электричек из Петербурга в Ораниенбаум могут увеличить
Ревнивый мужчина расстрелял бывшую возлюбленную в Колпино
Главу МО Петербурга исключат из партии за подпольное казино в его квартире
Двое лыжников провалились под лед а карьере вслед за девочкой в Тосненском районе
Горячая вода затопила улицу в Красносельском районе Петербурга
МЧС предупредило жителей Петербурга и Ленобласти об опасности выхода на лед
В комитете здравоохранения объяснили госпитализацию петербуржцев, вернувшихся из Китая
Массовая драка до крови произошла в автобусе в Петербурге
Двое детей провалились под лед в Ленинградской области
В Петербурге стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»
12-летнюю петербурженку сексуально развратили прямо в машине
Безумный прыжок экстремалов с многоэтажки в Мурино попал на видео
Семь жилых участков затопило в Ленобласти
Теплый атмосферный фронт изменит погоду в Петербурге в субботу
Porsche за 6 миллионов рублей подожгли в Петербурге
Ленивый «муж на день», отговаривающий женщин от семейной жизни, появился в Гатчине
Петербурженка жалуются на соседа по коммуналке, подглядывающего за ее дочками через видеокамеру
Гуляющие родители с детьми по льду Лахтинского разлива возмутили спасателей МЧС, искавших труп утонувшей школьницы
Бесправник-мигрант на «Форде» пустился в бега от ДПС со скоростью 200 км/ч на ЗСД
Погода на 8 февраля в Петербурге: МЧС предупреждают о тумане и гололеде
Белый снег привел в детский восторг медведицу Хаарчаану из Ленинградского зоопарка
Откушенным пальцем и синяками закончился конфликт мужчин в кафе на Наличной улице
Петербуржцу дали 3,5 года тюрьмы за спрятанное взрывное устройство в камере хранения магазина