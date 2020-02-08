Первый после прорыва блокады Ленинграда: «Поезд Победы» вернулся на Финляндский вокзал

В клубах густого дыма, с музыкой и радостными криками «Ура» на Финляндском вокзале Петербурга в субботу, 8 февраля 2020 года, встречали знаменитый «Поезд Победы». Все выглядело практически как и 7 февраля 1943 года, когда знаменитый паровоз прибыл на платформу осажденного Ленинграда. Это был первый состав с продовольствием для жителей блокадного города после полуторагодичного разрыва прямого сообщения страны с Северной столицей. Спустя 77 лет после этого знакового события на Финляндском вокзале состоялась историческая реконструкция, посвященная годовщине прибытия «Поезда Победы».

Великий паровоз встречали с такой же радостью, как и 77 лет назадФото: Олег ЗОЛОТО

- К перрону вокзала прибыл ретросостав, представленный паровозом ЭУ 683-32 и вагонами-теплушками начала ХХ века, а историческими пассажирскими вагонами, построенными в 1930-х годах. Во время Великой Отечественной войны они использовались для обеспечения воинских перевозок, - рассказали организаторы реконструкции.

Люди пели и плясалиФото: Олег ЗОЛОТО

Делали памятные снимкиФото: Олег ЗОЛОТО

Дорога Победы

Знаменитая Шлиссельбургская трасса начиналась от станции Поляна на Волховстроевской линии, шла по открытым, лесным и заболоченным местам далее на Ириновскую железнодорожную линию и до Финляндского вокзала. Строительство велось в суровых условиях: бездорожье, лютый мороз, непрерывный вражеский обстрел. Протяженность Дороги Победы составила 33 километра, было возведено три моста через Неву, Назию и Черную.

Играли музыкуФото: Олег ЗОЛОТО

Утром 7 февраля 1943 года прибыл первый паровоз с продовольствием. Чуть позже в тот же день прибыл состав с отливками орудийных стволов.

И крепко обнималисьФото: Олег ЗОЛОТО

Поезд впервые за 77 лет вернулся на Финляндский вокзалФото: Олег ЗОЛОТО

Железнодорожный путь по Шлиссельбургской трассе был назван «коридором смерти», так как он постоянно сопровождался артобстрелами и бомбардировками. Фашисты более 1200 раз рушили пути и линии связи. Чтобы обеспечить безопасность движения поездов была введена «живая блокировка»: регулировщики с помощью ручных фонарей зеленого и красного света показывали машинистам свободен либо опасен путь. Благодаря этому за ночь по Дороге Победы стали проезжать по 20-25 поездов в осажденный Ленинград.

В 1943 году он доставил продовольствия в осажденный ЛенинградФото: Олег ЗОЛОТО

А также орудияФото: Олег ЗОЛОТО

Так Дорога проработала до 10 марта 1944 года. За это время по ней прошло более 6 тысяч поездов.

Гостей реконструкции угостили на полевой кухнеФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас знаменитый «Поезд Победы» находится на заслуженном «отдыхе» в мемориальном музее «Дорога Победы» на станции Петрокрепость.