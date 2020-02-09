«Травма наружных половых органов, закрытая черепно-мозговая травма»: двое студентов изнасиловали 17-летнюю девушку в Санкт-Петербурге

Изнасилованием, ушибами, моральными и психологическими травмами закончился поход в гости к двум «малознакомым» парням для молодой петербурженки. Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах, все случилось в ночь с 7 а 8 февраля в квартире по Ярославскому проспекту.

- Со слов пострадавшей, ее насиловали двое молодых людей, - отметил источник. – Сама она после инцидента попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой наружных половых органов и ушибами головы.

По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое студентов: один учится на втором курсе в Университете физкультуры и спорта имени Лесгафта, второй (он, как выяснилось в процессе, живет в той самой квартире, где изнасиловали девушку) – на первом курсе в Политехе.

Что именно толкнуло парней, одному из которых не исполнилось еще и двадцати, на столь гнусное преступление – теперь предстоит выяснить следствию. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.